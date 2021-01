Superhéroes hasta en la sopa: Disney apuesta a una nueva sitcom de Marvel para repetir el éxito del cine

Desde hace al menos una década los superhéroes están de moda, y buena parte de la culpa la tiene Marvel, que a los nombres más populares de ese género durante décadas, como Batman –aunque sea de otra editorial– y el Hombre Araña, le agregó nuevas estrellas como Iron Man o el Capitán América.

Allá por la década de 1990, Marvel estaba al borde de la bancarrota, y tuvo que salir a vender los derechos cinematográficos de sus personajes. Los más populares, como los X-Men o el Hombre Araña fueron vendidos. Se quedaron con los segundones, y cuando a mediados de los 2000 decidieron empezar a producir sus propias películas, fue a ellos a los que tuvieron que recurrir. A eso, y a la estructura tradicional de los cómics, donde cada personaje tiene sus aventuras, pero cada tanto se junta con sus colegas (en este caso, conformando a los Avengers) para ir contra las amenazas más grandes.

Mal no le ha ido a Marvel, que en 2010 fue comprada por Disney. Hasta ahora lleva estrenadas 23 películas que han recaudado US$ 8.500 millones, según el portal Box Office Mojo, lo que la convierte con distancia en la franquicia más taquillera de la historia del cine.

Los Avengers ya dominan la pantalla grande, y la intención es desparramar esa fama al nuevo campo de batalla que en estos últimos meses se ha consolidado como la gran apuesta de los nombres importantes del entretenimiento mundial: el streaming.

En noviembre de 2020 llegó a Uruguay la plataforma Disney+, que a partir de este año será la plataforma de lanzamiento de una segunda rama (la primera es el cine) de lo que se llama Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que refiere a la gran historia interconectada que van contando las películas y ahora también, las series sobre estos coloridos superhéroes.

Aunque la empresa del ratón Mickey apunta buena parte de sus baterías a la flamante plataforma, los estrenos de peso allí han sido hasta ahora, pocos. Sin embargo, a partir de este año, ya con la plataforma lanzada en casi todo el mundo, eso va a cambiar.

El pasado diciembre, Disney anunció de un tirón todos los estrenos de aquí a un par de años englobados en los paraguas de las grandes franquicias que posee, entre ellas, Marvel, y allí demostró sus intenciones. El fanático más fanático que quiera seguir de punta a punta el entramado narrativo del UCM no solo tendrá que seguir visitando las salas de cine ante cada estreno, sino que también tendrá que ver las series que se estrenarán en Disney+.

Este ejercicio tuvo dos intentos previos. El primero fue allá por 2013 con la serie Agents of Shield, que más allá de un par de apariciones en los primeros capítulos de un par de estrellas cinematográficas, no logró generar una conexión bilateral.

Después se intentó con el que hoy es uno de los principales oponentes de Disney, Netflix. A partir de 2015 se estrenaron seis series que estaban vinculadas entre sí, pero que, de nuevo, poco contacto tenían con lo que pasaba en el cine, más allá de algún guiño ocasional. Cuando Disney decidió jugarse por el streaming, cortó el cable rojo para todas las series, que fueron levantadas.

Ahora que es todo gestionado por la misma empresa, y por la misma persona, el productor Kevin Feige, la cosa cambió, aunque se hizo esperar más de lo previsto. El covid provocó que en 2020 no hubiera –por primera vez desde 2009– ningún estreno cinematográfico de Marvel, y que las series que iban a estrenarse cambiaran de orden de lanzamiento y se postergaran para este año.

La primera es WandaVision, que este pasado viernes 15 estrenó sus dos primeros episodios, y que tendrá nueve en total. Luego de que The Mandalorian se estrenara de forma semanal, con éxito, Disney parece dispuesta a repetir el formato “vieja escuela” para todas sus grandes apuestas, algo que en este tipo de series (como pasaba con Game of Thrones, por ejemplo) con un público obsesivo y fanático, se aprovecha para que en el período entre capítulos las redes, foros y conversaciones especulen y analicen lo que va sucediendo, manteniendo la conversación.

Si para el cine Marvel tuvo que recurrir a sus segundones, los protagonistas de esta primera serie son más bien terciarios. Wanda Maximoff, conocida en los comics como Bruja Escarlata, y el androide Visión son los protagonistas de esta ficción, que toma a nivel estético y narrativo una clara influencia de las sitcoms estadounidenses de las distintas décadas del siglo XX, desde El show de Dick van Dyke y Hechizada hasta Full House, con reidores y cortinas musicales incluidas. La serie relata el romance entre los dos personajes, y el desarrollo de una vida suburbana idílica que esconde algunas peculiaridades y secretos que se irán develando de a poco.

Aunque hoy la frontera entre películas y series esté borroneada, Disney apostó para estas series a los actores de los filmes, un pequeño logro para las aventuras de superhéroes, que hasta ahora no habían logrado ese salto a la pantalla chica. También habrá nuevos actores en papeles nuevos, que luego harán el camino inverso: de sus series de Disney+ pasarán al cine.

El formato de estreno semanal hará que al menos durante la primera mitad del año, Marvel tenga prácticamente siempre algo al aire. En marzo, apenas dos semanas después del final de WandaVision, se estrenará la segunda serie, Falcon y el Soldado de Invierno, sobre los sucesores del Capitán América y en julio los seguirá Loki, sobre el villano de las películas de Thor, y uno de los personajes más populares del MCU. También habrá una serie animada, What if? (algo así como ¿Qué pasaría si?), que plantea versiones alternativas de hechos de las películas –y cuenta con las voces de los actores de carne y hueso– y otras ocho series anunciadas que llegarán a la plataforma entre este año y 2022. Por lo pronto, y por si el cine no era suficiente, habrá superhéroes hasta en la sopa.