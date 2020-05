Carlos Rodríguez: "Si llego a ir a Uruguay jugaría en cualquier lado menos en Nacional"

El 17 de agosto de 2017, Carlos "Paco" Rodríguez se puso la camiseta de Tigre y confesó ser hincha de Nacional. Sin embargo, las vueltas del fútbol lo hicieron vestir en 2018 la casaca de Peñarol con el que salió campeón uruguayo.

"Es hermosa", dijo en alusión a la camiseta de Tigre. "Soy hincha de Nacional allá en Uruguay y tiene los mismos colores; es hermosa para mí", dijo Rodríguez hace tres años.

Grande Paco! Unidos por los colores 🔵🔴 Esto decía ayer Carlos Rodríguez sobre jugar en #Tigre: pic.twitter.com/ugcXxQ7Gl5 — Noticias Tigre ⭐️ (@NoticiasTigre) August 18, 2017

Un año después, a mediados de 2018, llegó en silencio a Peñarol, avalado por su pasado en Plaza Colonia, con el que fue campeón del Clausura 2016 en el Campeón del Siglo justamente ante los aurinegros. Se ganó el puesto, formó una zaga fuerte con Fabricio Formiliano y fue clave en la obtención del Uruguayo al cabecear una pelota quieta que le permitió al aurinegro empatar la final contra Nacional, en una acción donde estaba claramente adelantado.

Sin embargo, el zaguero formado en Danubio se fue rápido, tentado por una jugosa oferta de Liga de Quito, club con el que enfrentó a Peñarol en la Copa Libertadores 2019.

Leonardo Carreño

Con Liga de Quito en el Campeón del Siglo

A pesar de que su pasaje por Peñarol fue corto, Rodríguez dijo que el sentimiento cambió y declaró que se fue "enamorado" del carbonero.

"Un año y medio antes Peñarol tuvo interés en mí cuando estuvo Leo Ramos, pero no llegamos a un acuerdo y me bajoneé. Todos quieren jugar en un equipo grande. Cuando terminé el contrato en Tigre me llamaron mis representantes Carlos Manta y Chiqui García y les dije 'digan ya que sí'. Quería cumplir un sueño de jugar en un equipo grande de Uruguay", recordó este martes en Tirando Paredes que se emite por AM 1010.

"Fui con la mentalidad de ganarme un puesto, porque fui de suplente. Siempre que voy a un equipo trato de sumar desde donde me toque. Se me dio la chance más rápido de lo que pensaba, la aproveché. En el rendimiento capaz que pude haber dado más, estuve poco tiempo y me quedé con lástima de seguir estando. Por la edad y porque no podía desaprovechar una oportunidad como esta de Liga. Si hubiera sido más joven me quedaba para seguir disfrutándolo, pero tuve que pensar en mi familia y en los años que se acortan en el fútbol. La diferencia económica fue mucha", expresó el zaguero de 30 años (cumplió en abril).

"Fue una locura ese semestre. Empezamos nueve puntos atrás, ganamos partidos en la hora como contra Cerro, fueron un montón de sensaciones buenas. Contra Defensor Sporting también fue muy emotivo. La final fue hermosa por la hinchada, por cómo estaba ese estadio y por cómo se dio el partido de darlo vuelta. Me encantó Peñarol, quedé enamorado, por eso me quería quedar", confesó.

D. Battiste

Con máscara ante Danubio tras sufrir un golpe con Atenas

También dijo que recién al ver la repetición del partido se dio cuenta que estaba fuera de juego en la acción que derivó en el empate de Formiliano: "En la cancha no te das ni cuenta ni aunque estés 20 metros adelantado. Lo que me dejó con lástima fue que no fue gol mío, la pelota dio en los dos palos".

"Nadie sabe su futuro, tengo contrato por cuatro años en Liga pero me encantaría volver a Peñarol; la pasé muy bien y me gustaría volver a darle algo más de lo que ellos me dieron a mí", agregó.

Consultado por sus dichos en la etapa de Tigre y su confesión de ser hincha de Nacional respondió: "Me lo han preguntado. Pero Peñarol fue el único club que pensó en mí y por eso estoy acá (en Ecuador). Si llego a ir a Uruguay jugaría en cualquier lado menos en Nacional, por respeto a Peñarol".

De esta forma dio por tierra la posibilidad que ambientó el ex Nacional Matías Zunino y su actual compañero de equipo, quien el 25 de abril pasado dijo en Locos por el Fútbol, que se emite por FM 99.5: “Habría que ver si agarra viaje, si lo chamuyamos un poco lo convencemos”.