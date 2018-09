El nuevo celular "tonto" que te permite semi desconectarte

Desde que los teléfonos inteligentes so parte integral de la vida de las personas no existe la posibilidad de imaginarse el día a día sin uno de ellos. Recorrer el mundo (o la propia ciudad natal) sin Google Maps o no utilizar las redes sociales, no sería tarea fácil.

A pesar de que muchas personas desean alejarse de este mundo sobreconectado -al menos por un rato-, la mayoría usa sus smartphones para trabajar luego de que culmina la jornada laboral.

Pero ahora un nuevo teléfono móvil de Punkt puede haber encontrado una solución viable y una justa relación entre la conexión y la desconexión. El nuevo modelo lo creó Jasper Morrison y se denomina MP02: su principal característica es que permite conectarse a internet pero de forma limitada.

El concepto de “dumbphone” engloba a todos los teléfonos móviles que tienen muy poca capacidad informática o de conexión a la web. Son similares a los que se usaban antes de que los smartphones se generalizaran; ahora vuelven por la demanda de quienes consideran que los smartphones son complicados de utilizar y que necesitan de la desconexión.

Pero no solo Punkt se encargó de crear nuevos dumbphones. Nokia volvió a lanzar el exitoso 3310 y el deslizador 9110. “Incluso Samsung y LG presentaron nuevos modelos de dumbphone en el último año”, según informó FastCompany.



En el caso del nuevo modelo creado por Morrison, se trata de una losa negra mínima que se parece más a una calculadora que a un celular moderno. Lo nuevo de este modelo es que ejecuta Android OS, con mensajes de Blackberry Secure. “Esto significa que se pueden mantener conversaciones con mensajes de texto enhebradas con el tipo de seguridad que demandan muchas empresas”, explicó el portal. Viene con 4GB para navegar en internet. Además su pantalla solo permite ver blancos y negros.

¿Cuántas veces se levanta el teléfono solo para comprobar qué hora es, o para quedarse por mucho tiempo en una app de una red social?