La histórica conquista de Bella Vista en 1990

El fútbol tiene cosas difíciles de entender. Bella Vista había terminado en el último lugar del Competencia. Su técnico Manuel Keosseian estaba en la cuerda floja. La gente pedía directamente que lo echaran. Pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió.

En el Uruguayo el papal encarriló cinco victorias consecutivas hasta que lo bajó Nacional. Pero en la segunda rueda del campeonato el equipo sintió que algo había cambiado: se apoderó del primer lugar de la tabla y comenzó una nueva lucha.

Yubert Lemos, Henry López Báez y Enrique Peña

Entonces fueron pasando rivales. La directiva no aceptó las 15 mil entradas que ofreció Nacional para ir al Centenario y los jugadores le dieron la razón ganando 1-0 en el Nasazzi.

"La historia que escribimos es irrepetible. A los hinchas los conozco a todos. Yo jugaba por el lado izquierdo y sentía el olor del habano de mi viejo"

Y lentamente se fue llegando al partido del campeonato. La cita era con Cerro en casa.

A los 37 minutos el elenco de la Villa se puso en ventaja y, para colmo de males, Nacional ya le ganaba a Rentistas en el Centenario.

Al finalizar el primer tiempo se generó un choque entre el golero Bogado y el defensa Silva. “¡Bo, a ver si jugás para el equipo Negro!”, le dijo el golero a su compañero que se lo quería comer.

El nerviosismo se trasladó a la cancha en donde el papal no encontraba el empate, resultado más que suficiente para lograr la consagración.

Hasta que, a 17 minutos del final, Ruben Silva metió un cabezazo que lo hizo llorar de la emoción. Bella Vista entraba en la historia, era campeón.

Aquel campeonato no fue uno más para Bella Vista. Fue el primero, es el único, por eso tiene un significado especial como reveló Rubens Navarro: “La única estrella que hay en el escudo de Bella Vista la ganamos nosotros, no hay plata para pagar eso. Hay cosas que no se pueden explicar y que me las voy a llevar conmigo para el Norte”.

Carlos De León, Álvaro Gutiérrez y Alejandro Grandi

Keosseian: "Cosas del destino"

"La semana previa al partido con Cerro fue normal, nosotros sabíamos que con el empate éra mos campeones y por eso había una expectativa distinta. Cerro se puso a ganar aquel partido y nos hizo sufrir casi hasta el final. Recuerdo que faltaban 17 minutos y teníamos que buscar el empate, entonces llamo a Vilar que saltó el tejido y le dije: “Seguí calentando acá”. Al rato lo llamé y le dije: 'Vas a entrar por Ruben (Silva)'. Ya casi pronto para ingresar se genera una falta a nuestro favor y le expresé: 'Esperá que venga el centro y después entrá'. En esa jugada Ruben se elevó y metió el gol de cabeza. Cosas del destino.

Jugadores y partidos

Carlos De León, 24

Gerardo Rodríguez, 24

Henry López Báez, 23

Juan Bogado, 22

Rubens Navarro, 22

José Aguiar, 20

Alberto Acosta, 20

Álvaro Gutiérrez, 20

Julio Daniel Morales, 20

Julio Ribas, 19

Sergio Umpiérrez, 19

Ruben Silva, 18

Ricardo Canals, 12

José López, 9

Guillermo Núñez, 5

Raúl Falero, 4

Tilico, 4

Alejandro Grandi, 2

Erardo Cóccaro, 2

Julio Varela, 2

Fernando Vilar, 1

Enrique Ferraro, 1

Julio García, 1

La campaña (goles)

Bella Vista 1-Rentistas 0 (R. Canals)

River Plate 0-Bella Vista 1 (M. Falero, de penal)

Bella Vista 1-Racing 0 (Tilico)

Wanderers 1-Bella Vista 0 (Ramón Castro, de penal)

Nacional 2-Bella Vista 0 (Venancio Ramos y Wilmar Cabrera)

Bella Vista 1-Peñarol 1 (G. Rodríguez y Adolfo Barán)

Defensor Sporting 0-Bella Vista 1 (R. Navarro)

Liverpool 0-Bella Vista 2 (H. López Báez. J. Morales)

Bella Vista 1-Central Español 1 (R. Navarro; Gustavo Ferreyra)

Huracán Buceo 1-Bella Vista 4 (Elbio Pappa de penal; J. Morales, G. Rodríguez, J. Aguiar, Néstor Goncálvez en contra)

Cerro 0-Bella Vista 1 (R. Navarro de penal)

Bella Vista 1-Danubio 1 (J. Morales; Fernando Ros)

Progreso 0-Bella Vista 2 (G. Rodríguez 2)

Rentistas 2-Bella Vista 2 (Lombardi, Beninca; H. López Báez, G. Rodríguez)

Bella Vista 3-River Plate 0 (J. Morales 2, J. Acosta)

Racing 0-Bella Vista 0

Wanderers 1-Bella Vista 2 (Mario Carballo; J. Morales, Á. Gutiérrez)

Bella Vista 1-Nacional 0 (R. Navarro de penal)

Peñarol 1-Bella Vista 2 (Adolfo Barán; J. Morales 2 -1 de penal-)

Bella Vista 1-Defensor Sporting 0 (J. Morales de penal)

Bella Vista 3-Liverpool 1 (R. Navarro 2, J. Morales; Peter Méndez)

Central Español 0-Bella Vista 0

Bella Vista 1-Huracán Buceo 0 (R. Navarro)

Bella Vista 1-Cerro 1 (Ruben Silva; F. Ferreira)

Danubio 1-Bella Vista 2 (G. Rodríguez, H. López Báez; Daniel Oddine)

Bella Vista 0-Progreso 1 (Robert Miliche)



Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

