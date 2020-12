¿Quién era David Prowse, el actor al que un spoiler le arruinó la carrera?

Los fanáticos de Star Wars están de luto. Murió Darth Vader. En rigor, falleció Dave Prowse, el actor inglés de 85 años que puso el cuerpo al personaje de las películas que se pueden ver en Disney +. ¿Por qué su rostro nunca se vio y por qué su voz tampoco era la del personaje?

Su agencia de representantes dio a conocer la noticia. “Con gran pesar y una tristeza desgarradora para nosotros y para millones de fans en todo el mundo, debemos informar que Dave Prowse ha fallecido a la edad de 85 años”, escribió Bowington Management en Twitter el domingo 29 de noviembre. En marzo de 2009 el actor había revelado que tenía cáncer de próstata.

Dave Prowse actuó como Darth Vader en las películas de Star Wars filmadas entre 1976 y 1982: Star Wars (1977), El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983), todas disponibles en Disney +.

La voz del personaje no era suya, sino que George Lucas decidió contratar al actor James Earl Jones para agregarle “oscuridad” al personaje.

Su carrera comenzó en 1967 en la película Casino Royale, una parodia a las películas de espionaje, protagonizada por David Niven como sir James Bond. Incluso participó en La naranja mecánica.

En el año 2000 fue nombrado por la reina Isabel como miembro de la Orden del Imperio Británico por protagonizar una campaña pública de seguridad vial. Transitaba las calles con una equis verde en el pecho. Se convirtió en un ícono y lo llamaban Green Cross en el Reino Unido. Durante 19 años le enseñó a los niños a cruzar la calle.

El espóiler que le arruinó la carrera

Prowse no sabía que Lucas iba a reemplazar su voz por la de Jones porque su acento inglés no lo convencía. Esa fue la primera decepción para el actor, que creció cuando, en El regreso del Jedi, su colega Sebastián Shaw encarnó a un Vader sin máscara.

En el documental I am your father, Prowse contó que su relación con George Lucas se arruinó porque, en un reportaje, Prowse filtró la información de que, en caso de que hubiera nuevas películas, se develaría que Vader era el padre de Luke Skywalker. El creador y director de la saga nunca le perdonó ese espóiler.

De hecho, la filmación de la última película de la saga original fue un calvario para Prowse: Lucas no le dirigió la palabra y su doble hizo todas las escenas con los sables láser porque era un espadachín consumado.

En el documental, Prowse confesó: “Mi gran frustración ha sido interpretar al mayor villano de la historia del cine y que nadie supiera que era yo. Nunca me dijeron que sustituirían mi voz, ni que en la tercera película en vez de mi rostro aparecería el de Shaw. No me habría molestado si me lo hubieran explicado, pero nadie se tomó la molestia de decírmelo”.

Por todo esto, Prowse fue marginado del circuito de eventos oficiales de la saga y, a pesar de tener una larga carrera como actor, murió como un desconocido para el gran público.

(El cronista)