Nacional 1940-1942; una topadora en la cancha

El Manco Castro ya se había recibido de fenómeno. En orden de méritos, había sido campeón del Sudamericano (hoy Copa América) de 1923, 1926 y 1935 con Uruguay, fue campeón olímpico en Ámsterdam 1928 y campeón del mundo en Montevideo 1930.

Con Nacional siendo jugador, dio la vuelta olímpica como campeón uruguayo en 1924, 1933 y 1934, anotando 141 goles en 231 encuentros.

Pero cuando dejó los cortos no se quiso alejar del fútbol. Siguió ligado al mismo y en 1939 le dieron la posibilidad de dirigir a Nacional. Eran los primeros pasos de los entrenadores, ya que hasta pocos años antes, el capitán era la figura máxima del equipo, el que mandaba en la cancha.

Sus inicios en su carrera de entrenador fue tan proficua, que llevó a los tricolores a conseguir el único quinquenio de su historia (1939-1943), con una pléyade de excelsos futbolistas.

Un período notable

Aquel memorable equipo de Nacional que hizo historia en el fútbol vernáculo logró cosas increíbles y que no se volverían a repetir en Uruguay.

Una de ellas fue el hecho de ser campeón uruguayo ganando los 20 partidos en 1941. Es decir, sin puntos en contra.

Otra fue ganar el clásico de la segunda rueda del Uruguayo 6-0 a Peñarol.

Y, la que atañe a esta campaña, es que sumando esos 20 compromisos de 1941 a los que arrastraba del final de 1940 y luego, los de principios de 1942, consiguió ganar 32 partidos seguidos por Campeonato Uruguayo. Impresionante.

Lo que hay que tener en cuenta es que no se habla de un equipo que se haya mantenido invicto, sino que ganó todos esos encuentros.

Para trazar un parangón, en Argentina, el récord de partidos ganados de forma consecutiva pertenece a San Lorenzo con solo 13 y en 2001. En España, Barcelona llegó a 18 en 2005-2006, y en materia de selecciones, Brasil y Francia llegaron a 14 victorias seguidas en 1997 y 2003-2004, respectivamente.

La famosa delantera tricolor de Luis Ernesto Castro, Ciocca, Atilio García, Porta y Zapirain, era la abanderada de un equipo de notables.

En esos 32 encuentros, convirtieron 131 goles, –a razón de cuatro por partido–, y recibieron 34.

El 15 de setiembre de 1960, cuando le tocó irse de este mundo, el agradecimiento por el Manco Castro era tal, que fue el primer jugador velado en la sede de la institución alba. Es que fue grande dentro y fuera de la cancha.

OPINIÓN DE ROBERTO PORTA (*)

“Lo tenía todo”

Tuve la suerte de integrar muchos cuadros extraordinarios, pero quizá y sin quizá, el más notable de todos fue el tricolor de 1941. Ese equipo lo tenía todo. Técnica, velocidad, goles y fuerza. O fuerza, goles, velocidad y técnica. No interesa cuál de las virtudes estaba primera o última. Lo importante es que las teníamos todas. Era un conjunto imbatible y me atrevo a decir que si no hubiera estado de por medio la guerra mundial, podríamos haber recorrido el mundo, ganando y asombrando en todas partes. En el Campeonato Uruguayo de ese año arrasamos con todos y terminamos invictos al cabo de 20 partidos. Hicimos 79 goles, 38 en la primera rueda y 41 en la segunda.

* Declaraciones a El Diario

LA CIFRA

131 goles es el récord que consiguió Nacional en el fútbol local con esos 32 partidos consecutivos ganados por Campeonato Uruguayo, lo llevó a ser uno de los conjuntos más goleadores. En esos encuentros anotó 131 tantos, con un promedio de cuatro por compromiso.

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

