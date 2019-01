¿Qué países cuestionan a Maduro y cuáles le dieron su apoyo?

La mayoría de los países de América, encabezados por Estados Unidos, reconocieron el miércoles al presidente del congreso venezolano Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para liderar un proceso de transición y llamar a nuevas elecciones, luego de que el líder opositor se autoproclamara este miércoles en una multitudinaria manifestación opositora. Las elecciones en las que Nicolás Maduro obtuvo su victoria en mayo del año pasado y por las cuales asumió un nuevo mandato este 5 de enero son catalogadas como ilegítimas por la oposición que, en su gran mayoría, no participó de esos comicios.

Sin embargo, hay voces que apoyan al gobierno bolivariano y reconocen a Maduro como el único jefe de Estado legítimo, tanto en América como en el mundo. Y hay posiciones, como la que sostiene Uruguay -aunque el abanico de matices es amplio-, que envían mensajes que procuran un acercamiento entre las partes y abrir un camino de paz y conciliación como solución a la crisis constitucional, social y económica de Venezuela.

Quienes cuestionan la legitimidad de Maduro y reconocen a Guaidó

Al final de la tarde de este miércoles, Guaidó agradeció en una serie de tuits el apoyo y reconocimiento recibido de al menos seis países americanos, aunque son más. En los hechos, el líder opositor y jefe del parlamento venezolano es reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, Ecuador, y 11 países de los 14 que conforman el Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

El presidente Donald Trump fue el primero en reconocer públicamente a Guaidó como encargado del gobierno venezolano y expresó que todas las opciones están sobre la mesa respecto a la situación del país sudamericano y al gobierno "ilegítimo" de Maduro.

"No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa", afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre si analizaba enviar militares estadounidenses al país sudamericano.

Brasil, gobernado por el presidente Jair Bolsonaro, reconoció también a Guaidó y manifestó en un comunicado que dará apoyo económico y político para la transición hacia la democracia en Venezuela.

En Europa, España también ha mostrado signos de apoyo a Guaidó en las últimas horas. El presidente español, Pedro Sánchez, llamó esta mañana a al líder opositor y, según consignó el diario El Mundo, lo felicitó por su "coraje", pero que para preservar la unidad de la Unión Europea, no podía darle su respaldo formal. Sin embargo, según relató el propio Guaidó en Twitter, Sánchez le brindó su "total apoyo".

La Unión Europea, en tanto organismo, ha cuestionado la legitimidad de las elecciones de mayo que dejaron como ganador a Maduro, y este miércoles a la noche, en su última declaración, la UE apoyó "plenamente a la Asamblea Nacional (presidida por Juan Guaidó) como la institución elegida democráticamente y cuyos poderes deben ser restablecidos y respetados".

Maduro, quien asumió en 2013 tras la muerte de su mentor y líder de izquierda Hugo Chávez, queda así prácticamente aislado políticamente de sus vecinos de América. Pero no está solo.

Quienes reconocen como legítima la presidencia de Maduro

Maduro tiene el el respaldo del gobierno de México, la segunda mayor economía de Latinoamérica, que dejó en claro que lo reconoce como el único presidente legítimo. Pero además tiene el apoyo de Bolivia, Cuba y Nicaragua, que son sus aliados. En el mundo cuenta con la alianza de Rusia -que desafió a Estados Unidos este jueves- y China.

"Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano @NicolasMaduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de #Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de #EEUU", dijo el presidente boliviano, Evo Morales, en su cuenta de Twitter.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su parte, manifestó en Twitter su clara posición: "Nuestro apoyo y solidaridad al presidente Nicolás Maduro ante los intentos imperialistas para desacreditar y desestabilizar a la Revolución Bolivariana", anunció.

El régimen chavista también cuenta con el apoyo de países como Turquía, Irán y Sira.

La posición de Uruguay

El gobierno uruguayo no brindó un apoyo explícito a Maduro, pero tampoco cuestionó la legitimidad de la elección que lo llevó a una nueva presidencia ni se opuso a su asunción (de hecho mandó a un representante diplomático a la ceremonia oficial de toma de mando). El gobierno uruguayo ha dicho que reconoce "estados y no gobiernos" y no se pronunció sobre la legitimidad del gobierno de Maduro ni dijo palabra sobre la autoprocalamación de Guaidó.

Al igual que México y la UE, Uruguay ha insistido con la necesidad de que este conflicto se resuelva a través del diálogo y una negociación que culmine en un nuevo llamado a elecciones. La UE solicitó el "llamamiento encarecido al inicio inmediato de un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles, de acuerdo con el orden constitucional".

Aunque en el comunicado divulgado este miércoles, Uruguay y México se alinean con las expresiones de la Unión Europea, España y Portugal de trabajar "de forma conjunta en favor de la estabilidad, el bienestar y la paz del pueblo venezolano", lo cierto es que la posición de Uruguay y los europeos no es la misma: la organización continental no reconoce la legitimidad de Maduro.