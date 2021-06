¿Vuelven las cartas? Y una escapada a puro maridaje

Gracias por ser parte de Pícnic! y sumarte a este camino que algunos creen que es el lado B de la vida, aunque claro que es el lado A. Si hay alguien muy joven leyendo estas líneas, tal vez no sepa que esto de los lados viene de los discos de vinilo. A principios de los 50, la canción que iba en el lado A era la que se quería promocionar como hit, mientras que en el B se grababan otras que se suponía que no iban a ser un exitazo. Vaya a saber cuál es el lado B de la vida, pero seguro que allí no está la alegría que experimentamos cuando escuchamos buena música, cuando nos damos un tiempo para leer, para caminar en un parque o comer alguna delicia. En Pícnic!, quiero creer, recorremos muchos placeres que deberían estar en el lado A, aunque no siempre nos lo permitamos, porque eso que llamamos realidad (problemas, pesares, preocupaciones) nos ocupa todo el día a día.



Esta semana quiero hablarles del poder de las historias familiares. En este año larguísimo de pandemia, descubrí que a mis hijos les fascinan tanto como a mí las anécdotas de padres y abuelos, e incluso las de mi niñez. En estas épocas en que cada uno se encierra en su habitación y se rinde ante las pantallas y las teleconferencias, es un buen respiro contar historias cuando logramos comer todos juntos. No es casualidad que esto suceda; el ser humano es en buena parte humano por las historias que lo preceden y las formas de heredarlas a las generaciones venideras. Las historias son un camino vital para entender quiénes somos.



Hace un tiempo leí El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de la autora moldava-rumana Tatiana Țîbuleac (más abajo se los comentaré) y luego vi una charla en la que se refiere a ese poder de las historias y cómo esto afectó su vida. Se las recomiendo. Soy Carina Novarese y me gustaría que me contaras alguna de tus historias familiares, si me escribís por acá. Que tengas una buena semana.