Uruguay 1999, la celeste más cerca del cielo

El Mundial de Nigeria había terminado. Los futbolistas uruguayos salieron por primera vez en un mes del régimen de concentración. Se trasladaron hasta el pub del hotel Sheraton de Lagos. Allí todos se divertían, charlaban, bailaban, se distendían. Todos menos uno, que estaba como en otro mundo, solo. Un periodista se acercó y le preguntó, ¿te pasa algo Fabián? “Es que todavía no puedo creer –contestó el jugador- ese gol que me comí”. Carini, que unas horas antes había sido condecorado como el mejor golero del Mundial sub 20 de Nigeria, no tenías ganas de celebrar nada, porque en el partido por el tercer puesto, frente a Malí, se le escapó una pelota que terminó adentro del arco y con ese gol, el seleccionado africano terminó tercero y Uruguay cuarto.

Los celestes, dirigidos por Víctor Púa, venían de ser subcampeones en Malasia 1997, y esperaban acabar más arriba. Pese a ello, el tiempo le da más valor a aquel desempeño en Nigeria. Pasaron 10 años y los celestes nunca más llegaron tan alto. No clasificaron a Argentina 2001, ni a Emiratos Árabes Unidos 2003, ni a Países Bajos 2005, y quedaron eliminados en la primera fase de Canadá 2007. Aquella generación de Carini, Javier Chevantón, Diego Forlán, Martín Ligüera, Diego Pérez y Omar Pouso entre otros, cumplieron la última gran actuación de una selección juvenil, otrora acostumbrada a levantar la copa.

Por primera vez se realizó un evento mundial en África. Nigeria, el país más populoso de aquel continente, recibió a las delegaciones con toda su inexperiencia de organización a cuestas. Además del intenso calor, los mosquitos y el arsenal de precauciones que debían tomarse para vivir en aquel país, los futbolistas uruguayos se encontraron cara a cara con el hambre de la gente y con el poder de los militares de turno, que no dudaban en tomar a golpes de garrote el techo de un automóvil si su chofer osaba meterse en el camino del bus que trasladaba a las delegaciones.

El equipo del Mundial de Nigeria 1999. Arriba, Carlos Díaz, Gonzalo Sorondo, Fabián Carini, Alejandro Correa Rodríguez, Fernando Carreño y Omar Pouso; abajo, Fernando Albermager, Ernesto Chevatón, Martín Ligüera, Diego Pérez y César Pellegrin.

En la cancha, el equipo de Púa empezó perdiendo con Malí en el Estadio Nnamdi Azikiwe, de Enugu. Los celestes formaron aquel 5 de abril de 1999 con Carini; Albermager, Carreño, Sorondo, Pellegrín; Pouso, Pérez, Díaz, Ligüera, Alejandro Rodríguez y Chevantón. Se puso en ventaja el equipo africano, que luego se quedó con 10 hombres. Empató Chevantón, el goleador celeste en aquel torneo y en el minuto 90 hizo el segundo de Malí un tal Mahamadou Dissa, quien luego pasó por equipos de segundo orden de Francia y Bélgica. Uno de los mejores uruguayos en aquel partido fue Alejandro Correa Rodríguez.

Sufriendo, Uruguay venció luego a Corea del Sur, con gol de Chevantón a los dos minutos de juego. Una buena defensa y la inexperiencia de los coreanos para definir, salvaron a los celestes. Cerraron la serie frente a Portugal con un empate 0-0 y un pacto de no agresión en el segundo tiempo, porque a los dos les servía el resultado. En Portugal brilló Simao Sabrosa, futbolista que pasó por Barcelona y hoy juega en Atlético Madrid.

El rival en octavos de final fue Paraguay, convertido en verdugo de los charrúas, pero no en Nigeria. El partido se desarrolló en el Estadio Nacional de Lagos. Con goles de Chevantón y Forlán. Uruguay ganaba 2-0, pero el ingreso de Pipino Cuevas destartaló a la defensa celeste, lo que fue aprovechado por Roque Santa Cruz para convertir dos goles y empatar. El alargue terminó igual y la definición por penales fue interminable. Se ejecutaron 22 y el héroe fue Carini, quien contuvo dos y metió dos.

Después llegó Brasil, que empezó ganando, pero Uruguay lo liquidó con goles de Anchén y Fabián Canobbio de penal. El hoy famoso Ronaldinho fue el mejor jugador de su equipo, con una artillería de taquitos y lujos mientras Brasil tuvo el dominio. Pero los que pasaron a semifinales fueron la garra y el corazón de los uruguayos, que en semifinales debieron enfrentar a Japón. Y en el juego de orientales, ganaron los asiáticos. Los nipones, sorpresa de aquel torneo, vencieron 2-1. Takahara abrió la cuenta, empató Chevantón (¡cuándo no!) y desequilibró Yuichiro Nagai, que entonces jugaba en Karlsruher alemán.

España de Iker Casillas (era suplente), Xavi y Gabri le ganó la final a Japón por 4 a 0 y Malí venció 1-0 a Uruguay por el tercer puesto, con aquel gol de Seydou Keita, hoy jugador de Barcelona, que se le escabulló entre las manos a Carini, en lo que fue la última gran actuación de los juveniles celestes.

Cuiden el 0 a 0. El dirigente Rafael Fernández no observó el encuentro Uruguay - Portugal porque se quedó en el camión de SFP Cinema Televisión siguiendo los encuentros Camerún-Estados Unidos y Zambia-Brasil para avisarle al cuerpo técnico a través del walkie talkie qué resultados le convenía a Uruguay para clasificar. Cuando terminaron los partidos ingresó al estadio y se dio un fuerte abrazo con Nelson Spillman, presidente de la delegación.

9 vacunas. Fueron las que se tuvieron que dar todos los integrantes de la delegación uruguaya antes de viajar a Nigeria para prevenir igual cantidad de enfermedades. Además, debían tomar una pastilla por semana contra la malaria

LOS PARTIDOS

PRIMERA FASE

Mali 1-2 / Chevantón

Corea 1-0 / Chevantón

Portugal 0-0

OCTAVOS DE FINAL

Paraguay 2-2 (10-9) / Chevantón y Forlán

CUARTOS DE FINAL

Brasil 2-1 / Anchén y Canobbio (p)

Semifinal

Japón 1-2 / Chevantón

TERCER PUESTO

Malí 0-1

EL PLANTEL

JUGADOR PUESTO CLUB

Fabián Carini Arquero Danubio

M. Nanni Arquero Wanderers

F. Albermager Lateral Peñarol

C. Pellegrín Lateral Ternana

D. Macaluso Zaguero River Plate

F.Carreño Zaguero Peñarol

G.Sorondo Zaguero Defensor

Jorge Anchen Volante Danubio

A. Correa Rodr. Volante Nacional

F. Canobbio Volante Progreso

Carlos Díaz Volante Defensor

M.Ligüera Volante Nacional

F. Machado Volante Pumas

Diego Pérez Volante Defensor

Omar Pouso Volante Danubio

F. Cardozo Delantero H. Buceo

J. Chevantón Delantero Danubio

D. Forlán Delantero Independiente

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

Repasá más notas de Campañas:

- Uruguay 1992: cuando la maldición de los JJOO no daba tregua al fútbol celeste haga click aquí

- Peñarol 1952-1957, el tercer quinquenio de los aurinegros haga click aquí

- Nacional campeón de la Recopa Sudamericana e Interamericana haga click aquí.

- El récord de 36 goles de Fernando Morena en 1978, haga click aquí

- Una época que emociona a Nacional: el quinquenio y la máxima goleada clásica, haga click aquí

- Peñarol y el mayor récord de partidos invicto por el Campeonato Uruguayo, haga click aquí

- El récord del Flaco García que duró 70 años, hasta que lo rompió Munúa, haga click aquí

- Peñarol campeón de América en 1987, haga click aquí

- Bella Vista campeón del Uruguayo de 1990, haga click aquí

- Defensor de 1960, la primera estrella violeta y estrenó los revolcones a los grandes, haga click aquí

- La historia de la Libertadores 1970, cuando Peñarol llegó a la final a pesar de los dopajes positivos, haga click aquí

- Peñarol ganó el campeonato Uruguayo 1959 tras un clásico para el infarto, haga click aquí

- Floreal García, el boxeador tupamaro, haga click aquí

- Copa América de 1935, cuando nació la garra charrúa, haga click aquí

- Aguada campeón Federal 1974, el equipo que rompió todos los pronósticos, haga click aquí