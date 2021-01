¿Qué pasará con los pasajes de Buquebús? MTOP analiza sanción por venta sin autorización

Los dos viajes de Buquebús con boletos vendidos por anticipado que no puedieron traer pasajeros desde Buenos Aires a Montevideo ante la falta de autorización por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) están a la espera de lo que disponga el gobierno el 10 de enero, que entre otras cosas revisará si las fronteras permanecen cerradas. Mientras tanto, desde la cartera reconocen que la venta de pasajes por parte de la empresa a pesar de no contar con una autorización puede ser pasible de una sanción, que está a estudio del ministro Luis Alberto Heber.

En un contexto normal, Buquebús hubiera pedido el permiso en la segunda mitad de diciembre y el MTOP se la hubiera otorgado para enero. No obstante, el 16 de diciembre el presidente Luis Lacalle Pou anunció el cierre de fronteras y, a pesar de que una de las dos excepciones eran aquellos que hubieran adquirido su pasaje hasta aquel día inclusive, el gobierno no autorizó a la empresa a viajar a la capital con pasajeros.

Buquebús obtuvo un permiso para hacer dos traslados especiales para el retorno de argentinos radicados en Montevideo el lunes 4 de enero y el próximo jueves 7. Como es común en cualquier empresa del rubro, la transportista fluvial vendió por anticipado boletos para personas que subirían a bordo de la embarcaciones cuando estas emprendieran la vuelta desde Buenos Aires a la capital uruguaya. Una de ellas fue la socióloga Teresa Herrera que, a pesar de haber comprado su pasaje el 1° de diciembre, quedó varada junto a "cientos de pasajeros más, muchos con los autos cargados", según publicó en Twitter.

Esas embarcaciones solo pueden retornar con la tripulación a bordo.

El director nacional interino de Transporte, Carlos Flores, explicó a El Observador que la ley del Poder Ejecutivo aprobada de forma urgente en el Parlamento, que estipula la excepción de ingresar al país para aquellos que hubieran adquirido su pasaje antes del 16 de diciembre, aclara: "siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias en su caso". Dado que en Buquebús los permisos se otorgan mes a mes, y ante los anuncios del mandatario a mediados de diciembre, la autoridad no brindó la autorización para enero.

Flores señaló que hay criterios distintos según cada caso. A modo de ejemplo, expuso que el transporte carretero tramita sus servicios según temporada de verano –que inició el 21 de diciembre– e invierno. La propia Buquebús solicitaba hasta 2017 sus autorizaciones según temporadas alta y baja, indicó el jerarca. Esta disparidad en el pedido de permisos según el rubro es lo que explica que algunas transportistas contaran con un consentimiento para este período, y otras no.

Consultado al respecto por En Perspectiva, el jerarca reconoció que "no hay una normativa explícita" para que las empresas no vendan por anticipado –a pesar de que es una práctica común en el rubro, con pasajeros que optan por prepararse con tiempo– cuando no están autorizadas a viajar. Admitió que hay una carencia en ese sentido, un "vacío" sobre el que la cartera trabaja al ya haberlo constatado en otros casos.

"La situación está incambiada. Estamos esperando a ver qué pasa después de 10 de enero", apuntó Flores sobre los pasajeros que quedaron varados. Desde Buquebús plantearon a El Observador que los pasajes van a ser reprogramados según lo que disponga el gobierno para entonces.

Consultado sobre si la venta anticipada por parte de la empresa a pesar de la falta de un permiso puede acarrearle sanciones, el jerarca respondió que "naturalmente", aunque adujo que "no es lo importante ahora". De igual modo, cualquier medida está en manos del ministro Heber.