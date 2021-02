"Si me matan, ya sabés quién fue": la alerta desesperada de Úrsula Bahillo antes de ser apuñalada por su expareja

Antes de morir apuñalada por su pareja, Úrsula Bahillo dejó testimonio de sus temores. Apenas tenía 18 años.

"Si me matan, ya sabés quién fue", le escribió a su amiga Belén Miranda, quien también había sido pareja de Ezequiel Martínez, el oficial de la policía bonaerense que ahora está detenido por el asesinato.

Los hechos que terminaron con la vida de esta joven ocurrieron en la ciudad bonaerense de Rojas el lunes de esta semana. El martes centenares de personas salieron a las calles de esa localidad, a 240 kilómetros de Buenos Aires, para reclamar justicia.

El cuerpo de Úrsula apareció en una zona rural donde había sido citada por su expareja. El hombre estaba con expediente siquiátrico desde 2020. Luego del asesinato, intentó suicidarse.

Úrsula se había comunicado antes con Belén "porque necesitaba hablar con alguien", según recoge el diario La Nación de Buenos Aires.

"Me mostró todos sus moretones, golpes y sus pelos, porque él se los arrancaba", contó al canal TN.

Úrsula, que vislumbraba su final, le pidió a sus amigas que no eliminaran nada de lo que les enviaba por chats. "Me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo. Siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié".

Sus alertas, sin embargo, no la salvaron.

El cuerpo de Úrsula iba a ser sometido esta mañana a un autopsia. Un informe preliminar del Instituto Criminal y Ciencia Forense señala que la muerte fue consecuencia de las puñaladas en el cuello junto con las lesiones en la región abdominal y dorsal.

Martínez había sido denunciado por violencia de género en varias oportunidades. El pasado 28 de enero lo denunció la madre de Úrsula, que lo acusó de amenazas y desobediencia. El 5 de febrero reiteraron las denuncias, relata Infobae.

El policía debía presentarse el 18 de febrero a una audiencia ante un juzgado correccional.