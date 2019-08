¿Quién paga por las jubilaciones de los futbolistas? Parlamento, AUF, clubes y Mutual no se ponen de acuerdo

Con 14 clubes de fútbol de Primera y de Segunda cargando con deudas millonarias de seguridad social, la aspiración del Banco de Previsión Social (BPS) de regularizar esta situación que se agravó en 2012, la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes mediando y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) buscando una solución de fondo al sistema, que no es el actual, puso en alerta a la Mutual de Futbolistas, que avisó que no está dispuesta a retroceder al viejo sistema de aportes por un valor ficto.

Diego Battiste

Los dirigentes de la Mutual concurrieron el martes a la Comisión de Deportes y expresaron que no quieren volver atrás en materia de seguridad al sistema de aportes por ficto como se reglamentó en 2009 y se puso en práctica en 2012.

¿Qué es un ficto? Es un valor menor, igual para todos los jugadores, por el que aportan por su trabajo sin considerar los ingresos reales que tienen. Por ese ficto aportan menos de lo que deberían, pero también, a la hora de que el trabajador vaya a seguro de paro o necesitase cobertura por enfermedad también cobrará por ese aporte fijo.

Hasta 2012, los futbolistas aportaban por un ficto, desde entonces, los clubes están obligados a hacerlo por salario real, aunque la mitad de las instituciones de la AUF mantengan deudas millonarias con el BPS.

Consultado el presidente de la Mutual, Michael Etulain, explicó a Referí que si todos los jugadores aportaran por un mínimo, los beneficios se verán limitados a la hora de que un futbolista vaya a seguro de paro, seguro de enfermedad o se jubile.

El dirigente dijo que durante todo este tiempo los jugadores no tienen nada que reclamar porque recibieron los beneficios de salud y seguro de paro, pese a que los clubes no pagaron sus obligaciones.

De todas formas, la preocupación de los futbolistas pasa porque no volcaron a las Afaps el dinero de sus aportes, con las consecuencias que vendrán planteadas cuando se quieran jubilar, porque no tendrán la capitalización correspondiente.

Además, expresaron que el problema estructural del fútbol uruguayo es el exiguo ingreso que le llega a los clubes de lo que se genera en el fútbol. Etulain puso como ejemplo que por derechos de televisión, según información que pudo recoger de Ursec, por el fútbol uruguayo ingresan US$ 50 millones y a los clubes solamente ingresan US$ 12 millones.

Un proyecto que no prosperó

Con fecha del 7 de agosto, el diputado Armando Castaingdebat presentó un texto para estudiar como proyecto de ley para que los fondos recaudados por los embargos a Eugenio Figueredo, por corrupción en el fútbol, fueran utilizados para pagar las deudas que tenían los clubes.

El presidente de la Comisión de Deporte, Luis Gallo Cantera, explicó a Referí que no estudiaron ningún proyecto de ley y que la idea que impulsada Castaingdebat no contó con el apoyo del Frente Amplio.

El proyecto proponía que los fondos recuperados en los embargos a Eugenio Figueredo se volcaran a pagar las deudas de los clubes con el BPS. En el artículo segundo se establecía que “los fondos serán aplicados a las deudas que mantienen dichos clubes con el BPS en la misma cantidad para cada club. En caso de que el monto aplicado exceda lo adeudado por un club, el saldo que resultare se volverá a repartir en forma igualitaria entre los restantes”.

Finalmente, que en el caso de que los fondos no alcancen para cubrir los montos adeudados, “el saldo resultante será refinanciado por el BPS en 62 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Al efecto del cálculo del saldo adeudado por los clubes no se incluirán multas ni intereses de mora, de los que se les exonera por esta ley”.

Referí no tuvo éxito cuando procuró contactar a Castaingdebat.

Los buenos pagadores esperan ir a la Comisión de Deportes

Carlos Ham, dirigente de Wanderers, explicó a Referí que un grupo de clubes, que incluye a su institución y que son los que están al día con el BPS, aguardan que también lo convoquen a la Comisión de Deportes.

Entiende Ham que deben contemplar a los buenos pagadores en los pasos que se den en el torno al tema de seguridad social en el fútbol.

Sobre la minuta que se anunció como proyecto de ley, que preveía auxiliar exclusivamente a los clubes deudores, dijo: “Me parece bien que los dineros que salieron del fútbol en forma indebida (embargos a Figueredo), regresen al fútbol. Segundo me parece bien buscar una solución al tema del BPS, porque en forma natural será difícil lograrlo. Tercero, solo aguardamos que se busque una solución justa. Si hay distribución de dinero que se contemple a los que deben y a los que fueron buenos pagadores. Los que hicimos esfuerzos para estar al día, que sabíamos que teníamos esas cargas impositivas y contratamos a partir de eso”.

Soluciones desde el parlamento

Gallo Cantera explicó a Referí que se reúnen con todas la partes para buscar una salida a un problema que inquieta. La semana pasada recibieron al BPS, a la AUF, esta semana a la gremial de futbolistas y a la Secretaría Nacional de Deporte.

La comisión la integran Gallo Cantera, Valentina Rapela, Felipe Carballo, Mario García, Amín Niffouri, Carlos Reutor, Eduardo Rubio y Hermes Toledo.

Lo que dijo Alonso

Durante su exposición de la semana pasada ante la Comisión de Deportes, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dejó algunos conceptos que fueron transcriptos en la versión taquigráfica. Primero se refirió a una “honda preocupación” de la AUF por la problemática con el BPS. Luego, expresó: “Nuestro principal problema surgió después del año 2009 con la aplicación de la aportación real del trabajador. Si bien en aquel momento, con el régimen de fictos, existían incumplimientos, estos eran salteados en el tiempo”.

Dijo Alonso que el BPS “siempre tuvo una muy buena actitud frente a la situación”, también el Parlamento, “que aprobó regímenes especiales de financiación de las deudas generadas por los incumplimientos”. “Sin embargo, más allá de solucionar los incumplimientos y de salir de esa situación, la maquinita de generar seguía produciendo deuda… Si no me equivoco, en el año 2018 se terminó votando en el Parlamento y estiramos las facilidades con otro régimen de pago hasta el mes de abril de 2018. Nosotros observamos que aquí hay un tema estructural, fundamentalmente en un segmento de los equipos. Algunos de esos equipos, que son los que tienen mayor presupuesto y mayor grado de formalidad en todos los aspectos de su administración, vienen cumpliendo en mayor grado -aunque con mucha dificultad- que el segmento de clubes de menores ingresos. Me refiero a la B y a algún equipo del grupito de la A. En este grupo de equipos que hoy vienen cumpliendo está concentrado el mayor porcentaje de las aportaciones. Muchos equipos incumplen, pero por una fracción menor de la masa salarial. Digo esto para que tengan dimensión de la situación. Estos equipos no van a encontrar una solución si no hay un cambio de régimen”.

Finalmente insistió en un régimen especial para los deportistas y los clubes.

“Debemos insistir en el establecimiento de un régimen especial para los deportistas, con el diseño que sea. Necesitamos de un régimen especial porque la realidad no tiene solución. Podemos estirar los regímenes de facilidades para salir de situaciones puntuales, pero el problema es estructural”.

En la exposición ante la Comisión de Deportes, Alonso subrayó: “Todos los indicadores de la realidad nos demuestran que el régimen real no se ajusta a nuestro deporte y, por lo tanto, la conclusión a la que hemos llegado -y el Ejecutivo es bien representativo de ella- es que debemos trabajar hacia la construcción de un régimen especial para el deportista”.