El día que Margarita Grun demostró a los 31 años que podía mejorar su velocidad

En mi época los libros eran claros: después de los 30, la velocidad no se mejora. Pero yo soy porfiada y me fijé el desafío de demostrar lo contrario”. Así recuerda Margarita Grun, atleta especializada en pruebas de velocidad que brilló durante las décadas de 1970 y 1980, lo que considera su mayor logro en el atletismo uruguayo: mejorar su récord nacional en los 400 m llanos con 31 años.

A mediados de 1985 visitó Uruguay un reconocido entrenador rumano. Estuvo 15 días en Maldonado y expuso unos métodos de entrenamientos distintos: “Basada en ellos me empecé a preparar en julio para el Sudamericano de Chile que era en setiembre”, contó Grun a El Observador.

Un mes antes del certamen fue a buscar marca clasificatoria a dos encuentros en Rosario.

"Margarita fue una gran atleta que se mantuvo más de 10 años a gran nivel por ser fruto del esfuerzo, del tesón y de su temperamento. Es un ejemplo de permanencia como atleta" (Enrique Freccero, uno de sus entrenadores)

En los 400 m, en aquel momento, corrían a nivel local Carmen Mosegui y Claudia Acerenza. “El entrenador ya tenía todo diagramado con ellas porque a mí ya no me veían al mismo nivel. Pero en el segundo torneo me clasifiqué y fui al 400 junto a Carmen. Si será importante que haya competencia entre las corredoras. Eso potencia al atleta”, dijo.

En el torneo de Santiago registró 54.39, ganó la medalla de bronce y mejoró una vez más su récord nacional que detentaba desde 1979. Solo la superaron la colombiana Norfalia Carabalí (53.25) y la brasileña Elba Barbosa (54.36).

Desde entonces, 13 de setiembre de 1985, esa marca permanece imbatida a nivel local (Aclaración: Esta nota fue publicada en 2009; desde el 3 de octubre de 2014 la marca nacional de los 400 metros la tiene Deborah Rodríguez, con un tiempo de 52:53).

El nacimiento de sus hijas marcó, poco después, el final de su etapa competitiva. Pero nada la alejó de las pistas ya que desde entonces compite en categoría veteranos, en la que es múltiple medallista a nivel local y sudamericano.

Los comienzos

“Hasta el día de hoy cuando me preguntan qué hago yo respondo que ‘corro’, porque el atletismo es mi pasión”, dijo Grun. “Vengo de una familia pobre y la diversión de mi infancia era hacer carreras con mis hermanas y amigas en La Tablada. Después, una profesora de educación física me vio cualidades y me dijo que buscara club para hacer atletismo”.

Así llegó a Stockolmo en 1975. Su primer día en la pista lo recuerda con nitidez. “Me puse en la tribuna a ver a los hombres en 400 m y como los veía llegar muertos a la meta le comenté a mi entrenador cómo era posible que se cansaran tanto con una vueltita a la pista”.

Felipe Ríos, el DT, la mandó a hacer la prueba. “Fue matador, la terminé por orgullo pero me di cuenta de que era muy difícil. Sin embargo, al mismo tiempo, me enamoré de la prueba”, contó.

"Fue mi madre en el atletismo. Le debo muchísimo porque me dio la chance de sumarme a su cátedra en el ISEF de Maldonado y me permitió aprender mucho de ella. Es una excelente docente que me motivó muchísimo a dedicarme a esta profesión" (Andrés Barrios, uno de sus pupilos)

El atletismo uruguayo de aquellos tiempos contaba con un buen número de competidores por cada prueba. En los 400 m femeninos se destacaban por entonces Laura Oianthçabal, Hilda Javier, Lucy Fernández, Carmen Etchegaray y Josefa Vincent, quien transitaba sus últimos años en las pistas defendiendo a Albion.

“Ella era mi ídola”, recordó. Además poseía el récord nacional con 54.9.

El mismo duró hasta el Sudamericano de Bucaramanga 1979, cuando Grun logró su primera medalla continental al cronometrar 54.8 y terminar detrás de la brasileña Tania Miranda (54.2). Su reinado en los 400 lleva entonces tres décadas.

Insólito mundial

En 1983, Grun consiguió, junto a Ricardo Vera, una beca para irse a Madrid.

“Entrenamos con Ballesteros y después fuimos al Mundial de Helsinki”, relató.

Ahí terminó cuarta en la serie y pensó que quedó eliminada, pero por su tiempo había avanzado a los cuartos de final. Nadie le avisó y se quedó sin correr en un hecho insólito. “Es que lo avisaban en finés, francés e inglés. Cuando lo vi en el hotel recién me di cuenta porque vi mi nombre con el carril vacío”, rememoró. Cosas del amateurismo uruguayo.

Estuvo desaparecida

Grun, quien es licenciada en educación física, entrenadora de atletismo y actualmente directora de un liceo, también recordó que en su años deportivos tuvo problemas por su militancia política en épocas de dictadura militar. “En 1980 me suspendieron y me privaron de ir a los Juegos Olímpicos de Moscú. Fue por motivos políticos aunque formalmente dijeron que era porque se me venció la ficha médica en el Sudamericano de 1979. Después, Uruguay se plegó al boicot a la Unión Soviética y no fue ningún deportista. Estuve dos veces detenida en Boiso Lanza y en una de ellas desaparecida porque le negaban a mi familia información sobre mi paredero. Después me soltaron”, recordó.

Sudamericanos

● Río de Janeiro 1975. Medalla de bronce en 200 m (24.9) y en la posta 4x400 (3.56.4)

● Bucaramanga 1979. Fue plata en 400 m (54.8) con récord nacional

● Otros. Fue al juvenil de Asunción 1972 y a los mayores de Santiago 1974, Montevideo 1977 y La Paz 1981 pero no logró podios

Otros logros

● Juegos Odesur. Solo compitió en Rosario 1982 con dos medallas de plata: en 200 m (24.7) y 400 m (54.6). En ambas pruebas obtuvo el récord nacional. El de 200, con el paso del tiempo, quedó en manos de Claudia Acerenza

● Juegos Panamericanos. Luego de entrenar en Madrid y correr el Mundial fue a los Panamericanos de Caracas 1983. Fue octava en la final de 400 m.

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

