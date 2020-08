Rentistas 1998: el mejor rojo de la historia

El sueño comenzó con una obligación. Salvarse del descenso era la única realidad. Pensar en otra cosa era una opción arriesgada que nadie estaba dispuesto a asumir. Así las cosas, el Rentistas de Martín Lasarte salió al Clausura de 1998 con las prioridades debidamente claras.

Pero el tiempo pasó y los partidos comenzaron a desnudar una realidad totalmente diferente, impensada. Los rojos comenzaron a meterse en lo más alto de la tabla.

Pasó Liverpool con un empate en la primera fecha y dos victorias consecutivas ante Wanderers y Villa Española.

Hasta que llegó la tarde de concurrir al Centenario. Nacional era la prueba de fuego y el rojo la superó con triunfo 1-0.

El calendario marcaba una salida compleja al Franzini que se saldó con un 0-0. Y luego Peñarol, a quien escoltaba a un punto de diferencia. Y otra victoria de los bichos que volvieron a hacer roncha en el coloso de cemento.

Definitivamente el equipo de Lasarte se ponía el traje de candidato. A tres fechas del final, Rentistas quedó como líder con 18 puntos, dos más que Peñarol y Nacional.

Para colmo el calendario invitaba a soñar, a ilusionarse con entrar en la historia. Quedaban River Plate, Huracán Buceo y Danubio en el Complejo Rentistas.

En la novena fecha los rojos tropezaron al igualar 0-0 con River y Nacional lo alcanzó al ganar el clásico ante Peñarol.

Una semana más tarde Rentistas quedaba de cara a la gloria. Una luchada victoria 1-0 sobre Huracán Buceo y el empate 0-0 de Nacional con Liverpool le permitió quedar con 22 unidades contra 20 de los tricolores.

Se venía la última fecha. Se venía la fiesta. Todo pintaba de rojo. La prensa ya hablaba de los Núñez, Da Silva, Rebollo, el reconocido Vasco Ostolaza, González, Aparicio, Ponzo, Candia, Viera, Cor, Morales y Suárez, entre otros.

Se venía Danubio, un Danubio seriamente comprometido en la tabla del descenso. Ganaba o quedaba condenado a jugar el repechaje porque ya habían descendido Wanderers y Villa Española.

Aquella tarde el equipo de la franja fue acompañado por mucha gente al Complejo y con goles de De Souza y Ojeda le arruinó la fiesta a un equipo que quedó en la historia de Rentistas.

OPINIÓN DE MARTÍN LASARTE

“Disculpas”

No lo conseguimos, fue una mala tarde y no hay nada que decir. Nos ganaron bien. Estamos de duelo. Es normal porque se perdió algo que veníamos a buscar con mucha ilusión y ante toda esta gente que nos acompañó. Si algo bueno hubo fue este grupo heterogéneo, que luchó siempre hasta el final. Siento una enorme pena por los muchachos que llegaron hasta hasta aquí y no pudieron cristalizar el sueño que tenían. No pudo ser. Hay una buena leyenda que dice que Danubio a Rentistas siempre la da los puntos. Tal vez los puntos fueron los que nos dieron en la primera rueda. A la gente, que está afuera para aplaudirnos, quiero pedirle disculpas.

(*) DT de Rentistas a El Observador después del partido

* Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

