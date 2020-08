En la vuelta al fútbol, nueve de los 16 equipos decidieron concentrar

El fútbol pasó del contacto cero entre los jugadores a que a partir de esta semana compartan algunas horas de concentración. De cara a la reanudación de la actividad futbolística la mayor parte de los entrenadores de Primera división decidieron que sus equipos concentren.

Hay equipo como Cerro, Progreso o Danubio que están imposibilitados de concentrar por razones económicas. Sin embargo, de cara al futuro, no descartan juntarse debido a la seguidilla de partidos que se les viene.

Debido a las medidas sanitarias, la mayor parte de los equipos optó por reunir a sus jugadores en hoteles donde les aseguran comodidad y espacio. Hay que tener en cuenta la ventilación y el hecho de que no pueden estar muchos jugadores juntos en una habitación.

En ese sentido, Defensor Sporting debió cambiar de lugar. Los violetas, según reveló a Referí su gerente deportivo, Fernando Fadeuille, concentraban en el hotel Dazzler, pero cambiaron.

“Nosotros vamos a concentrar el viernes luego del entrenamiento de la tarde. Este año estábamos concurriendo al Dazzler, pero está cerrado y ahora vamos a ir al Bit en Ellauri a media cuadra del Punta Carretas conseguimos habitaciones de dos y singles. No estaba muy claro el tema de los hoteles, pero al final conseguimos en la zona”, comentó Fadeuille.

Wanderers, que debe jugar en Florida, va a concentrar la noche previa al viaje según confirmó su técnico Mauricio Larriera a Referí.

“Está previsto concentrar porque vamos para Florida. Será en el Regency y de ahí salimos a la ruta. Se evalúa el tema de cuántos por habitación y el que evalúa es el doctor que es nuestro oficial de cumplimiento y es el que nos da el semáforo. Por ahí se va a asumir un riesgo, pero estamos tomando las medidas que nos piden. Van 21 jugadores, seguramente tres del cuerpo técnico y uno de sanidad”, expresó.

El técnico de River Plate, Jorge Fossati, reveló que su equipo concentrará el viernes en el hotel Hilton de Montevideo Shopping.

El líder del campeonato, Rentistas, estaba definiendo el tema según reveló su técnico Alejandro Cappuccio a Referí.

Inés Guimaraens

“Estamos viendo todavía. No es un tema que esté claro y no se va a definir hasta el jueves. No tenemos visto ningún lugar. No es un tema que me reuní para tratar, estamos esperando para que pasen los días”, comentó.

Cappuccio dijo que “antes de la suspensión del torneo hicimos régimen de media concentración donde nos juntábamos a almorzar, dormíamos siesta e íbamos al partido. Cuando jugamos contra Nacional nos quedamos en el Regency de Rivera y Julio César, luego fuimos a Florida a jugar con Boston River y nos quedamos en un hotel de la zona. Y cuando nos enfrentamos con Deportivo Maldonado concentramos en el Hilton de Avenida de las Américas”.

Cerro Largo concentrará en El Pinar, su lugar habitual, en el cual acondicionaron las habitaciones de acuerdo a las medidas sanitarias requeridas.

Liverpool estaba definiendo un lugar de concentración comentó su entrenador, Román Cuello: “La única alternativa viable es un hotel”.

Carlos Manta, gerenciador de Plaza Colonia, dijo: “Vamos a concentrar 16 jugadores nada más, dos por habitación en la concentración. No vamos a traer a todos para no amontonar mucha gente. Tenemos otras habitaciones en el complejo donde va a ir el cuerpo técnico”.

Los que no concentran

@MvdCityTorque

Mientras tanto, hay equipos que no concentran por costumbre y otros por motivos económicos.

City Torque decidió no concentrar por la pandemia. Su gerente Javier Noblega dijo a Referí: “No concentramos por el tema de la pandemia. Nosotros concentramos siempre en el Ibis de 21 de Setiembre. La medida es por la pandemia, si hubiese hotel abierto no íbamos”.

Fénix decidió no concentrar y citar a sus jugadores en el Capurro para salir todos juntos en ómnibus a la cancha. “Si jugábamos domingo de mañana concentrábamos”, acotó su gerente Gastón Alegari.

Boston River no concentra y los jugadores van derecho al partido.

El técnico de Progreso, Leonel Rocco explicó que “no concentramos nunca porque no tenemos presupuesto. Cero chance”.

En Cerro tampoco no hay posibilidades económicas para concentrar según reveló su técnico Nathaniel Revetria.

“Lamentablemente no podemos, pero igual ni siquiera lo exigimos porque sabíamos que no íbamos a poder. Cuando vaya avanzado el campeonato y el cansancio se sienta vamos a intentar que el club nos pueda aportar una concentración. Me encantaría poder concentrar, pero no lo podemos hacer por motivos económicos”.

Diego Battiste

Danubio tampoco lo hace. “No tenemos la posibilidad de concentrar por un tema económico. A mí me interesaba y sobre todo post partido también con la seguidilla que vamos a tener”, dijo el técnico Martín García.

Y finalmente Deportivo Maldonado mantiene el mismo régimen de años anteriores de no concentrar como reveló su DT, Francisco Palladino.

“Por el momento no lo tenemos previsto. Vamos a seguir el mismo orden del año pasado. Sabemos que cuando pasemos a jugar dos veces por semana nos puede modificar las cosas. Tenemos una semana larga y no tenemos previsto el hecho de concentrar. No tenemos un lugar visto en Maldonado para concentrar porque como no lo hicimos en todo el año pasado ni este año tampoco, hemos priorizado otras cosas; apelamos al profesionalismo y a que descansen con sus familias”.

Nacional y Peñarol tienen la tradición de concentrar y lo seguirán haciendo, cada uno en sus instalaciones propias: Los Céspedes y Los Aromos, respectivamente.