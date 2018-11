Michael Etulain: “Hay clubes que quieren que esto se pudra”

Michael Etulain es desdehace cuatro meses el presidente de la Mutual a la cual planea mejorar en muchos aspectos. La parte económica, el estatuto de la AUF y muchas otros aspectos fueron tema para hablar con Referí.

¿Cómo encontraron a la Mutual?

En una situación económica muy complicada. Por suerte ahora recuperamos la calidad de socio pleno de FIFPro y eso te da unos ingresos anuales de US$ 300 mil y la tranquilidad de hacer una buena gestión.

¿Es cierto que estaban Obdulio y Ghiggia, entre otros, en el padrón de los que votaban?

Sí. Fue durante el conflicto, cuando hicimos la denuncia en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Uno de los pedidos que hicimos fue repasar los padrones sociales y el MEC respondió que en cuanto a los padrones no había ninguna objeción a hacer y sin embargo, uno tomaba el padrón de socios honorarios y había socios que habían fallecido hacía muchísimos años. Fue parte de lo que fue el conflicto. Esas desprolijidades las estamos subsanando.

Cuando asumió dijo que tenían un déficit mensual de US$ 12 mil dólares. ¿Se sigue manteniendo?

Lo pudimos bajar, no mucho más, pero sí, mejorando la gestión, aunque mantenemos un déficit mensual que se amortiza con lo que da FIFPro por año.

Cuando comenzó en su puesto dijo que había tres temas fundamentales a realizar: condiciones profesionales de futbolistas, reestructura interna de Mutual y que los derechos de imagen se siguiera algo similar a lo hecho por la selección. ¿Van camino a eso?

En la reestructura interna, sí, avanzamos mucho. Respecto a los derechos de imagen ya tenemos la forma de seguir adelante, pero con la intervención de la AUF, no pudimos avanzar. Lo mismo con las condiciones profesionales, los atrasos salariales, los vestuarios, infraestructura, tampoco pudimos avanzar. Ni bien asumimos nos reunimos con Welker que estaba en ese momento. Le planteamos nuestras urgencias, pero llegó la intervención de FIFA. Tuvimos tres reuniones urgentes con la comisión regularizadora para ver de qué forma podíamos mejorar o evitar los atrasos salariales, pero la comisión no podía hacer mucho en ese momento. Sí se comprometió a que todos los reclamos y subsidios se pagaran en fecha los que dependían de la AUF. Así bajamos en 15 días los pagos de los subsidios que antes se pagaban los 25 de cada mes y ahora se pagan los 10.

¿En qué cree que se avanzó más en estos cuatro meses desde que asumió?

En la gestión interna. Regularizamos a todos los empleados que no tenían su situación laboral regularizada…

¿No estaban en caja?

No. En estos cuatro meses solucionamos dos conflictos laborales de más de $ 1 millón y pudimos llegar a un acuerdo extrajudicial, uno con un empleado actual y otro con un exempleado y ahora tenemos otro juicio laboral por alrededor de $ 500 mil. Vamos en camino de mejorar el complejo deportivo contratando a Gustavo Badell que está de gerente y hace un trabajo bárbaro y lo estamos levantando de a poquito.

¿Cómo lo encontraron?

En pésimas condiciones, prácticamente abandonado de dos años a esta parte. La infraestructura, la cancha, todo en pésimo estado. Hubo que hacer la instalación eléctrica y sanitaria toda nueva sin tener muchos recursos. Hubo desidia en esos dos años de conflicto. Se dejó de lado y no se hizo ningún tipo de mantenimiento.

¿Cómo lleva esta responsabilidad?

Apoyándome mucho en la directiva, tranquilo y no tengo sobresaltos. También de los cuatro meses que estamos, por lo que sucedió en AUF, tres de esos meses no tuvimos participación política. La intervención de la AUF, como te dije hoy, nos trancó en dos puntos fundamentales para los futbolistas.

Había 1.190 habilitados para votar. Con todo el movimiento de futbolistas que hubo durante el conflicto, quizás se esperaban más de los 235 votos que ustedes tuvieron. ¿Cómo toma ese número? ¿Por qué tan poca representatividad?

Nosotros somos parte del Movimiento Más Unidos que Nunca (MUQN), no representamos al mismo, porque justamente el mismo dio libertad para que se presentaran todas las listas que se formaran y la nuestra es una. Nos sorprendió que no se presentara otra lista. Y después, en las elecciones lo vimos como un éxito porque en la última elección habían votado 72 socios y éramos lista única. No es para preocuparse.

¿Puede ser que alguno de los referentes de aquel MUQN ya no esté tan de acuerdo con la Mutual de hoy?

No sé si están de acuerdo o no. Nosotros estamos trabajando para todos los socios de la Mutual. Justamente eso era algo que hablábamos en la interna del Movimiento, que había muchas cuestiones del conflicto con la comisión directiva que lo tenían que definir los socios de la Mutual y no quienes no lo eran. Pero que estén de acuerdo o no, no me consta, nosotros seguimos trabajando pensando en nuestros socios. También en la directiva están Diego Scotti y Matías Pérez, dos de los referentes de MUQN que convocaban a los grupos y capaz al estar dentro ahora, no continuaron con esa parte de convocar y por eso el Movimiento bajó la participación de todos.

Una de las prioridades suyas es que viene a cambiar la Mutual. También recuerdo que Enrique Saravia dijo lo mismo y no lo hizo. ¿No tiene miedo de no cumplir?

En 2003 yo estaba en Danubio y cuando llegó Saravia se vio una mejoría real. Lo que pasa es que si con el tiempo te alejás del futbolista, ya no sabés las necesidades. En estos cuatro meses, hemos estado muy cerca de los jugadores para ver qué necesitaban. No tengo miedo de empeorar las cosas mientras esté cerca de los futbolistas. Visitamos a todos los planteles en este tiempo y la receptividad es muy buena. Nos hicieron planteamientos que se los pudimos solucionar en dos o tres días y eso te reconforta porque el jugador después te agradece y ve que lo que hacés, es para ellos.

Había servicios que faltaban. ¿Se han ido poniendo al día?

Hemos firmado un convenio importante con La Española y los jugadores tienen acceso a estudios u operaciones en muy pocos días cuando antes debían esperar dos meses. Estamos por firmar un convenio con la red de psicólogos.

¿Cómo puede hacerse para que el fútbol uruguayo tenga más dinero como sucede con la selección?

Primero, mejorar el producto, las canchas, la infraestructura, la forma cómo se ve el fútbol para que la gente vuelva a ir y se sienta atraída más allá de la pasión del socio o del hincha. Que haya un buen espectáculo. Eso es fundamental. Que haya buenos servicios. Hoy si alguien tiene que ir al baño, es una vergüenza como están. No es un tema solo de seguridad. Hay que adecuarse a la realidad también de la venta de entradas por internet.

Ustedes mantienen que los ingresos que le llegan a los clubes no son los que genera el fútbol uruguayo. ¿Cómo se puede cambiar?

Vendiendo bien el producto. Hoy hay un contrato con Tenfield que paga alrededor de US$ 12 millones por año y solo dentro de Uruguay, el propio fútbol uruguayo genera unos US$ 42 millones. Entonces no está bien vendido el producto y el próximo paso de los clubes tendría que ser vender bien ese producto. Arriba de los US$ 42 millones está además la venta publicitaria, la retransmisión, la venta fuera del país. Es decir, que es mucho más.

¿Cómo lo pueden tratar de solucionar?

Depende de la AUF y de los clubes que son los que lo malvendieron y los que tienen que ponerse a ver de qué forma lo recuperan de nuevo.

“Sería muy bueno que (Wilmar) Valdez siguiera”, dijo antes de asumir. Con lo que pasó después con Valdez, con los audios, las acusaciones, ¿sigue pensando lo mismo?

En ese momento lo pensaba y hoy estoy a la espera de la resolución de la Justicia. Por lo que había demostrado entonces el Ejecutivo de Valdez, era una muy buena opción de seguir el camino del profesionalismo que marcamos. No me cambia la opinión hasta que no haya una resolución de la Justicia.

¿Qué opina de la intervención de la AUF?

Se dio cuando se tenía que dar. Todos los que decían “no va a pasar nada con la FIFA”, “no hay que asustarse con FIFA y Conmebol”, o entre comillas, “es todo verso”, realmente, FIFA y Conmebol están atrás de profesionalizar el fútbol sudamericano y se dio y tiene que ser para bien. Vimos en los últimos días que en ese famoso grupo G-10 de clubes que están dándose cuenta que la cuestión es grave y si no se aprueba el estatuto de FIFA puede venir una sanción que es catastrófica para todos.

Pero hay otros que no. El presidente de Racing, Ricardo Rodríguez, dijo el otro día “es preferible sufrir una sanción en la AUF que malos estatutos”.

Es una vergüenza más. De las dos semanas que se estuvo trabajando en el estatuto, en una yo estuve todos los días y percibía que había clubes que realmente quieren que esto se pudra, que venga una sanción fuerte de FIFA y que el fútbol uruguayo sea un caos.

¿Y por qué piensa que querían eso?

No lo sé y no lo entendía. Ahí se hablaba de las consecuencias graves que podía traer para la AUF, que los futbolistas quedarían todos en libertad de acción. Se seguía con una especie de orgullo herido intentando tener razón cuando el que manda te dice “no, es esto”. La AUF está en todo su derecho de no tener un estatuto a favor de la FIFA, pero después quedará aislada del mundo FIFA y Conmebol. Podrá tener una liga interna y los títulos que consiguió la selección en 1950 y otros, quedarán de lado. No solo la historia, sino los ingresos que te da FIFA por lo que genera la selección.

Cuando pasa una cosa de estas, ¿qué piensa?

Es una irresponsabilidad tremenda. En esa semana se habló de los jugadores que quedan en libertad de acción y hay clubes que invierten US$ 2 o 3 millones por año en sus juveniles y ahora perderlos por un capricho o un orgullo herido y querer ser más que FIFA, no lo entiendo.

¿Lo sorprendió que Nacional que no acompañaba al G-10, finalmente firmó con ellos?

Sorprendió mucho porque el día anterior se había explicitado por los propios presidentes una reunión en la que estuvieron los titulares de Nacional, de Peñarol, Leonardo Goicoechea de Danubio, Daniel Jablonka de Defensor, se había llegado a un estatuto que no variaba mucho del de FIFA pero que era favorable a los clubes. Entonces, que al otro día Nacional apoye otro estatuto más, es bastante ilógico y poco consecuente con lo que se venía trabajando. Y otra cosa: el Dr. Hernán Navascués estuvo las dos semanas en la AUF trabajando en el estatuto consensuado y que se lo deje de lado así a una eminencia como él, es grave.

Hay gente que cree que este tema está polarizado entre dos poderes: la empresa Tenfield y los jugadores que han ganado mucho poder últimamente. ¿Qué opina?

Lo de la empresa va por el hecho de que el poder de los últimos 20 años del fútbol uruguayo siempre rozó con decisiones o pareceres de la empresa y favoreciéndola. La venta de los derechos televisivos es un claro ejemplo. Después, los futbolistas no sé si tomaron mucho poder. Obvio que hay gente que desconfía, pero tengo una idea de que la gran mayoría de la opinión pública es consciente de que lo que nosotros queremos es coherente y sensato y no hay nada detrás. Realmente necesitamos un cambio.

Hace casi dos años que decidieron no dar más notas a Tenfield por el derecho de imagen. ¿Hubo algún adelanto o reunión por ese tema?

No. Fue decisión del Movimiento y será el mismo el que decida si se dan o no notas. Sí la posición de la empresa no ha cambiado en cuanto a los futbolistas en el último tiempo y eso me lleva a pensar que esa decisión no va a cambiar.

¿En qué no cambió?

En la agresividad con la que se trata a los futbolistas, cuando se los ataca, cuando se habla de ellos. No sé. Esas actitudes no han cambiado y son de otra época.

¿Pero usted nota que se los ataca?

En la parte política. En la participación de los futbolistas, en sus opiniones, la empresa allí tiene un ataque constante contra los jugadores.

A raíz de los reclamos de MUQN, Tenfield acordó con la directiva anterior, cortar los ingresos de los derechos de imagen que pagaba anualmente. ¿Cómo repercute económicamente?

La empresa pagaba US$ 225 mil por año y se puso de acuerdo con la directiva anterior para no hacerlo desde el 1° de diciembre de 2016. Pocos días después, en una asamblea con más de 400 jugadores, los dirigentes de la Mutual negaron que eso fuera así y al otro día, Tenfield emitió un comunicado desmintiéndolos. El aporte de FIFPro nos da una buena mano en ese sentido.

En su momento fue denunciado penalmente junto a cuatro colegas más por “engaño” por la directiva anterior. ¿En qué quedó eso?

En setiembre un juez la archivó. La anterior comisión directiva de la Mutual denunció que cuando presentamos una carta con 590 firmas pidiendo su denuncia, nosotros habíamos engañado a cuatro de ellos. Pero a su vez, esos cuatro, nunca la firmaron, por eso fue archivado.

¿Cómo vivió esos días con tu familia?

No me cambió. En lo deportivo sí, porque la cabeza no estaba metida en el fútbol, pero a su vez, me lesioné gravemente el hombro y ahora ya estoy a un mes de retirarme.

¿Sufrió algún tipo de amenaza?

No. Llegaron un par de mails a una casilla de una empresa que compartía con mi señora en ese momento. Mails con fotos que nunca las entendí, pero que las tomé como nada. Eran fotos mías de la vida diaria. Lo tomo como una especie de amenaza porque te mostraban, pero no había ningún texto y quedó ahí.

¿Cómo define al fútbol uruguayo?

Caótico, muy poco transparente y no siempre los actores políticos entienden qué es el fútbol y entienden dónde está parado el fútbol a nivel mundial en la sociedad. Se sigue con la chiquita de devolver favores, del amiguismo, que el profesionalismo elimina.

¿Cuán atrasado está atrasado el fútbol uruguayo en el tema del derecho de imagen respecto al mundo?

Derecho de imagen, derechos laborales, alrededor de 20 años. Los derechos laborales están siendo vulnerados en el día a día en el fútbol uruguayo.

Pasó de ser titular indiscutido a ser tercer arquero en un momento en Danubio. ¿Piensa que fue por todo esto?

Como lo viví, me consta que fue una cuestión deportiva. Ahora, vuelvo a las vinculaciones, Danubio contrató a un técnico argentino (Pablo Rodríguez) que no sabía cómo jugaba yo, que decidió eso. Lo viví como una cuestión deportiva. Después empezás a ver las vinculaciones que tenía y te lleva a dudar. Me consta que la dirigencia no lo decidió.

Por esa época, un técnico de Segunda división lo quiso llevar a su club y los dirigentes al final no quisieron. ¿Fue por el nombre que había adquirido?

Sí, eso fue así. Fue un técnico al que le agradezco mucho con el que tuvimos una reunión de tres horas. Yo estaba encantadísimo de ir a la B con otro objetivo, me ilusionaba. Pasamos de estar tres horas de soñar un ascenso a que me llamara el otro día y no sabía cómo pedirme disculpas que los dirigentes le dijeron que no me contratara.

¿Cómo fue el episodio feo que vivió con la barra de Ferro en Argentina?

Parte de la política de los clubes en Argentina se maneja con la barra brava. Teníamos un muy buen equipo que en el primer semestre quedó tercero a dos puntos del ascenso directo. Allí hubo un cambio de dirigencia y la que vino, me consta que no le convenía ascender y se generó todo un movimiento para desestabilizar a ese plantel y al técnico. A falta de un mes, declaré todo lo que pensaba, dije toda mi verdad acerca de la dirigencia y en una salida de la práctica, me siguieron barras cuatro cuadras y me hablaron que las cuestiones políticas del club seguían otro camino. Me apretaron, me dijeron que sabían que vivía arriba del quiosco con mi señora y mi nena. Allí decidí que ellas se vinieran a Montevideo.

¿Le mostraron armas?

No, ahí no. En otro club sí. En Unión de Santa Fe me pasó. Cuando llegué en 2006 había bajado de Primera y los promedios lo complicaban para jugar en la B Metropolitana. No se nos daban los resultados y llegamos al entrenamiento y había 12 barras pesados. Nos cambiamos, salimos a la cancha y estaban allí. Hubo charlas con los más grandes del plantel y uno tenía un arma en la mano. Por suerte, no pasó nada.

Desarrolló un proyecto educativo para jugadores en Danubio. ¿Cómo es?

Es una especie de Rookie Camp (campamento de novatos). Mientras practican se le da un curso de distintas áreas que tienen que estar preparados para el deportista profesional. En Argentina, Boca y AFA para la sub 17 y sub 20 de la selección se lo compraron a Germán que es mi socio a través de la Universidad de Palermo. Lo trajimos a Uruguay, pero no da la infraestructura. Lo adaptamos y lo transformamos en talleres educativos. Cada uno de los módulos que tenía muchos puntos, lo transformamos en un taller de dos horas. Dio buenos resultados desde la parte finanzas, legales, cuidados profesionales, comunicación. Un docente habla acerca de cada tema. Lo hicimos durante un semestre y estuvo muy bueno. Uno de mis compañeros cambió su cuenta de Twitter por los ejemplos que vio en el taller. Parece algo pequeño, pero le abrió los ojos para ver qué puede mostrar en redes sociales siendo futbolista profesional y así evitarse grandes problemas. Después con ejemplo de los juicios a Messi y Neymar, a los gurises le llevó a pensar cómo administrarse y eso me genera un poco de satisfacción, pero ver que estamos lejos de lo que un futbolista profesional necesita para desarrollarse.

¿Cómo será el día después del futbolista?

Estoy transformando mi vida a otro deporte, la bicicleta por la rambla y mountain bike, dos horas todos los días. Me va a costar el no ir a tomar mate con amigos en las prácticas.

¿Tiene otro trabajo?

No. No tengo nada por ahora. Me preparé e hice el curso de gerente deportivo y analista en marketing y estoy viendo posibilidades que se puedan abrir.

¿Cómo se define? ¿Es un tipo complicado?

(Se ríe). Muchos dicen que soy terco. Sí soy estricto conmigo y soy muy riguroso con todo. Muchas veces yo mismo me doy cuenta y me genera gracia a mí mismo y me digo: “¿Por qué no aflojás un poquito si no cambia nada?”.

"FUE PENOSO TERMINAR EN NOVIEMBRE"

¿Qué opina de lo que fue el calendario del Uruguayo de este año?

Es una vergüenza y un error gravísimo de los dirigentes que organizaron esta temporada. Porque nos generó problemas de licencias, los planteles profesionales se cuidan porque si tienen una lesión, es complicado el tema, sin ningún tipo de motivación, cuerpos técnicos que trabajan dos meses sin saber dónde van a dirigir y cobrando un sueldo, clubes haciéndose cargo de los contratos. Fue penoso terminar un torneo a principios de noviembre.

Los jugadores de El Tanque aún no cobraron…

Por una gestión que hicimos ni bien no pudieron empezar a jugar, cobraron un 65% de la deuda cuando aún no habíamos asumido. Ahora como comisión directiva pedimos dos informes a la AUF, que nos muestren los ingresos que tuvo El Tanque en el año para que ese 65% que cobraron sea mayor porque así lo establece el estatuto, y estamos a la espera de que FIFA pague a la AUF lo que generó en el Mundial.

"ME RETIRO A FIN DE AÑO"

Desde mediados de 2016 que no juega un partido oficial y ya cumplió 38 años. ¿Ve que se acerca el final de su carrera como futbolista?

Ya tengo decidido que me retiro en diciembre porque siempre me quise retirar en Danubio y se me termina el contrato. Pero no me afectó más allá de alguna noche no dormir y que la cabeza no pare. Fueron días jodidos porque tenía que sumar la exposición pública y no errar ni una coma lo que declaraba porque del otro lado te estaban analizando más que con lupa y otra, el seguir siendo siempre el mismo, por más que me atacaran o criticaran. Por suerte, no me afecto en nada.