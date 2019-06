Mercado de pases: Emiliano Alfaro regresó a Liverpool

Liverpool concretó este lunes el retorno del delantero Emiliano Alfaro quien a los 31 años se prepara para vivir su cuarto ciclo en el negriazul.

Este lunes, bajo las órdenes de Paulo Pezzolano, comenzó los entrenamientos tras firmar un contrato por dos temporadas. Su anterior ciclo había sido en 2014-2015 cuando jugó en Segunda División Profesional marcando 21 goles en 27 partidos. Desde entonces pasó a Buriram United de Tailandia donde no sumó minutos por una lesión y se incorporó al exótico mercado de India defendiendo a NorthEast United y Pune City anotando 15 goles en 38 partidos.

Jorge Bava, cuyo contrato vencía a mitad de año, emigró a Guaraní mientras que Steve Makuka ejecutó su cláusula de salida y se irá del club tras jugar solamente seis meses desde su arribo de Progreso.

Vencieron contrato también el golero Rodrigo Rodríguez, Pablo Caballero y Hernán Figueredo y la dirigencia trabaja en renovarlos. Una buena señal: los tres entrenaron este lunes en Lomas de Zamora.

El club buscará sumar un golero para pelear el puesto con Rodríguez y Sebastián Lentinelli. En la zaga ya están cubiertos porque durante el Apertura se incorporó como jugador libre a Gonzalo Maulella.

Boston River

Miguel Amado y Robert Flores vencen contrato en julio y la directiva resolverá junto al cuerpo técnico si serán o no renovados. Después se evaluarán posibles altas. No hay juveniles ascendidos ya que todos se sumaron al primer equipo a principio de año. También se estudia si la pretemporada se hará solo en el Complejo Rentistas, donde comenzaron a entrenar el martes de la semana pasada, o en algún otro punto.

Cerro

El entrenador Richard Martínez, quien asumió en forma interina luego de que fuera cesado Jorge "Culaca" González, fue ratificado en el cargo hasta el final de esta temporada. El plantel está de licencia hasta el jueves para empezar el viernes 21 con las evaluaciones. Se vencieron los contratos del zaguero Angelo Pizzorno y del volante Enzo Negreira, que están en manos de la directiva.

Será ascendido el juvenil de Tercera Nahuel Bardesio, volante zurdo externo. El DT pidió un delantero y un volante externo además de plantear tres posibles lugares donde llevar a cabo la pretemporada.

Cerro Largo

Se fueron Sebastián Sosa, a Atlante de México, Hugo Magallanes, a Nacional, y el argentino Alexis Messidoro. Terminó contrato y no seguirá el lateral ex Peñarol Fabián Píriz. Rodrigo Díaz termina contrato y seguramente no sea renovado para liberar las plazas de extranjeros y que se sumen los juveniles de Boca Juniors Agustín Heredia y Tomás Fernández. Los cinco extranjeros serían estos dos más Mauro Luna, figura del equipo, el lateral Lucas Arzamendía y el hondureño Carlos "Muma" Fernández.

Los arachanes comenzaron a entrenar este lunes en Cerro Largo. El martes de la semana próxima bajarán a la capital a jugar dos amistosos y el viernes 28 se van a Buenos Aires a jugar cuatro partidos más.

Emilio Mac Eachen también se puede incorporar: "Los dirigentes me lo dan hecho pero aún no ha llegado", dijo el entrenador Danielo Núñez a Referí.