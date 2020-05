Goes campeón Federal en 1947, el título que llegó con el empuje de un barrio

La década de 1940 comenzó para Goes con cancha nueva –la leonera de Guaviyú, estrenada en 1937–, más títulos –el club fundado en 1934 fue campeón Federal en 1939–, una masa social en aumento y un arraigo popular que le dieron a la zona un empuje inigualable en toda su historia. Eso repercutió en los resultados, que hicieron de ese decenio el más exitoso de la institución.

Goes venía del título de 1939 y del vicecampeonato de 1940, fue segundo en 1941, quinto en 1942, segundo en 1943, cuarto en 1944, sexto en 1945 y octavo en 1946, como preámbulo del primer puesto de 1947.

El barrio era una pequeña urbe, con un ritmo de primer mundo porque la escenografía mundial –devastada por la guerra– benefició a la industria uruguaya y se “produjo una transformación con una nueva oleada de inmigrantes que vinieron huyendo del racismo nazi-fascista que perseguía a las colectividades minoristas, como judíos, negros y árabes. Nuevamente fue la ya atiborrada de gente, Villa Muñoz, la que recibió a miles de artesanos, trabajadores independientes, comerciantes de origen judío que venían a trabajar con los criollos en la revalorización de nuestro país. Así las buhardillas pequeñísimas llegaron a albergar hasta cuatro personas, la media poblacional creció abruptamente. El comercio adquirió un tinte estilo europeo. Carente el barrio de ámbitos deportivo, el Club Atlético Goes era una colmena donde miles de gurises hallaban esparcimiento y un baño reparador que en muchas casas pobres no se les podía proveer con total normalidad. De tantos y tantos pibes, que si bien no llegaron a figuras del básquetbol, por lo menos recibían las primeras nociones deportivas, de higiene, actividades colectivas y en algunos casos hasta una merienda, entre ellos fueron apareciendo los defensores de la entidad”, se escribió en la edición del 60º aniversario de Goes.

Estaba todo a pedir de boca de Goes. En medio de ese movimiento social, Héctor “Cacho” García Otero, Julio Guasco, Silvio Dellepiani, Lechuga Vignoli y Martín Páez, que llegó de Colón, se integraron a los que ya jugaban capitaneados por Finillo Vitureira. Dirigía Prudencio “Pencho” de Pena.

Esos jóvenes y hombres formaron el equipo más impactante en la historia de Goes, que obtuvo el Federal de 1947. El plantel ganó 26 de los 30 partidos, fue campeón el 26 de diciembre del mismo año, cuando todavía quedaban dos fechas para finalizar la temporada.

Uno de ellos lo perdió en tribunales: en la cancha de Malvín el partido terminó en batalla campal después de un incidente entre Páez (de Goes, y abuelo de Gastón, el actual jugador de Defensor Sporting) y Curotto (Malvín). La frutilla en la torta para los tricolores fueron las dos victorias sobre Aguada, en la primera rueda 31-29 y en la segunda 27-23, con 15 puntos de Cacho García Otero.

Las figuras

Enrique Vitureira Tenía 29 años, ganó su segundo Federal y se retiró de las canchas. Después se dedicó a su trabajo en Casinos. Participó en 23 de los 30 encuentros. A esta altura de su carrera había jugado siete Sudamericanos con la selección y ganó tres.

Héctor García Otero Tenía 20 años. Surgió como una de las revelaciones del año y fue el alma del equipo de Goes que se llevó el título. En ese torneo promedió 9,6 puntos. Fue un brillante defensor. Recién empezaba a escribir su historia con la celeste, que incluyó dos medallas de bronce olímpicas.

Julio Guasco Cumplió 25 años en medio de la definición del torneo. Fue un símbolo de su equipo por su capacidad y su entrega, además de fidelidad a la causa goense porque solo lució esa camiseta. Jugó un Sudamericano con Uruguay, el de 1949.

LA CAMPAÑA DE GOES 1947

FECHA RESULTADO

PRIMERA RUEDA

18/09/1947 Goes 37-Defensor 31

19/09/1947 Goes 41-Sporting 38

23/09/1947 Goes 40-Welcome 35

27/09/1947 Goes 31-Aguada 29

01/10/1947 Goes 52-Stockolmo 30

04/10/1947 Goes 34-Sud América 32

10/10/1947 Goes 35-Albatros 24

14/10/1947 Goes 31-Montevideo 32

18/10/1947 Trouville 48-Goes 47

22/10/1947 Goes 46-Atenas 43

24/10/1947 Goes 36-Larre Borges 33

28/10/1947 Progreso 40-Goes 37

31/10/1947 Goes 49-Malvín 37

05/11/1947 Goes 37-Peñarol 32

12/11/1947 Goes 35-Olimpia 32

SEGUNDA RUEDA

15/11/1947 Goes 26-Defensor 24

18/11/1947 Goes 51-Sporting 48

22/11/1947 Goes 27-Welcome 23

26/11/1947 Goes 49-Aguada 41

28/11/1947 Goes 40-Stockolmo 37

02/12/1947 Goes 55-Sud América 37

06/12/1947 Goes 38-Olimpia 36

12/12/1947 Goes 43-Albatros 30

13/12/1947 Montevideo 29-Goes 27

17/12/1947 Goes 34-Trouville 32

19/12/1947 Goes 35-Atenas 31

23/12/1947 Goes 37-Larre Borges 24

26/12/1947 Goes 52-Progreso 41

29/12/1947 Malvín 34-Goes 31*

03/01/1948 Goes 70-Peñarol 35

* suspendido por incidentes, Malvín fue declarado ganador.

POSICIONES FEDERAL 1947

EQUIPO PTS J G P GF GC

Goes 26 30 26 4 1212 1019

Olimpia 23 30 23 7 1309 1087

Sporting 23 30 23 7 1460 1238

Aguada 21 30 21 9 1245 1251

Montevideo 19 30 19 11 1378 1270

Atenas 18 30 18 12 1442 1348

Malvín 17 30 17 13 1271 1278

Trouville 16 30 16 14 1342 1264

Welcome 16 30 16 14 1216 1201

Peñarol 14 30 14 16 1427 1491

Stockolmo 11 30 11 19 1272 1345

Progreso 10 30 10 20 1149 1297

Defensor 10 30 10 20 1021 1189

Larre Borges 8 30 8 22 1036 1184

Sud América 6 30 6 24 1076 1289

Albatros 2 30 2 28 1047 1368

Descendieron Sud América y Albatros

ACTUACIÓN INDIVIDUAL

JUGADOR PJ PTS PROM.

Páez 30 389 13

García Otero 30 287 9,6

Guasco 30 141 4,7

Bergara 30 124 4,1

Vignoli 29 101 3,5

Vitureira 23 91 4

S. Ramella 20 38 1,9

Dellepiani 18 36 2

Disabella 3 0 0

Mara 1 2 2

Ganduglia 1 0 0

Sabini 1 0 0

Cárdenas 1 0 0

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

