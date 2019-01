Quiénes son las celebridades argentinas que cobran más por ir a fiestas esteñas

Pampita en la fiesta de Gente del hotel Enjoy. Pampita en la playa de Punta del Este. Pampita en la fiesta de Absolut Vodka. Pampita de nuevo en la playa. Las imágenes se suceden una detrás de otra en la cuenta de Instagram de la modelo. Siempre abajo, en el pie de foto, hay una serie de arrobas. A una marca de trajes de baño, a una de zapatos, a una de bebidas alcohólicas. No son una gentileza. Un arroba, un tag habla de un vínculo comercial y esto en verano se exacerba. Según una nota de la revista argentina Noticias que consigna el portal TN, Pampita se ubica en el podio de las famosas más solicitadas por las marcas que realizan sus acontecimientos durante los primeros días del verano en Punta del Este. Según la publicación Carolina Ardohain –conocida como Pampita– cobra entre US$ 5 mil y US$ 8 mil por aparecer en un acontecimiento/fiesta/sunset.

Por una mención en su cuenta de Instagram de tres millones de seguidores, la modelo y conductora de Net TV cobra más. Si Pampita aparece en un evento y se saca la foto es porque le pagaron. La nota de la publicación argentina asegura que en lo que va del verano, la exjurado de Bailando por un sueño al único lugar que fue sin que hubiera dinero de por medio fue a la fiesta de la madrina de sus hijos y amiga, Puli de María.

Pero el mundo no se acaba con Pampita. También están Nicole Neumann (su caché ronda los 4 mil dólares), Calu Rivero (prefiere que le paguen en canje), Flor Vigna (2 mil dólares) y Zaira Nara. De todas maneras las verdaderas figuras, esas que que pueden darse el lujo de pedir unas cifras exorbitantes, son Susana Giménez y Natalia Oreiro. Según Noticias Giménez pide 20 mil dólares y Oreiro –que no veranea en Punta del Este– 30 mil.

En otra nota, también de Noticias, el periodista Pablo Berisso hace un análisis de la estrategia de marketing que maneja Pampita para convertirse en la estrella del verano, sobre todo en un año en que los acontecimientos de marcas bajaron de manera considerable. “Este año hubo muy pocos eventos pagos, uno de ellos fue el de Absolut, donde contrataron a Pampita, Guillermina Valdes y Candelaria Tinelli entre otras famosas. Pero fue uno de los pocos. Incluso, los cachets de los eventos cayeron un 50% respecto de lo que pagaban el año pasado”, explicó el representante de una reconocida estrella de las redes.