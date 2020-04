Peñarol y el mayor récord de partidos invicto por el Campeonato Uruguayo

Nadie puede imaginar en la época en que se vive que un equipo uruguayo podría estar 56 partidos o más de tres años invicto por el Campeonato Uruguayo.

En los tiempos que corren, eso aparece como algo imposible. Sin embargo, Peñarol lo logró entre el 28 de agosto de 1966 cuando perdió ante Cerro hasta que Liverpool le volvió a ganar el 14 de setiembre de 1969.

Eran otros tiempos, con otras figuras en la cancha y otro fútbol mucho mejor que el actual.

Cómo será que en medio de este récord impresionante de los aurinegros, Peñarol se dio el lujo de jugar en Montevideo primero (el 12 de octubre) y el 26 en Madrid contra Real Madrid y conseguir la Copa Intercontinental.

En estas épocas se pararía el campeonato, pero en esas dos semanas, el equipo que comandaba Roque Máspoli y preparaba físicamente Alberto Langlade, jugó otros tres encuentros por el Uruguayo.

Pero en este récord también participaron otros técnicos como Rafael Milans y el brasileño Oswaldo Brandão.

Peñarol en esos años además contó con futbolistas notables. A los uruguayos Abbadie, Gonçalves, Mazurkiewicz y Rocha, le agregó extranjeros como el paraguayo Néstor Lezcano, el ecuatoriano Spencer y el chileno Elías Ricardo Figueroa entre otros.

Logros dentro del récord

En ese mismo lapso de tiempo, Peñarol fue campeón uruguayo en 1967 y 1968 (invicto). Además, en 1967 Spencer fue el goleador del Uruguayo con 11 goles, en 1968 Spencer y Rocha también fueron los máximos anotadores del Uruguayo con 8 goles cada uno.

También hasta ese año, 1968, cuando Rafael Milans se hizo cargo del primer equipo mirasol, un campeón nunca tuvo tantos pocos goles en contra. Solamente le convirtieron 5 y Ladislao Mazurkiewicz batió el récord de 985 minutos sin recibir goles. De los 18 partidos de esa temporada, el Chiquito actuó en 17 y Yamandú Solimando en uno solo, aunque no recibió goles.

Con relación a los clásicos disputados entre esos 56 partidos invicto, Peñarol ganó tres y empató otros tantos con 6 goles a favor y

solo 2 en contra.

Pedro Virgilio Rocha fue el goleador contra Nacional en esos seis encuentros con tres goles y el resto los convirtieron Julio César Ab-

badie, Héctor “Lito” Silva y Alberto Spencer

Cuando Liverpool lo superó en 1969, habían transcurrido además de 56 compromisos, tres años y un mes. Peñarol tenía todo. Tenía hombres que se sentían invencibles y casi lo consiguieron.

Abbadie: "Es algo que no se puede olvidar"

"En Peñarol, crecí y envejecí. Estuve desde 1948 con Ghiggia, Hohberg, Schiaffino, Obdulio, Máspoli, Míguez y fui creciendo. Cuando se fue Ghiggia a Italia quedé como titular. En 1956 me fui a Italia hasta 1962. Volví a Peñarol y ya tenía nuevos compañeros como Gonçalves, Lito Silva, Ledesma, Spencer, Joya y ahí fueron los años más importantes en mi carrera deportiva por los triunfos que conseguimos. Teníamos un buen equipo. Jugábamos distinto, de atrás para adelante. No atacábamos, pese a los jugadorazos que teníamos. No íbamos a regalarnos, nos dejábamos dominar, que vinieran, porque era muy difícil jugar contra una defensa cerrada. Los contrarios nos decían: 'Contra ustedes no se puede jugar'. ¿Porqué? Porque nos defendíamos y ahora se habla de atacar. Pero ojo, cuando teníamos la pelota, porque contraatacábamos con una gran velocidad. Fue una época muy linda para mí porque estuvo llena de triunfos. Es algo que no se puede olvidar. Yo vivo de eso, vivo de esos recuerdos".

Uno por uno los partidos

3/9/66, Rampla Juniors 1-1

11/9/66, Fénix 0-0

17/9/66, Wanderers 3-0

25/9/66, Danubio 1-0

2/10/66, Nacional 0-0

8/10/66, Sud América 3-0

16/10/66, Defensor 3-0

19/10/66, Cerro 1-1

22/10/66, Racing 4-3

5/11/66, Rampla Juniors 1-0

13/11/66, Fénix 3-0

19/11/66, Wanderers 2-1

4/12/66, Danubio 1-1

11/12/66, Nacional 1-1

17/12/66, Sud América 4-0

30/8/67, Cerro 1-0

5/9/67, Sud América 2-0

13/9/67, Wanderers 2-1

19/9/67, Fénix 5-0

27/9/67, Rampla Juniors 4-2

3/10/67, Defensor 2-1

11/10/67, Danubio 6-2

18/10/67, Nacional 2-1

24/10/67, Racing 0-0

1/11/67, Cerro 2-0

7/11/67, Sud América 1-0

15/11/67, Wanderers 1-1

21/11/67, Fénix 1-0

29/11/67, Rampla Juniors 2-1

5/12 /67, Defensor 3-1

11/12/67, Danubio 4-0

20/12/67, Nacional 2-0

27/12/67, Racing 2-1

6/8/68, Danubio 3-1

12/8/68, Liverpool 2-0

20/8/68, River Plate 1-0

28/8/68, Sud América 1-0

13/9/68, Defensor 1-0

17/9/68, Racing 1-0

21/9/68, Cerro 1-0

24/9/68, Nacional 0-0

2/10/68, Rampla Jrs. 1-0

8/10/68, Danubio 4-0

14/10/68, Liverpool 1-0

22/10/68, River Plate 1-1

28/10/68, Sud América 4-1

12/11/68, Defensor 1-1

18/11/68, Racing 1-0

26/11/68, Cerro 2-0

3/12/68, Nacional 1-0

9/12/68, Rampla Juniors 3-1

17/8/69, Cerro 2-0

23/8/69, Bella Vista 2-0

31/8/69, River Plate 1-1

3/9/69, Racing 1-1

6/9/69, Sud América 1-0

