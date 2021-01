Las cuentas de Adeom: lo que entra, lo que sale y lo que queda en el sindicato

Unos $4 millones engrosan cada mes las cuentas de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). La Intendencia de Montevideo (IMM) hace la transferencia en los primeros siete días, y para octubre de este año llevaba traspasados $39.415.786 al sindicato de sus funcionarios, según surge de un pedido de acceso a la información cursado por El Observador.

La ley de Libertad Sindical, vigente desde 2006, establece que las organizaciones pueden exigirle a su empleador —en este caso la comuna capitalina— que le retenga una cuota al sueldo base de los trabajadores para vertirlo directamente al sindicato. Adeom decidió un descuento del 1% del sueldo base, lo que sumado a otras retenciones a los 6.500 afiliados resulta en alrededor de $4 millones de ingreso mensual.

La asociación de los funcionarios municipales también tiene una retención adicional del 0,2% para colaborar con gastos de Reyes, biblioteca y deporte, así como una fracción de $15 que son destinados a un Fondo de Solidaridad —que usan por ejemplo para armar canastas en casos de necesidad—.

Por último, rige un descuento del 0,79% al sueldo base que es destinado a la Comisión de Vivienda de funcionarios de la intendencia, según explicó la secretaria general Valeria Ripoll a El Observador.

"En la caja en pesos tenemos más de $10 millones", señaló la dirigente. ¿Qué quiere decir? "Se paga todo y continuamente tenés entre $10 y $11 millones que están de colchón", acotó Ripoll. "Es un colchón importante, por lo que hemos solicitado en Canelones un terreno para tener una colonia de vacaciones. Históricamente está en el programa de las distintas agrupaciones que se presentan a elecciones pero nunca se concretó. Hay un expediente con el proceso muy avanzado de adjudicación para 30 años en comodato", aseguró.

Consultada sobre el presupuesto para la nueva incorporación, indicó que aún no manejan números dado que los arreglos pueden demorarse y los precios pueden variar.

¿En qué gasta Adeom?

Ripoll aclaró que el sindicato no tiene dirigentes rentados, lo que implica que todos los sueldos provienen de la IMM. Ocho de los 15 integrantes del Consejo Ejecutivo tienen dedicación total a las actividades de la organización a pesar de seguir siendo empleados de la comuna: el presidente Eduardo Vignolo, los titulares de las seis secretarías —Finanzas, Asuntos Sociales, Organización, Deportes, Cultura y Prensa y Propaganda— y ella, secretaria general.

Ripoll percibe un sueldo de unos $25.000 mensuales como auxiliar de atención al público y apoyo de la Orquesta Filarmónica, a pesar de que desde que se consagró como secretaria general en abril de 2017 tiene dedicación total al sindicato de municipales. La dirigente expuso que cuando se conforman las nuevas directivas cada tres años, Adeom informa a la comuna sobre quiénes serán los referentes a percibir la licencia sindical.

"Yo soy secretaria general, presidenta de la Federación Nacional de Municipales, con lo que viajo al interior un sinnúmero de veces, y además estoy en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Es humanamente imposible que vaya a la orquesta", declaró Ripoll, quien añadió que su rol al frente de los municipales le consume en horas "tres veces más" de lo que le requeriría su labor presupuestado.

Según detallaron a El Observador fuentes de la administración, Adeom tiene seis funcionarios propios: dos choferes, tres administrativos y una limpiadora, a los que destina $1.300.000 mensuales. Asimismo, cuenta con un servicio jurídico llevado a cabo por tres abogadas y una contadora que se desempeña en Secretaría de Finanzas, que insumen $250 mil por mes. A esto deben sumarse los gastos asociados a la sede del sindicato en Canelones y Ejido que incluyen desde fijos como luz, agua y contribución hasta alarma, productos de limpieza, obras y arreglos a la interna.

El sindicato transfiere cada mes en el entorno de $800 mil a la Comisión de Vivienda, bipartita entre la IMM y sus funcionarios. Los ingresos al Fondo de Solidaridad puede variar según las necesidades del momento, como puede ser una canasta o un tratamiento médico para un afiliado. Tiene a su vez un estudio de radio para la transmisión de La Voz de Adeom y un periódico llamado El Municipal que este año se imprimió solo una vez dada la baja presencialidad en la sede.

A lo largo del año celebran varias instancias deportivas que incluyen torneos de fútbol, donde invierten alrededor de $1.200.000 al cierre de la temporada. Al inicio de cada año el sindicato proporciona los libros para los hijos de los afiliados que precisan para la escuela, para lo que vuelcan por debajo del medio millón de pesos.

Para los que tienen entre 0 y 11 años de edad les hacen regalos por el Día de Reyes, donde se destinan alrededor de $5.700.000 para la compra de juguetes. Los más caros, señalaron varios dirigentes, son las bicicletas entregadas a quienes cumplen 11 años y perciben por última vez un obsequio de parte del sindicato.

A cada cierre de año organizan una fiesta en el Teatro de Verano —que no tiene costo al ser cedido por la IMM— que insume entre $1.200.000 y $1.300.000. Este año el evento no tendrá lugar a causa de la emergencia sanitaria, por lo que se están armando unas canastas para cada familia, para lo que hay presupuestados unos $2.600.000. También se suman los apoyos prestados por el sindicato a cinco ollas populares y dos merenderos montados en pandemia.

Todos los años se celebra en marzo una Asamblea de Memoria y Balance, en la que se pasa raya a los números de la temporada. El encuentro no tuvo lugar en este 2020 a causa de la irrupción de la emergencia sanitaria. Las listas opositoras a la interna, como la 2011, no se pronunciarán sobre el estado económico de Adeom en tanto no se pongan en común las cifras.

Ripoll remarcó el abaratamiento de ciertos costos para mejorar las cuentas del sindicato a lo largo de su administración. Una de las medidas adoptadas fue no reponer las vacantes de dos funcionarios que cesaron sus tareas y pedir a los militantes que las hagan ellos mismos. Desde la administración destacan la "austeridad" de la gestión a tal punto que la secretaria general lo ilustra: "Ya no se compra yerba, cada uno se encarga de sus cosas".

La vuelta de Varela

El expresidente de Adeom, Aníbal Varela, volverá a lanzarse por los puestos de liderazgo del sindicato con su histórica lista 307. Lo acompañará el exsecretario general Facundo Cladera y “alguna renovación joven”, según dijo el propio dirigente a El Observador.

Varela se desempeñó como presidente del sindicato de municipales desde abril de 2017 hasta enero de 2019, cuando renunció a su cargo junto a otros dirigentes de su sector en medio del último conflicto por la basura, enfrentado con el entonces intendente Daniel Martínez. Es considerado como uno de los exponentes del ala “radical” del partido, en contraposición a la “moderada”.