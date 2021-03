“Semanas críticas”: casos de covid y refuerzo de protocolo estresan sistema de limpieza

"Tenemos un sistema de recolección frágil, de alta variabilidad y poca predictibilidad. El sistema suele ser puesto en estrés en las fiestas ante el aumento de los residuos", advertía a pocos días de la Navidad el director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo (IMM), Ignacio Lorenzo. Ahora, con un porcentaje mínimo de atraso en la recolección "en principio controlado", los trabajadores y la comuna advierten por las "próximas semanas que van a ser críticas".

La recolección de residuos registraba a la tarde del viernes once funcionarios con covid-19 y otros 23 en cuarentena, según informó Lorenzo a El Observador. En esa misma jornada su repartición y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) acordaron un refuerzo del protocolo de operativa ya vigente, de cara a las próximas semanas.

Horas antes del Consejo de Ministros del martes, la intendenta Carolina Cosse anunció que se extendería el teletrabajo en las oficinas municipales y se mantendrían los servicios esenciales, entre ellos la limpieza.

"El principal ajuste estaría en el horario escalonado de entrada a base y vestuarios", indicó el director de Limpieza. La recolección de residuos está dividida en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno, con una plantilla total de 230 trabajadores entre choferes y obreros. En cada uno funcionan cuatro burbujas —doce en total— distribuidas entre las regiones este y oeste del departamento.

"Por ahora no hay afectación porque se cubre con otras burbujas", contó a El Observador el presidente de Adeom, Eduardo Vignolo. "Pero tarde o temprano va a enlentecer el servicio significativamente. Es un servicio muy delicado, si llegamos a no darlo, vamos a tener otra emergencia sanitaria", afirmó.

El director de Limpieza de la IMM señaló que los contagios afectan en particular al turno matutino, aunque todavía está funcionando. Por el momento el turno de la tarde "ajusta lo que no se recogió" en los circuitos de la mañana y la noche, que son los que operan con la mayor cantidad de funcionarios. "Ahora tenemos el 2,6% de circuitos con más de cuatro días de atraso. Es un atraso, pero en principio muy controlado", aseguró el jerarca.

"En el protocolo se le pide a una cantidad determinada de las tripulaciones del turno matutino que siga cuatro horas más de trabajo. Después entran a la base en un momento que esté vacía. Con eso y el turno de la tarde, la idea es ir ajustando para mantener la situación mayormente controlada. Igual va a ser un esfuerzo muy grande de monitoreo y de reacción si hubiera un problema", expuso Lorenzo.

Leonardo Carreño

Durante las fiestas de fin de año varios contenedores se desbordaron ante el aumento del volumen de descartes

Durante las fiestas de fin de año los contagios afectaron a una veintena de trabajadores entre infecciones y aislamiento. Por esa instancia la IMM debió pedir prioridad al laboratorio AtGen para la realización de tests, "tomando en cuenta las demoras de los prestadores de salud de hisopar y contar con resultados inmediatos". Esta semana el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, autorizó el desembolso de $ 200 mil en favor de esa empresa por los servicios prestados.

Por otro lado el protocolo acordado con Adeom exige dos burbujas en el área de mantenimiento, por lo que un 50% de la plantilla trabajará una semana y un 50% la otra. "

Obviamente que van a estar exigidos", reconoció el jerarca.

"En caso de que tuviéramos una afectación en la cantidad de camiones, puede entrar gente de la otra burbuja, manteniendo su burbuja, trabajando separados, con toda una serie de cuidados", explicó Lorenzo, que fue director de Cambio Climático durante la presidencia de Tabaré Vázquez. "En mantenimiento venimos por ahora con una buena disponibilidad de camiones, y esperamos sostener las próximas dos semanas que obviamente van a ser críticas", afirmó.

En este sentido se pronunció de cara a la Semana Santa la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, en diálogo con El Observador: "Vamos a pedir la colaboración a los vecinos para que no saquen esa basura que puede esperar, como todo lo que es residuos secos y muebles. Consultado al respecto, el director de Limpieza de la IMM coincidió con la dirigente: "Aquellos residuos secos que no generen un problema sanitario en la casa, que no sean perecederos, me parece correcto pensar para las próximas dos semanas, en lo posible, resguardarlos".

El jerarca recordó que está prohibido descartar en los contenedores los residuos grandes como escombros y electrodomésticos, así como también las podas. Valoró por otro lado la disponibilidad de bolsones para residuos reciclables, distribuidos a esta fecha en 1.123 edificios y cooperativas de vivienda.

Los servicios de la IMM que continuarán con atención presencial son las Comuna Mujer, los cementerios, las policlínicas, la reposición de la tarjeta STM, Gestión de Contribuyentes y guardavidas. El resto trabajará a distancia o con guardias mínimas.

Elecciones postergadas

Tras una asamblea virtual de cinco horas realizada el jueves para los afiliados, Adeom mantuvo la postergación de las elecciones votada semanas atrás por la mayoría del Consejo Ejecutivo. Los comicios sindicales tienen lugar en abril cada dos años de por medio. La resolución propició la juntada de firmas de parte de un conjunto de agrupaciones que apuntaron contra la conducción de Valeria Ripoll.

Estas agrupaciones —representadas por dirigentes de larga data como Aníbal Varela y Álvaro Soto— consideraron que una asamblea por Zoom es antiestatutaria. "Es muy irresponsable seguir insistiendo por una asamblea presencial", sostuvo Ripoll al respecto, y recordó que el propio Ministerio de Salud Pública lo desaconsejó. También expuso que notificaron al Ministerio de Educación y Cultura sobre la disposición votada, y la cartera no presentó descargos. La suspensión quedó ratificada luego de la asamblea virtual.

"Esto viene de personas que están hace más de 30 años y no han logrado nada. Que nos digan que nos queremos atornillar: yo no tengo ni cuatro años. Llega un momento que hay hasta un problema personal, entiendo que les molesta que una mujer esté al frente. Está claro que la gente votó el cambio", declaró. Las elecciones sindicales tendrán lugar una vez que el contexto sanitario lo permita.