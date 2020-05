Wala Matala nació en el Congo y contó cómo se hizo hincha de Nacional

Wala Matala Rodrígue (sin zeta) es uno de los tantos hinchas de Nacional que se "nacionalizó" tras la campaña que el club comenzó el 14 de mayo, día del 121 aniversario. Lo sorprendente, y así lo informó Referí el viernes, es que Wala nació en la República Democrática del Congo.

Este sábado, el club tricolor publicó en sus redes sociales un video con la palabra del congoleño, con la camiseta y una bandera del club, declarándose hincha "rabioso" de la institución.

Wala Matala Rodríguez desde RD Congo 🇨🇩 lo tiene más que claro: #Nacionalizate pic.twitter.com/tVajNKtFEF — Nacional - desde casa 🏡 (@Nacional) May 16, 2020

Wala, de 31 años, nació en la ciudad de Kindu y desde niño tuvo relación con los cascos azules uruguayos. Aprendió el idioma español y se transformó en uno de los traductores ONU de las tropas uruguayas, aunque hace unos meses le cortaron el contrato.

Actualmente vive en la ciudad de Goma y contó su historia a Referí: “Nací en 1989 y con 11 años conocí a los uruguayos de la primera misión en el Congo en Kindu. Había un soldado de primera, que ahora es sub oficial mayor, que se llama Javier Ruiz y él me ayudaba con los útiles escolares, me compraba cuadernos, ropa. Él es hincha de Nacional y me mostraba siempre el cuadro y me decía, 'decí arriba Nacional'. Cuando se fue me quedé con eso".

Wala recordó que después conoció a otro soldado que era de Peñarol y cuando lo veía con alguna remera de Nacional, lo sacaba para afuera de la base. Eso reafirmó su cariño por los tricolores.

Aprendió a hablar español con los uruguayos y actualmente tiene 31 años y dos hijos de 4 y 1 año. "Voy a pintar el muro de mi casa con los colores de Nacional y con el certificado de 'nacionalizado'. Cuando mis hijos sean grandes les voy a explicar lo que significa ese equipo".

En Congo es hincha del Nkoy Bilombe, un cuadro de su pueblo, y del Mazembe, uno de los más importantes del país. Le gusta el mate y tiene su equipo de termo y bombilla con los colores de Nacional que le regaló Gabriel Cabrera, quien curiosamente es hincha de Peñarol.

Cuando internet funciona bien en su país, trata de mirar los partidos de Nacional en la computadora y si no, escucha la radio. "Mi sueño es ir a Uruguay para ver a Nacional en el Parque. Tengo mi pasaporte y lo único que necesito es una visa", expresó Wala, y destacó: "Hace 20 años que trabajo con esta gente buena de Uruguay, gente de buen corazón".

Ahora, luce con orgullo el certificado con la firma de Prudencio Reyes, que pronto lucirá en las paredes de su casa en Goma.

Nacional lanzó el jueves pasado la campaña para hinchas "Nacionalizate" que tuvo una gran repercusión en todo el mundo, ya que recibieron certificaciones desde varios países.

El presidente de la institución, José Decurnex, expresó en el mensaje de cumpleaños que esperaba llegar al millón de "nacionalizados".

¿Es posible que un club uruguayo pueda llegar a certificar a un millón de hinchas? Rodrigo Yavarone, gerente de marketing, indicó: "Creemos que se puede llegar a esa cifra y estimamos que no muy lejano en el tiempo".