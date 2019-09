¿Querés aprender a cocinar? Netflix & chill

La comida entra por la boca, pero también por los ojos. Eso es lo que deben de haber pensado los ejecutivos de Netflix cuando se les ocurrió llenar la plataforma de programas, realities y series que giran en torno a las infinitas posibilidades de la cocina. Y mal no les fue. Hoy el género “gastronomía” es uno de los más prolíficos del servicio de streaming y su catálogo se expande y renueva todos los días. Además, de seguro algunos de estos programas rankea alto entre los más vistos del servicio, aunque eso no podemos saberlo porque Netflix no emite datos de audiencia.