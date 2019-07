Rosario Martínez sobre el clásico con Cerro: "No entiendo por qué tenemos que ser favoritos"

En el mediodía del domingo se juega el clásico de la Villa entre Cerro y Rampla en el Parque Olímpico por la segunda fecha del Torneo Intermedio. El entrenador de los picapiedras, Rosario Martínez, que mantiene sus cábalas en completo hermetismo, no quiere hacer "futurología" sobre lo que pueda pasar en el partido y, pese a las incorporaciones de su equipo, dijo que no se le pasa por la cabeza pensar en que son favoritos.

"Pensamos que estos son partidos en los que hay que llegar hasta la situación límite, se juega el honor de medio barrio", dijo el técnico de los picapiedras a Referí.

Para Martínez lo que cambia con respecto a otros partidos es la parte anímica. "La gente al otro día se quiere levantar y andar con una sonrisa y no andar de cara larga y escondiéndose del vecino. Tenemos la obligación de poner todo de nuestra parte y tratar de conseguir el mejor resultado", comentó.

El actual entrenador de Rampla comenzó a trabajar en el club en marzo de este año. En mayo, el equipo rompió una racha de 36 años sin poder ganarle a Cerro en el estadio Olímpico. Lo hizo por 2-0 con goles de Delis Vargas y Juan Álbín y ese fue el último choque entre los dos equipos.

El entrenador fue consultado sobre si los rojiverdes son favoritos al enfrentarse a Cerro, que está último en la Tabla Anual y que en lo que va del torneo ganó solo tres partidos y empató otros tres. Rampla, por su parte, está apenas por debajo de la mitad de la tabla acumulada con 18 puntos y viene de ganar el enfrentamiento anterior.

"No creo en el favoritismo previo a un partido y no entiendo por qué tenemos que ser favoritos. Estamos conformando un equipo que se terminó de formar esta semana o sea que de ninguna manera podemos ser favoritos", comentó.

En la primera fecha del Intermedio, el equipo de Martínez perdió ante el Fénix de Juan Ramón Carrasco 1-0, pero el sabor de la derrota no fue "del todo amargo" para el técnico.

"Fue una derrota donde tuvimos nueve situaciones de gol y las malogramos, la mayoría de ellas cuando estábamos cero a cero", dijo. Y agregó: "Yo soy resultadista al extremo y perdimos bien porque el que hace el gol es el que gana. Pero el sabor de la derrota no es todo lo amargo que debería ser porque el equipo demostró una solidez y unas ganas de quedarse con la victoria que es lo que nosotros solicitamos".

Período de pases

Rosario Martínez se molesta cuando Referí le pregunta por el alto número de jugadores que llegaron en esta temporada a Rampla. "Lo que nadie dice es que se fueron siete jugadores, casi todos de ellos titulares en Rampla", comentó.

En el último período de pases, el picapiedra fue el equipo que más incorporaciones cerró en el período de pases al contratar a 10 jugadores nuevos.

Los presididos por Ignacio Durán sumaron a los defensores Matías Soto (Santa Tecla), Emiliano García (zaguero) y Emanuel Beltrán (Defensor Sporting), los volantes Gastón Díaz (Guayaquil City), Facundo Guichón (Independiente Santa Fe), Juan Viacava (Fénix), y los delanteros Rodrigo "Loly" Piñeiro (Boston River), Santiago Gaspari (libre, ex Wanderers), Christopher Chávez (paraguayo de la filial de Espanyol) y Carlos Núñez (Deportivo Pasto).

Los jugadores que resciendieron fueron: Gonzalo Ritacco, Walter "Colo" Ibáñez, el capián Edgard Martínez, Álvaro Fernández, el goleador del equipo en el Apertura Pablo Pereira (6 goles) y Leonardo Melazzi.

"Queda como que teníamos un equipazo y trajimos nueve jugadores. Pero nadie dice todos los que se nos fueron y que muchos de los que llegaron no son los que pidió el entrenador. Tenemos que ser un poco lógicos también", se quejó.

"Habían jugadores muy importantes que nos asegurdaban cierta cuota de gol y peligrosidad en ofensiva y hoy no las tenemos. Se nos fue el capitán también. Fuimos el equipo más diezmado en el período de pases. Y, sin embargo, la gente habla de los jugadores que trajo", dijo.

Uno de los que llegó esta semana es Carlos Núñez, que no será parte del equipo el fin de semana. A Martínez no le gusta que le pregunten por él porque no quiere hacer "ningún análisis hombre a hombre".

"Es un jugador con muy buen historial y que tendrá que venir a Rampla a revalidar lo bueno que ha hecho en su pasaje en su pasaje por varios equipos del continente", se limitó a decir.

Las dos bajas confirmadas de Rampla para el partido son Juan Albín y Gaspar Vega, que tiene una fractura en la mano.