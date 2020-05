La historia se lo imponía, y Nacional arrasó en el Campeonato Uruguayo de 1998

El hincha de Nacional no soportaba más. El quinquenio de Peñarol (1993-1997) había sido un trago demasiado amargo para el tricolor y la historia imponía un cambio. Una transformación profunda, que llegara hasta las raíces. Y de eso se encargó una nueva corriente política, que tuvo como cara visible a Dante Iocco –y contó con personalidades que resultaron determinantes para variar el rumbo: Óscar Magurno, Jacinto Muxí y Eduardo Ache–, que llevó el bisturí hasta el hueso.

El 2 de diciembre se presentó la lista 12 y Iocco expresó que esperaba que su grupo político fuera “una aplanadora” en las elecciones. En el acto de lanzamiento agregó: “Esperamos una mayoría que permita conducir sin deterioros y sin ese resquebrajamiento que existe cuando una directiva está muy partida”. Y lo cumplió.

Desde la cabeza cambió Nacional y eso repercutió en el resto. Los dirigentes contrataron a Hugo De León, un histórico como jugador, aunque desconocido como entrenador, y al preparador físico Esteban Gesto, quien ya había sido campeón de América y del Mundo con Nacional en 1980.

De León y Gesto hicieron el resto, con la experiencia del preparador físico y la firmeza para tomar decisiones del DT. Eso determinó la salida de la mayoría del plantel que había terminado la temporada 1997 con Roberto Fleitas como entrenador: Escames, Badell, Jara, Barreneche, Tito, Burián, Silvio Fernández, Adippe, Pertusatti, Ravera, Puglia, Nicola, Ligüera, Kanapkis, Cono Aguiar, Óscar Suárez, Washington Rodríguez y Tony Gómez se alejaron. Además el 2 de marzo desafectaron del plantel a José Luis Zalazar, que tenía contrato hasta diciembre, pero no lo quería el técnico, a pesar de que jugó el primer partido de la Libertadores, que los albos perdieron con Peñarol en el Campus de Maldonado.

Los refuerzos llegaron a partir del 2 de enero. El primero fue Federico Bergara, de Racing, y en 10 días se armó el plantel con los arribos de Jorgeão, Tyson Núñez, Carlos Soca, Cecilio de los Santos, Álvez, Regueiro, Pedro Barrios, Camejo, Vanzini y el colombiano Jorge “Gallegol” Ramírez. Para el Clausura se reforzaron con el golero Leonardo Romay y el volante paraguayo Luis Monzón.

Armar el nuevo plantel le significó a los albos desembolsar US$ 1.000.000 en contrataciones (pagaron US$ 600 mil por el Ramírez, US$ 300 mil por el 30% de Núñez, US$ 250 mil por el 50% de Jorgeão, US$ 30.000 por el 50% de Vanzini, entre otros), además de unos US$ 3.000.000 en sueldos y premios.

Con una intervención tan profunda quedó la mesa servida para que Nacional retornara a los tiempos de gloria, como imponía su historia.

En la preparación jugó nueve amistosos, ganó cuatro, empató cuatro y perdió uno.

El inicio de temporada no fue bueno. Cuatro derrotas consecutivas por la Copa y el torneo local (Peñarol 1-2, Oriente Petrolero 1-2, Bolívar 0-2, Defensor Sporting 1-2), más un 0-3 contra River Plate al finalizar el primer tiempo en el Estadio Centenario habían dejado a De León con un pie afuera. Pero el destino le había reservado al entrenador otro lugar destacado en la historia: la lesión del zaguero Pedro Barrios, que estaba en el ocaso de su carrera, en el primer tiempo del partido ante los darseneros y el ingreso de un juvenil y destacado Damián Rodríguez resultaron clave. El 28 de marzo Nacional le ganó 4-3 al equipo dirigido por Fernando Morena, con goles de Regueiro, Núñez y dos de Sosa y un penal atajado por Munúa a Alzueta cuando el partido estaba 3-3. Ese día fue un punto de inflexión, porque no solo llegaron los triunfos –incluidos 7-1 ante Danubio y 2-0 frente a Peñarol–, sino que De León se consolidó como técnico.

El 13 de junio Nacional se consagró campeón del Apertura, en la tarde que venció 7-4 a Huracán Buceo, en una jornada que será recordada porque los jugadores salieron con las cabezas pintadas de rojo, azul y blanco.

En el Clausura debutó Romay en el arco y los albos siguieron de largo. Otra vez perdió ante Rentistas 1-0 y le ganó a Bella Vista, pero nada impidió que el 18 de octubre se proclamara campeón del Clausura y del Uruguayo, sin necesidad de disputar finales.

En las urnas

En las elecciones del 12 de diciembre de 1997 se presentaron tres listas: la 3 (Miguel Pedrín Deus), la 12 (Dante Iocco) y la 2100 (Carlos Tellería). La de Iocco arrasó con los 11 cargos y la directiva la integraron: Iocco, Magurno, Muxí, E. Ache, Peksoy, Zeinal, Volpe, W. Raffaelli, Coore, Audifred, Antognazza.

Cifras

US$ 240.000 de premio

El Uruguayo le reportó a los jugadores casi un cuarto de millón de dólares de recompensa.

8 expulsados

De León (técnico) fue expulsado cuatro veces, Camejo dos, Núñez y Damián Rodríguez una vez.

El plantel campeón

JUGADOR PJ MJ

Ruben Sosa 22 1696

Cecilio De los Santos 21 1858

Federico Bergara 21 1770

Gianni Guigou 21 1421

Jorgeão 19 1710

Carlos Camejo 19 1568

Milton “Tyson” Núñez 19 1247

Damián Rodríguez 18 1564

Mario Regueiro 18 776

Gustavo Varela 14 974

Fabián Coelho 13 945

Jorge Delgado 13 832

Gustavo Munúa 11 990

Leonardo Romay 11 990

Marco Vanzini 11 828

Gabriel Álvez 11 537

Martín Del Campo 10 797

Jorge Ramírez 7 695

Rodrigo Lemos 6 346

Danilo Baltierra 2 135

Pedro Barrios 2 123

Luis Monzón 2 107

GOLEADORES

Sosa 13, Núñez 10, Delgado 7, Jorgeão

3, Álvez, Regueiro, Damián Rodríguez,

Guigou y Varela 2 y Ramírez, Lemos, Camejo, Vanzini, Coelho y Baltierra 1

La campaña

RIVAL 1ª RUEDA 2ª RUEDA

Defensor Sporting 2-1 1-2

River Plate 4-3 1-0

Danubio 7-1 1-0

Wanderers 3-2 4-1

Rentistas 0-1 0-1

Bella Vista 0-1 1-1

Rampla Juniors 3-1 2-1

Villa Española 2-0 3-0

Peñarol 2-0 4-2

Liverpool 2-0 0-0

Huracán Buceo 7-4 2-0



TORNEO PJ G E P GF GC

Apertura 98 11 9 0 2 32 14

Clausura 98 11 7 2 2 19 8

Nacional fue campeón en los dos torneos

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

