Nuevo enfrentamiento en Adeom: las elecciones postergadas y la "trampita" que denuncia Ripoll

El viernes pasado un conjunto de agrupaciones de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) presentó 848 firmas para llamar a una asamblea en carácter de "grave y urgente" en no más de treinta días. Los firmantes exigieron mantener las elecciones de las autoridades sindicales para abril de este año, luego de que el Consejo Ejecutivo votara aplazarlas por motivos sanitarios, y votar una nueva plataforma con las reivindicaciones de Adeom para el período.

Sin embargo, fue el punto inicial el que llevó a la secretaria general Valeria Ripoll a considerar la iniciativa como una "trampita". Además del pedido de realización de elecciones, los firmantes –que comenzaron la campaña a fines de enero tras conocerse la postergación–solicitaron la realización de un Informe de Memoria y Balance, basado en transparentar los números del sindicato para todos los afiliados. Esa informe de memoria y balance estaba convocado para marzo de 2020, el Ejecutivo lo suspendió por la llegada del covid-19, por lo que el reclamo consistió en enseñar las finanzas de los períodos 2019-2020, y 2020-2021.

No obstante, el Consejo Directivo determinó en enero realizar ese encuentro en marzo. "La Asamblea de Memoria y Balance está votada desde enero, y las firmas se juntaron después. Va a salir un comunicado, porque se hizo un encabezado que es mentiroso, participaron algunos dirigentes que estaban de licencia, no estuvieron en el Ejecutivo y su propia lista lo votó", dijo Ripoll a El Observador.

La dirigente sostuvo que "fue una recolección de firmas que no tuvo demasiado sentido, porque se le dijo a la gente que firmara para algo que ya se había votado". "Está claro que se utilizó por algunas personas que se quieren presentar a la elección del sindicato, que han estado por fuera de Adeom, no forman parte de la directiva, que lo que querían era mostrarse diciéndole a la gente algo que no era", agregó la secretaria general.

Leonardo Carreño

Valeria Ripoll es la secretaria general de Adeom

La junta de firmas fue promovida por la lista 307 que lidera Aníbal Varela –expresidente de Adeom y candidato para el próximo sufragio–, la 1980 –que tiene dos cargos en la directiva pero votó en contra de la postergación de elecciones–, la 73 –exintegrantes del Partido Comunista–, y el Grupo "Qué Hacer" –escindido de la 17 de la histórica dirigente Mabel Lolo, que mantuvo una relación tensa con la gestión de Mariano Arana en la comuna–.

La postergación de las elecciones se definió el 19 de enero. Los comicios iban a determinar quién gobernaría el sindicato de los trabajadores de la IMM por los próximos dos años, pero ahora deberán esperar a 2022. Desde 2019 la presidencia está a cargo de Eduardo Vignolo y la secretaría general en manos de Ripoll, que se consagró como la lista mayoritaria con cinco consejeros.

La resolución fue aprobada por 10 votos en 15, aunque la iniciativa votada cuenta con el apoyo de ocho de los dirigentes. La diferencia se explica porque la semana anterior las listas 2011 –la segunda principal con tres puestos en el Consejo Ejecutivo– y la 2017 de Líber Ayzaguer habían propuesto el aplazamiento, pero por un período de unas semanas hasta que se concluyera con la recolección de firmas para derogar la ley de urgente consideración (LUC). A la siguiente, Rodrigo Césaro de la 2011 y Ayzaguer se sumaron a la mayoría para no contradecir su primera postura.

Respecto a las firmas, Ripoll explicó que la lista pasará a la Comisión Electoral para determinar "cuántas se convalidan, porque siempre hay un montón que se anulan, no son de afiliados o se repiten". De dar lugar a las exigencias de los firmantes, la secretaria general señaló que se pueden agregar en cualquier punto de la Asamblea de Memoria y Balance ya convocada. "Está la convocatoria a la asamblea, está el aforo que podríamos ver para el último llamado. Tenemos 6.400 afiliados, o sea que tiene que ser un lugar que permita entrar a todos, darles el derecho a la participación más allá de si van o no", apuntó.

Leonardo Carreño

La secretaria general afirmó que "se hizo un encabezado que es mentiroso", porque "se le dijo a la gente que firmara para algo que ya se había votado"

"Como generaron toda una confusión en base a poner como primer punto de la convocatoria a las firmas que se hiciera la Asamblea de Memoria y Balance, que ya estaba votada, está claro que fue una trampita para venderle a la gente que no queríamos hacer asamblea cuando, en realidad, somos los más interesados en hacerla con los resultados económicos que tenemos", declaró Ripoll.

La dirigente había comentado meses atrás a El Observador que Adeom tiene en caja más de $10 millones. "Se paga todo y continuamente tenés entre $10 y $11 millones que están de colchón", acotó entonces.

Polémica por elecciones

Tras la resolución de pasar las elecciones para abril de 2022, el sindicato publicó un informe de la abogada Mónica Gallegos para fundamentar la decisión. "Resultaría muy difícil, si no imposible, cumplir con el acto eleccionario" sin ir contra las recomendaciones sanitarias de no aglomerarse, analizó. Por otro lado, expuso que la situación de afiliados que no podrían participar de los comicios por estar infectados, en cuarentena o ser población de riesgo.



"La postergación de las elecciones permitiría realizar las mismas en condiciones sanitarias más favorables, evitando riesgos, así como garantizar la participación de todos aquellos afiliados que deseen hacerlo", determinó Gallegos.



Tras compartir las actas de la votación para la postergación de las elecciones, la lista 27 encabezada por Ripoll –mayoritaria en el Consejo con cinco representantes–, respondió a las críticas de "los que dicen que la pandemia es una farsa": "Lean y déjense de banalidades y personalismos, hagan algo positivo, propongan, trabajen, pero lávense bien la boca antes de hablar de nuestra agrupación, porque estamos siempre y respondemos a todos los compañeros que nos necesitan".

"Arriba compañeros, porque el cambio en Adeom ya empezó y a varios le molesta porque quieren un Adeom sumiso, que responda al patrón, porque deben favores al patrón, ¡¡nosotros no!!", afirmaron por Facebook.