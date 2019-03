A Domínguez no se le mueve la mira: "Nuestro objetivo es el Campeonato Uruguayo"

El técnico de Nacional, Eduardo Domínguez, dijo este martes en Venezuela que ganarle a Zamora el miércoles a la hora 21.30 en el arranque de la Copa Libertadores les daría "un envión anímico", pero que el verdadero objetivo del equipo es "el torneo uruguayo y más allá del resultado, el sábado (frente a Boston River) tenemos que estar con todo para hacernos fuertes en nuestra casa".

En tres fechas del Torneo Apertura 2019, Nacional dejó siete puntos tras empatar contra Liverpool y Racing, y perder frente a Wanderers.

Recalcó que la Libertadores es la "competencia más linda de Sudamérica, le puede dar mucho al club, pero el objetivo principal no hay descuidarlo. No quiere decir que mañana no vamos a tomar el partido como debe ser, como hemos tomado el amistoso en Estados Unidos, con seriedad".

Indicó que entiende las dudas que el rendimiento del equipo genera en los hinchas porque "no le estamos dando los resultados que espera", pero aseguró que él no tiene dudas. "El otro día (frente a Racing) no salió bien, pero hay que seguir insistiendo y buscando los caminos para ser un equipo protagonista. Hay confianza porque los veo trabajar, el compromiso y entusiasmo de todos los días para ser competitivos; quedamos en deuda pero no me genera dudas por tres resultados que no tuvimos a favor. Tenemos el próximo fin de semana para revertir la imagen con nuestros hinchas", explicó.

El entrenador dijo que en la Copa "no se juega igual que en la liga, es otro fútbol, menos roce" y destacó a Zamora: "En Venezuela el fútbol es muy dinámico, con buenos ataques y Zamora tiene buenas transiciones. Hay que saber y entender cómo jugar esta clase de partidos".

Sobre el rendimiento futbolístico de Nacional señaló que le falta equilibrio: "De qué manera defender y cuando estamos atacando, cómo seguir defendiendo. De a poco le vamos encontrando el camino, pero está costando más de lo normal, nos están costando puntos y duele".

Domínguez señaló que hay que hacerlo con calma: "Analizar bien por qué sucedieron las cosas, no empezar a decir cosas en caliente". También añadió que en los últimos días no se reunió con el director deportivo Iván Alonso porque está "viviendo una situación familiar con su padre y lo estamos apoyando; no tuvimos esa cercanía, pero sacamos conclusiones que trabajamos para que no vuelvan a ocurrir, para potenciar lo bueno del equipo y mejorar las situaciones adversas que hemos tenido".

No adelantó la formación con la que debutará en la Libertadores y dijo que lo definirá después de las prácticas de este martes por la tarde y del miércoles por la mañana.