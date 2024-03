8M: síndrome del impostor y apropiación de ideas, la inequidad de género en la voz de las empresarias uruguayas

Las mujeres ganan un 31% menos que los hombres por el mismo trabajo. Esta cifra es conocida desde el 2020 cuando el informe "Jugar un partido desigual" con su diagnóstico de Género del Banco Mundial para Uruguay reveló la cara más dura de la inequidad profesional entre hombres y mujeres. Pero la diferencia salarial no es lo único que impacta en el día a día de las profesionales.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Café & Negocios consulto a empresarias de distintos rubros para conocer cuándo sintieron en carne propia la inequidad de género.

Para la directora de Transformación de Itaú Uruguay, Florencia Lecueder, la diferencia de géneros se materializó en las reuniones. “Lo que más recuerdo es estar en muchas reuniones rodeada de hombres y siempre pensar más de lo que efectivamente me animaba a hablar. Me acuerdo de admirar a algunos hombres que con mucha seguridad daban su opinión. Con los años me fui dando cuenta de que yo también podía agregar valor con mi opinión y que debía ser escuchada. Fui trabajando en mis propias creencias limitantes, sesgos y en mi seguridad para atravesar y trabajar en el famoso síndrome del impostor”, cuenta en diálogo con Café & Negocios.

Florencia Lecueder

Andrea Mendaro, gerenta general de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información siente incluso hasta ahora, en ciertas oportunidades, la falta de reconocimiento.

Así lo cuenta: “A menudo participo en reuniones donde hay muchos hombres. Cuando aporto perspectivas o incluso sugerencia de acciones o iniciativas ante determinados temas, la reunión sigue de largo. Pero cuando un hombre comenta las mismas acciones o iniciativas que yo ya mencioné, se le reconoce la “buena idea” sugerida y muchas veces se acciona en esa línea y pienso “¿quién lo sugirió primero? ¿No tenía valor esa propuesta hecha por mí?” Lo cierto es que no hago una aclaración o “reclamo” de que eso “lo dije yo”, pero sucede, y me genera la sensación de no haber sido considerada o reconocida. De todas maneras, me da gusto que lo que yo aporté fue útil, aunque el crédito se le dé, por un par hombre, al hombre que lo volvió a plantear”.

Andrea Mendaro

En tanto, la gerenta de planta de Nestlé, Lorena Heydel, no se vio afectada por diferencias económicas ni de reconocimiento aunque sí considera que el hecho de ser la única mujer entre muchos hombres en las diversas fábricas en las que ha trabajado en su carrera la llevó a estar en una burbuja de sobreprotección. “Había una consideración por el hecho de ser mujer, pero más que nada por ser lo “diferente” o por no haber otras mujeres”. En este sentido destacó que siempre sintió que “la nueva posición o la nueva oportunidad que me daban, era porque había hecho bien mi trabajo y no por mi género”.

Lorena Heydel

¿La misma trayectoria?

¿Crees que tu camino profesional hubiese sido igual si fueras del género masculino? Para Florencia Lecueder la respuesta a esta pregunta es un contundente “¡Seguro que no!”. “Hay cualidades y formas de mi personalidad que entiendo que en gran parte son por ser mujer. Además, no fui ni soy ajena a un contexto en el que se está trabajando en equidad de género, pero que todavía falta mucho”, detalló.

Mendaro de la CUTI considera que su trayectoria hubiese sido más “jugada” si no fuera mujer. “Me ha pasado que hasta no tener “credenciales” de mis conocimientos, sentía que no tenía propiedad para asumir ciertos roles o que mis opiniones o ideas no serían consideradas. Lo mismo me pasaba a la hora de presentarme a un cargo, si no cumplía con todos los requisitos, seguro no me postulaba. Esas barreras imaginarias o autoimpuestas, si hubiese sido hombre, quizás ni me las cuestionaba”, opinó.

Para Heydel su camino profesional hubiese sido igual, “creo que también hubiera buscado la excelencia, estar feliz, motivada en donde trabajo y las oportunidades”, indicó.

El camino que falta

Para Florencia Lecueder hay varios frentes en los que seguir trabajando. El primero, sin dudas, tiene que ver con la seguridad y el síndrome del impostor. “Hace poco escuché a una mujer contar que decía el 20% de lo que pensaba y me volvió a reforzar lo mucho que todavía queda por hacer en este frente”.

En segundo lugar, para Lecueder es necesario continuar trabajando en los sesgos. “Esto involucra mujeres, pero más que nada hombres, para poder generar ambientes más inclusivos donde haya igualdad de oportunidades”. Finalmente destacó la necesidad de profundizar en corresponsabilidad, para que el reparto de las tareas domésticas y responsabilidades familiares sea más equilibrado.

Para Mendaro de CUTI toda acción que contribuya a promover la igualdad es importante. En este sentido destacó que se trata de un tema más de fondo y que parte desde que somos pequeños. “Los estímulos, las creencias, los modelos de rol en nuestras familias, el no tratar en ciertos aspectos a los hijos varones diferente de las hijas mujeres y que el punto de partida de las oportunidades intente ser el mismo, todo esto nos define o nos marca a futuro. En este sentido, un ejemplo sería pensar qué les regalamos a las niñas y a los niños. ¿Fomentamos de igual forma la creatividad en varones y niñas? ¿Sesgamos a las niñas hacia tareas de cuidado, por ejemplo? Aún tenemos mucho en lo que trabajar en este tema”, señaló.

Para Heydel en este camino es necesario “mostrar que se puede”, “que una puede formar una familia, criar hijos y también avanzar en su carrera profesional”.

Desde su perspectiva es necesario trabajar para generar espacios en donde todavía no se ha llegado a la igualdad de género. “Tienen que haber más políticas de Estado y de las propias compañías que respalden, que acompañen la evolución de la mujer en el trabajo y en las diferentes etapas de la vida”.

Finalmente sostuvo que una cuota de responsabilidad le corresponde a los hombres que están en posiciones clave: “Tienen que fomentar el liderazgo femenino y generar los espacios de crecimiento. Creo que hay mucho para trabajar para poder llegar a esa igualdad de género; ojalá se logre en un futuro cercano y en todos los ámbitos”.

OMEU por la autonomía económica

En un comunicado emitido este 8 de marzo la organización de Mujeres Empresarias de Uruguay (OMEU) remarcó su compromiso para que más mujeres desarrollen su liderazgo y su autonomía económica.

“En este 8 de marzo, una vez más, reafirmamos nuestro compromiso de aportar a la visualización y desarrollo de las Mujeres como líderes protagonistas e impulsoras de cambios y que inspiren a otras personas para obtener sus objetivos. Trabajamos con el propósito de promover el talento y las oportunidades, para derribar las barreras que encuentran las mujeres en su desarrollo profesional y económico”.

Desde OMEU hicieron hincapié en que sus esfuerzos se enfocan en que todas las mujeres logren su autonomía económica, con dicho fin ofrecen programas para emprendedoras, ejecutivas y empresarias que sirven como instrumento para atender diversas problemáticas: el acceso a la capacitación con perspectiva de género, la creación de redes de contención que permitan consolidar proyectos, impulsar esfuerzos e intercambiar soluciones innovadoras y efectivas de negocios.