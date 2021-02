"Terminen con las payasadas": la respuesta de Alberto Fernández al escándalo de las vacunas en Argentina

Sin demasiadas dubitaciones, el presidente argentino, Alberto Fernández, le pidió la semana pasada la renuncia a su ministro de Salud Pública, Ginés González García, apenas supo que había facilitado vacunas a distintas personalidades públicas. Este martes, sin embargo, el mandatario defendió que legisladores y distintos miembros de la administración pública recibieran la inyección con anticipación, argumentando que su vacunación ayudaría a ganar confianza en la población luego de que parte de la oposición calificara a la Sputnik V, elaborada por Rusia, como un "veneno".

Fernández detalló que 70 personas se vacunaron en "condiciones irregulares" en su país, aunque enseguida, para reafirmar su punto, aclaró que él, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también debieron hacerlo.

Si bien el presidente condenó a González García quitándolo del cargo, esta vez lamentó la desvinculación de un jerarca de esa "talla" y se mostró molesto con las acusaciones judiciales en paralelo al caso. "Cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, bajo su dependencia. He leído que han hecho una denuncia. El hecho ya es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés haya tenido que renunciar. Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas”, sostuvo.

A su parecer, la justicia debería investigar otras causas —en su mayoría vinculadas al macrismo— porque, entiende, no existen responsabilidades penales que deban cumplir quienes se adelantaron al turno de los grupos con prioridad. “No existe ese delito y no se puede construir. Si quieren trabajar, hay muchos delitos para investigar como los peajes de Macri, el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos y la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino en el que murieran 44 tripulantes”, consignó Infobae.

“A mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. No soporto que ello ocurra. Ya hablé con mi conducta. Le pido a los fiscales que vuelvan a leer el código penal. No sé quién los aprobó ni en qué universidad, pero ya hicieron demasiadas 'sinvergüenzadas'”, agregó.

Además, apuntó contra sus denunciantes y deseó que Argentina funcionara "de otro modo". “Ahora los que me denunciaron me piden que les dé veneno a ellos y que consiga más veneno".

Su principal malestar, concentrado en un "escarnio público" por el que, advierte, no se hará "cargo, refiere a la "campaña despiadada" de la oposición al dudar de la confianza en la vacuna. Ahora, con el escándalo de la vacunación vip desatado, Fernández advirtió que se irán "los funcionarios que se tengan que ir", pero también defendió que varios de ellos, incluidos los intendentes opositores, hayan sido inoculados.

El diputado Eduardo Valdés, el senador Jorge Taiana, el ministro de Economía Martín Guzmán y su equipo son algunos de los jerarcas que mencionó como ejemplo al subrayar que en esos casos le parecía oportuna la admisión de la dosis porque pronto viajarían al exterior, pese a que descartó a los dos primeros de la delegación que viajó a México para reunirse con Andrés López Obrador.

Cuestionado por la escasez de vacunas en Argentina, el presidente remarcó que hay "muchos contratos" que se están "incumpliendo por distintos motivos". De todas formas, reiteró que su gobierno intenta recurrir a todas las ofertas posibles mientras espera una universalización en la producción de vacunas.

Durante la conferencia en la que lanzó estas afirmaciones, Fernández aprovechó para elogiar a su par mexicano López Obrador. “Si Evo (Morales) hoy está vivo, es por lo que en aquel día decidió Andrés Manuel López Obrador. Lo salvaron de las garras de sus asesinos. Definitivamente, México tiene un presidente como merecen los mexicanos, con los valores morales y éticos que se merecen”, dijo en referencia al exilio del expresidente boliviano, que fue recibido en México.

El mandatario de México, por su lado, respondió que el argentino actuó con rapidez en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus. “Vamos a disponer de millones de dosis para América Latina y esto se logró por gestiones del presidente de Argentina”.