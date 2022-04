A medio año de su "retorno definitivo", Sendic se vuelve a alejar de la actividad política: "Debemos apostar a un recambio"

A seis meses de haber anunciado su retorno "definitivo" a la política, el exvicepresidente Raúl Sendic dio un nuevo paso al costado y se despidió de la actividad orgánica del Frente Amplio (FA) en una carta a los integrantes de su sector, la Lista 711. "No voy a estar orgánicamente con ustedes porque entiendo que debemos apostar a un recambio que garantice la continuidad del proyecto", explicó en la misiva a la que accedió El País.

"Doy este paso convencido y espero que lo sepan entender, los tendré siempre en la mente y el corazón porque son parte de mi vida, de lo mejor de mi vida", prometió.

En noviembre de 2021, al participar de un acto junto al socialista Gonzalo Civila, entonces candidato a presidente del Frente Amplio, Sendic dijo a El Observador que esa actividad suponía un retorno "definitivo" a la actividad partidaria. En esas elecciones internas su lista obtuvo solo 1.304 votos (1,3% del total) y quedó fuera de la Mesa Política.

"Ninguno puede ser Sendic"

En su carta, Sendic recorrió su vida, desde visitar cuarteles en su niñez, ver a su padre Raúl Sendic "en algún encuentro clandestino" y ser testigo de "allanamientos de las Fuerzas Armadas en casa". Recordó también su propio "exilio allá en los 80", "los estudios en Cuba", su integración al 26 de Marzo y el regreso a Uruguay donde su militancia lo llevó a acercarse a José Mujica y Tabaré Vázquez. Fue diputado, presidente de Ancap y ministro de Industria y Energía.

"Luego tuve el inmenso honor de integrar con Tabaré la fórmula presidencial y ganar las elecciones a la derecha para instalar un tercer periodo de gobierno del FA. Un enorme honor"; sostuvo Sendic.

Sin embargo, hizo referencia también a las polémicas que nublaron su carrera política y que lo impulsaron a un retiro precoz. "Luego se desataron todos los demonios…, los de adentro y los de afuera y en el 2017, cansado de tanto manoseo y procurando no perjudicar el transcurso del gobierno renuncié a la vice, nunca estuve atado a ningún sillón", contó.

"Aguanté una virulenta campaña que se desató desde la política y desde la prensa. Desde adentro y desde afuera… Cuantas veces escuché a dirigentes del FA decir 'si yo fuera Sendic haría tal o cual cosa…' y banqué eso sin responder, como no respondí muchos agravios de todo tipo que lanzaron desde distintos lugares. Ninguno puede ser Sendic porque cada uno de nosotros es hijo de las circunstancias que le tocaron vivir y muchos de los que hablaron no vivieron buena parte de las cosas que me tocaron vivir. He mantenido un silencio respetuoso, no solo por los dirigentes sino por los miles de frenteamplistas que a lo largo y ancho del país han mantenido la bandera en alto", afirmó.

Pese a asegurar haberle "pedido disculpas por los errores" a los frenteamplistas, expresó su satisfacción personal por su actuación. "Tengo una enorme tranquilidad de conciencia, estuve en lugares muy importantes y tengo el orgullo de haberme ido sin un peso, más allá de las estupideces que algunos repiten por maldad o ignorancia sobre los 800 millones, las estancias o las estaciones de servicio de Sendic", expresó.

"En oportunidades la política usa a la Justicia, lamentablemente y cada tanto un cordero es ofrecido a los dioses para limpiar las culpas como ocurría en las viejas sociedades", escribió.

En el tramo final de la misiva, el exvicepresidente, resaltó "la unidad" de sus compañeros en la Lista 711 y el potencial del FA. "Lo digo porque hemos conversado mucho este punto: más allá de las críticas o discrepancias no hay otro espacio político en el país que sea capaz de hacer avanzar hacia la justicia e igualdad que no sea el FA", afirmó.

El exvicepresidente aludió a algunas de sus críticas a la fuerza política. "Se necesita mucha voluntad unitaria frente al deterioro de las relaciones internas o al ego creciente de algunos dirigentes. Se necesita mucho apego a los más pobres para poner sobre la mesa sus necesidades en un Frente que está muy preocupado por ganar el centro político y no da la importancia suficiente a estos sectores vulnerables", señaló.

"Yo estaré cerca, acompañándolos con todo el corazón —aseguró— pero tengo muchas cosas además para resolver y siento que no debo ser yo, sino otros compañeros/as que puedan encabezar este proceso de reconstrucción y crecimiento que permita aportar al FA lo que el FA necesita", escribió Sendic.

"Ya habrá tiempo para reencontrarnos pero mientras tanto seguiremos soñando juntos con el mejor amanecer para nuestros compatriotas", concluyó.