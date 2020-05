Peñarol ganó el campeonato Uruguayo 1959 tras un clásico para el infarto

Peñarol no comenzó bien en 1959 ya que no pudo ganar el Torneo Competencia ni el Cuadrangular, pese a que venía de ser campeón uruguayo el año anterior. No obstante en el Uruguayo jugó una primera rueda notable dirigido por Hugo Bagnulo: ganó ocho partidos, incluyendo el clásico 2-0, y perdió solo con Cerro, que también lo derrotaría en la segunda ronda.

Luego de empezar bien la segunda mitad del torneo ganándole 2-1 a Danubio, comenzó una bajada pronunciada, primero, con un empate ante Rampla y luego, al perder cinco puntos consecutivos al caer ante los de la Villa, igualar con Liverpool y perder con Wanderers. Esto hizo que Nacional se acercara en la tabla de posiciones.

El rival eterno quedó a dos puntos a falta de dos fechas y se venía el clásico. Con un gol del legendario Walter Gómez, Nacional ganó 1-0 y lo alcanzó. En la última fecha ganaron los dos, lo que los igualó con 26 puntos, por lo que se debía disputar una final. Debido a que entre el 5 y el 22 de diciembre se jugaría un Sudamericano Extra en Guayaquil –en el que Uruguay finalmente fue campeón y al que no concurrieron los jugadores de Peñarol–, dicho partido decisivo se fijó para el 20 de marzo de 1960.

"¡¿Qué es todo este lío de piñas?!" (Alberto Spencer) "Negro, esto es una final, empezá a acostumbrarte" (Contestación de Néstor Goncálvez)

Allí no solo estaría en juego el título uruguayo, sino que también, el que ganara clasificaría a la primera edición de la Copa Libertadores de América. Luego de terminado el torneo en sí y a fin de año –antes de la final– renunció Bagnulo debido a que algunos dirigentes no lo querían y contrataron a Roberto Scarone como DT.

La gran batalla

Peñarol comenzó a prepararse para la final con todo en lo deportivo, pero también en lo institucional. Uno de sus delegados de entonces, Washington Cataldi, insistió en la AUF para que los tres jugadores contratados a principios de 1960 –luego de terminado el Uruguayo– pudieran disputar el encuentro decisivo ante Nacional.

Ellos eran el marplatense Carlos Abel Linazza, Guillermo Pedra de Liverpool y Alberto Spencer, un ecuatoriano que fue recomendado por Juan López. Spencer había llegado el 22 de febrero a Montevideo sin prensa alguna ya que era totalmente desconocido para el medio periodístico uruguayo. La batalla reglamentaria en la AUF –bien a la uruguaya y al igual que en los tiempos que corren– se decidió el 16 de marzo, solo cuatro días antes de la final. Peñarol obtuvo siete votos de los clubes a favor y tres en contra, por lo que en el cotejo decisivo pudieron jugar Linazza y Spencer.

La final

La expectativa era enorme: se vendieron 67.446 entradas para ese clásico. Peñarol formó con Maidana; William Martínez y Salvador; Pino, Gonçalves y Aguerre; Luis Cubilla, Linazza, Hohberg, Spencer y Borges. Nacional, dirigido por Ondino Viera, lo hizo con Sosa; Troche y Di Fabio; Collazo, Ruben González y Mesías; Salvá, Héctor Rodríguez, Walter Gómez, Romero y Escalada.

El partido fue bastante pobre futbolísticamente hasta que de a poco se fue soltando el dueño de todos los ojos: Alberto Spencer. Cuando faltaban nueve minutos para el final, luego de un gran pase de Hohberg, Cubilla estampó el 1-0. Dos minutos después, tras un encontronazo entre Ruben González y Borges, se armó una batalla campal en la que participaron casi todos los futbolistas –Spencer se mantuvo al margen– y tras 10 minutos de espera, el juez Pablo Vaga expulsó a ocho jugadores, cuatro de cada lado: Borges, William Martínez, Hohberg y Aguerre de Peñarol y González, Escalada, Collazo y Walter Gómez de Nacional.

El juego continuó y Spencer estrelló un tiro en el palo, hasta que en el último minuto, una corrida suya terminó en penal que Linazza convirtió para el 2-0. Peñarol había conseguido el título –su segundo consecutivo en medio de lo que sería su primer quinquenio– y la clasificación a la primera Libertadores. Pero esa es otra historia.

El plantel

Aguerre, Walter

Alves da Silva, Milton “Salvador”

Araújo, César

Bernardico, Rodger

Borges, Carlos

Coccinello, Ruben

Crescio, Júpiter

Cubilla, Luis

García, José Roberto

Gonçalves, Néstor

Gonzalvo, Roberto

Griecco, José Mario

Hein, Alberto

Hohberg, Juan Eduardo

Leicht, Óscar

Linazza, Carlos

Maidana, Luis

Majewski, Francisco

Malinowski, Estanislao

Martínez, Ruben

Martínez, William

Míguez, Óscar Omar

Moscarelli, Alfredo

Pedra, Guillermo

Pereyra, Víctor

Pino, Santiago

Spencer, Alberto Pedro

Todos los partidos

Primera rueda

Peñarol 2-1 Danubio

Peñarol 3-0 Rampla Juniors

Peñarol 2-1 Sud América

Cerro 2-1 Peñarol

Peñarol 3-1 Liverpool

Peñarol 5-2 Wanderers

Peñarol 2-1 Defensor

Peñarol 2-0 Nacional

Peñarol 2-1 Racing

Segunda rueda

Peñarol 2-1 Danubio

Peñarol 0-0 Rampla Juniors

Peñarol 3-1 Sud América

Cerro 3-1 Peñarol

Peñarol 2-2 Liverpool

Wanderers 2-1 Peñarol

Peñarol 2-1 Defensor

Nacional 1-0 Peñarol

Peñarol 2-0 Racing

Final

Peñarol 2-Nacional 0

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

Repasá más notas de Campañas:

- Nacional campeón de la Recopa Sudamericana e Interamericana haga click aquí.

- El récord de 36 goles de Fernando Morena en 1978, haga click aquí

- Una época que emociona a Nacional: el quinquenio y la máxima goleada clásica, haga click aquí

- Peñarol y el mayor récord de partidos invicto por el Campeonato Uruguayo, haga click aquí

- El récord del Flaco García que duró 70 años, hasta que lo rompió Munúa, haga click aquí

- Peñarol campeón de América en 1987, haga click aquí

- Bella Vista campeón del Uruguayo de 1990, haga click aquí

- Defensor de 1960, la primera estrella violeta y estrenó los revolcones a los grandes, haga click aquí

- La historia de la Libertadores 1970, cuando Peñarol llegó a la final a pesar de los dopajes positivos, haga click aquí