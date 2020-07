"Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa en las ambulancias": la polémica frase de un intendente argentino

El intendente de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires, el peronista Mario Ishii, fue filmado durante una discusión con empleados públicos del sector salud en el que soltó la frase por la que comparecerá ante la justicia por encubrimiento.

"Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias", dijo el dirigente al rematar el debate con los trabajadores.

El video se propagó en las redes sociales y generó tanta polémica como apoyo en el sector político al que está adscrito Ishii, un personaje siempre cercano a la polémica.

Los empleados del área de salud reclamaban mejores condiciones de trabajo, entre ellas menos horas de servicio para poder pasar más tiempo con sus familias.

Ishii, en la discusión y según se observa en el video, les advierte que ante el incumplimiento de las normas actuales de trabajo les va a "pagar el básico que les corresponde y nada más".

Y, sobre las voces de los empleados, el intendente expresa: "Yo quiero laburar con los que tienen ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción...porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa en las ambulancias".

Uno de quienes lo escuchaba le insistió: "Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría".

Ishii le respondió que en este momento de pandemia no lo iba a poder hacer. "O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿qué problema tenés?, no lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? no te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero...no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando, refirió el intendente.

Ante el revuelo causado con la difusión del video, la intendencia de José C. Paz —un vasto sector con más de 350 mil habitantes, distribuidos en 74 barrios— publicó un comunicado en su sitio web en el que aclara lo ocurrido en la discusión con choferes de ambulancias del sistema de emergencia del municipio.

Ishii, según registra Infobae, sostiene que fue mal interpretado. "Tuve hasta 40 pedidos de ambulancia y no me las sacaban. Estaban todas las ambulancia paradas. Entonces me puse a hablar con ellos. Y la discusión la sacaron de contexto, esta frase que si bien yo no digo encubrir, digo que estoy cubriendo todos los puestos de laburo de ellos, del área de salud, que son 50 personas".

También sostuvo que cuando usó la palabra "falopa" hacía referencia a "medicamentos". "Estoy en contra del narcotráfico. Lo dije varias veces", aseguró. "Falopa es todo lo que es 'rivotril' y esas cosas", señaló, en referencia a una de las versiones comerciales del ansiolítico clonazepam.

En su respaldo salió el diputado del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, quien repitió el uso fuera de contexto de la polémica frase Ishii. "Hoy quiero reconocer a Mario Ishii, gran gestionador y además un decidido enemigo de las mafias y el narcotráfico", según reseña La Nación. En términos similares se expresó el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien consideró que Ishii aclaró "debidamente" lo dicho.

Ishii gobierna la intendencia de José C. Paz desde 1999. En 2019 fue reelecto por quinta vez con casi el 60% de los votos. Ahora se expone a una investigación judicial por el delito de encubrimiento, señala Infobae.

Ishii no se presentó en la Fiscalía y su abogado fue informado del inicio de la causa.