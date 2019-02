"Varias alertas rojas" por creciente déficit comercial de Uruguay con Brasil, advierte cámara

Aunque Brasil es la actualidad el segundo destino de las exportaciones de productos uruguayos, la colocación de bienes al país vecino cayeron 6,4% en diez años y un 12% si se toma el 2018 con respecto al año anterior. Además, hubo una suba constante del déficit de la balanza comercial desde el año 2014.

Por su parte, si se toma en cuenta 2017 y 2018, Brasil aumentó sus ventas alrededor de un 20% hacia Uruguay, mientras que en la última década el crecimiento fue de 40%, pasando de US$ 1.357 millones a un nuevo récord el año anterior superando los US$ 3.000 millones.

Estos datos fueron presentados por el presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo – Brasileña, Fernando Cattivelli, que dijo que las exportaciones de Uruguay hacia el país vecino pasaron de US$ 1.240 millones en 2009 a US$ 1.160 al cierre de 2018. El experto sostuvo que hasta 2014 las exportaciones locales hacia Brasil venían creciendo, pero comenzaron a caer y el nivel actual es similar al de 2009.

En este sentido, Cattivelli indicó que el déficit de la balanza comercial pasó de ser en esos años de US$ 119 millones (2009) a US$ 1.800 millones al cierre de 2018, mientras que en 2017 había sido de US$ 1.024 millones. Esto, explicó Cattiveli, implicó un aumento de 1.542% en el déficit de la balanza comercial.

“Sobre este punto creo que hay varias alertas rojas que deberían estar prendidas”, advirtió.

Entre los sectores más afectados se encuentran el lácteo, con una caída del 39%, y el arrocero, que cayó 57% respecto al año anterior.

El principal estado comprador de Brasil a Uruguay es Río Grande do Sur por US$ 242 millones, que representa el 2% del total de las compra que realiza.

“La conclusión es que alguien está ocupando nuestro lugar. En diez años ha pasado de todo, varios gobiernos, crisis, pero la realidad es que nuestras exportaciones bajaron, mientras que las importaciones desde Brasil se duplicaron”, elertó Cattiveli.