Jorge Fossati y un retorno cargado de emociones

Por Pedro Tristant

Especial para Referí

Jorge Fossati está en casa. Pero no se toma el atrevimiento de considerar a River Plate como su hogar, sino que se refiere a estar cerca de su familia y afectos. El entrenador, de 66 años, vuelve al fútbol uruguayo después de cinco años: hasta noviembre de 2014 dirigió en Peñarol y ahora llega al darsenero, el único equipo uruguayo que se animó a seducirlo.

Sin embargo, a Fossati no lo entienden. Sus allegados se sorprenden y le preguntan cómo, con una carrera tan exitosa, vuelve a Uruguay. Le decían que está loco, que no tiene necesidad. Pero él les contesta: “Sí, vengo a acá, al fútbol uruguayo, cuna de enorme jugadores”.

“Creo que me entienden mejor los que tuvieron una experiencia parecida a la mía, que como jugador estuve 10 años de mi carrera afuera y como entrenador la mitad o más de mi carrera”, contó Fossati a Referí unos minutos después de la reunión con la directiva en la que firmó contrato hasta fin de año. Luego le pidió un cigarrillo a uno de los dirigentes porque solo había llevado uno. “Me estoy controlando, no me paso de determinado número”, aclaró.

El exarquero es consciente que no tiene la necesidad de volver a dirigir al fútbol uruguayo y por eso lo considera un privilegio. “Poder elegir volver a mi casa es un privilegio. Lo remarco porque quiero remarcar la importancia que le doy a River”, dijo.

Un club conocido

Era 1996 y Fossati –junto a su cuerpo técnico– planificaban la pretemporada para dirigir por cuarto año consecutivo en River Plate. En ese club había asumido como entrenador en 1993 para hacer sus primeras armas en ese rol. Sin embargo, una llamada de José Pedro Damiani cambió todo: le llegó la propuesta para dirigir en Peñarol, tras la salida de Gregorio Pérez del carbonero.

El "Flaco" fue y habló con Carlos Molinari, por entonces presidente de River, para pedirle permiso para reunirse con Damiani. “No solo no me puso trabas, sino me dijo que me lo merecía”, recordó Fossati. Este gesto no lo olvida y es una de las cosas que le pesan a la hora de la decisión. También es una respuesta para aquellos que no lo entienden.

Cuando a River Plate le toque enfrentarse con Peñarol en el torneo Intermedio o en el Clausura, Fossati se reencontrará con un viejo conocido. Es que en aquel River de los noventa estaba Diego López, hoy entrenador de Peñarol. Por esos años también dirigió a Leonardo Martins, quien hoy lo acompaña en el cuerpo técnico. “Tuvimos la suerte de tener una buena generación de futbolistas, la mayoría de ellos tuvieron carrera internacional, algunos jugaron en selección uruguaya”, comentó.

Fossati tuvo otras ofertas para esta temporada, pero del fútbol uruguayo solo una y, como en este momento quería quedarse acá, eligió la del equipo del Prado. “El único que se animó a hablar conmigo fue River”, dijo.

Y River se animó aunque sabía que era algo difícil de alcanzar por el nivel del entrenador que pretendían. El presidente de la institución, Willie Tucci, contó a Referí que la vez anterior que buscaron entrenador y eligieron a Jorge Giordano, el "Flaco" estaba entre las opciones. “Siempre quedó eso de que en algún momento iba a volver Jorge a sus inicios”, dijo Tucci luego de la reunión con el entrenador que se prolongó por unas cuatro horas y que siguió de manera informal en el estacionamiento de la sede.

Tucci considera a Fossati como “un hombre de la casa” no solo por sus inicios como entrenador sino porque su padre “es muy hincha de River Plate”.

River se animó “abusando” de una buena relación que tienen con Fossati, dijo Tucci, y agregó: “Nos jugamos a que eso pesara más para poder traerlo. Somos conscientes que está a otro nivel de lo que es River y te diría que hasta casi el fútbol uruguayo”.

Una de las ofertas que tuvo Fossati fue de uno de los grandes de Colombia, pero prefiere no decir el nombre aunque da la pista de que es uno de los equipos grandes que recientemente designó un nuevo entrenador. En el fútbol colombiano, tanto Atlético Nacional como América de Cali designaron nuevos entrenadores en los últimos días.

La incómoda posición en la tabla

River Plate no tuvo un buen torneo Apertura; quedó penúltimo y, según el presidente del club, el plantel y la estructura no son para estar en esa posición. De todas formas, a nivel internacional la participación que tuvieron “fue buena”. “Nos daban todos por muertos en el sorteo contra Santos y pasamos esa fase, y con Colón hicimos un papel muy digno”, dijo Tucci.

Fossati reconoce el trabajo que hizo en DT anterior. “Me precedió un gran entrenador como Jorge Giordano y estoy seguro que acá vamos a encontrar trabajo”, comentó.

“El potencial está. Lo único que hay que mejorar son los resultados que es lo único que no se puede prometer. Puedo decir que este River no es menos que nadie”, analizó.

Fossati pidió un jugador que “todavía no está confirmado” y “eventualmente un segundo”. En las próximas dos semanas aprovechará los entrenamientos para analizar si es necesario solicitar algún jugador más.

Cuerpo técnico



Jorge Fossati estará acompañado en el cuerpo técnico por Leonardo Martins, el preparador físico Sebastián Avelino, Gonzalo Gutérrez y Sergio Navarro. Este lunes comienzan los entrenamientos.