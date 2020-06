Sud América 1994: la primera hazaña de Ribas

Después de 120 minutos de drama y el padecimiento eterno de la definición por penales ante Racing, Sud América volvió a Primera luego de 10 años en el torneo de ascenso. La tarea no resultó sencilla. El equipo vivió todo tipo de padecimientos. No tenían dinero, los jugadores no cobraban, pero encontró en su conductor, Julio Ribas, al hombre ideal para que nadie tirara la toalla.

El entrenador fue el buque insignia de aquella campaña de 1994, al punto tal que involucró a las familias de los jugadores. Organizaron comidas con las esposas de los futbolistas para mantener la unión del plantel.

Pero el camino fue duro y las dificultades el común denominador. Una vez no podían entrenar en el Fossa y el club alquiló unas canchas en la zona de Colón. Ribas salió dos horas antes para supervisar todo. Cuando arribó se en contró con que el pasto medía metro y se enloqueció. “Me subí a la camioneta y salí desesperado. En eso veo a un muchacho cortando el pasto en la calle y le dije: ‘Te contrato, ¿cuánto te dan acá? Te doy el doble y te venís conmigo’. Puse la máquina arriba de la camioneta y me fui derecho a la cancha”, contó Ribas a El Observador. Pero cuando llegaron el muchacho se empacó y dijo que todo ese pasto no iba a cortar. La historia terminó con Ribas y su ayudante Carlos Barcos trabajando mientras el dueño de las máquinas descansaba abajo de un árbol.

La estructura del equipo era con cinco hombres en el fondo, un enganche (Óscar Alsina), y un avión arriba (Josemir Lujambio). Los buzones terminaron con la valla menos vencida.

La última fecha fue dramática. Racing y la IASA llegaron igualados en puntos. La Academia resolvió su juego a los 64 minutos con Huracán. Los naranjas a 10 minutos del final contra La Luz. Había final. Y el dato curioso fue que Sud América jugó de negro. Es que aquel año Ribas llegó al Fossa y se encontró con que les habían robado todo. Solo dejaron unas camisetas negras. “Yo les había dicho a los muchachos que esas camisetas las íbamos a utilizar en un torneo internacional. Era imposible. Debíamos salir campeones de la B, jugar el Integración, la Liguilla y clasificar”, rememoraba Ribas. Sin embargo, un año después los buzones debutaban en la Copa Conmebol con las camisetas negras.

OPINIÓN DE JULIO RIBAS (*)

"Miseria y necesidad"

“No saben las cosas que soportamos, las dificultades que pasamos. No lo puedo decir porque no es el momento. Pero el sentimiento, la miseria y la necesidad nos dieron una gran alegría. Viví el partido final ante Racing desde afuera como cuando jugaba. En lo personal sufrí mucho, pero mayor fue el sufrimiento de la gente que tuvo que ver a su cuadro 10 años en la B. Lo que hicimos tiene que servir para el futuro, ahora es el momento para que disfruten y para que el hincha de Sud América goce.

(*) DT de Sud América en declaraciones a El Observador al otro día del ascenso”.

LA FRASE

“Si me tiran botellas me dan adrenalina, me agrandan, y cuando llego al vestuario se lo cuento a mis jugadores”

Julio Ribas

DT de IASA en 1994

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

