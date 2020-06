Uruguay campeón sudamericano de 1995, por mandato de la historia

El Cilindro revienta con 14 mil almas. Porque la historia manda. Y ahí está Uruguay. Frente a frente con Argentina. Clásico mediante. Empujado por una tradición forjada en 1930 y moldeada en 1940, 1953, 1969 y 1981. Una costumbre que indica que en Uruguay los campeonatos terminan pintados de color celeste.

Y a esa tarea se encomendaron desde el 27 de mayo de 1995 los dirigidos por Víctor Hugo Berardi.

Arrancaron con cómodos triunfos ante Chile, Venezuela y Paraguay, antes de afrontar el 30 de mayo su primera prueba de fuego.

Fue ante Argentina, rival al que no le ganaba desde el Sudamericano de Medellín 1985 (87-85). La confianza que generaba el equipo entre el público iba en ascenso. Esa noche fueron 9.000 hinchas al Cilindro y Uruguay se impuso tras un pobre primer tiempo por 81-77. Luis Eduardo Pierri fue el máximo anotador del encuentro con 25 unidades con las que redondeó un exuberante inicio de torneo.

Argentina, pese a no contar con su máximo potencial (Milanesio, Campana, Espil, Oberto, Villar, Racca) tenía jugadores muy competitivos: Moravansky, Gil, Farabello, Ruiz Moreno, el Gallo Pérez.

Al día siguiente, Brasil puso una contundente nota de incertidumbre para el desenlace final. Le ganó bien a los celestes haciendo circular la pelota a alta velocidad en ofensiva y aprovechando mejor su peso en ambas tablas. Caio (23 puntos) y Rogerio (22) estuvieron intratables esa noche. Pero además estaban André, Aristides, Pipoca y Guerrinha.

Uruguay avanzó a semifinales en el segundo lugar y tuvo que medirse con Venezuela, vencedor de Argentina. El encuentro fue arduamente disputado y Uruguay se impuso sobre el epílogo.

Argentina dio la nota del torneo al superar a Brasil en la otra semifinal con lo que vengó la derrota sufrida en la serie ante los norteños. Brasil fue la única selección que logró ganar un Sudamericano en Uruguay (en 1971). Argentina no.

Entonces apareció en toda su dimensión Marcelo Capalbo (20 puntos), quien atravesaba su mejor momento deportivo.

El base le imprimió un nuevo sello a la selección. Dinámica, velocidad, explosión. Bien secundado por Diego Losada y Luis Silveira, los rapidos y livianos jugadores encontraron un gran rendimiento de Pierri (18) y a un implacable Gustavo Szczygielski debajo del aro (28 unidades).

Con esa fórmula, Uruguay se llevó el triunfo sin sufrimientos. Con el peso de la historia. Con el empuje de 14 mil almas, que disfrutaba otra alegría, como tantas veces de local.

Un par de meses después de la consagración, la selección viajó a Neuquén a disputar el Preolímpico con el mismo plantel más Luis Arrosa. Uruguay arrancó con una inolvidable victoria ante Brasil (reforzado con Oscar Schmidt) por 84-81. Luego cayó con Argentina y derrotó a Venezuela para avanzar a segunda fase. Ahí perdió ante Canadá, de Steve Nash, y con Puerto Rico en el esplendor de Piculín Ortiz y Jerome Mincy. Un triunfo ante Dominicana ambientó la posibilidad de pasar a la fase final. Había que derrotar a Cuba ya eliminada y luchar en dos partidos por uno de los tres cupos para Atlanta 1996. Pero ganó Cuba 109-89.

"Debemos reconocer que esta noche no jugamos bien. Este no es el verdadero Uruguay, pero como Paraguay no presentó batalla no nos exigimos. Estamos prontos para jugar contraArgentina y Brasil donde nos jugamos gran parte de la chance porque queremos clasificar primeros y jugar contra el cuarto". (Óscar Moglia, tras derrotar a Paraguay).

"La orden que recibimos para dar vuelta el resultado fue la de colocar la pelota debajo de las tablas. Allí se vislumbró que estaba nuestra posibilidad de triunfar". (Gonzalo Caneiro, Argentina vencida tras 10 años)

"Nadie va a negar que Brasil es mejor que Uruguay. No hubo gol por ningún lado. Marcelo, que es el motor del equipo, hoy no anduvo, ellos ejercieron el dominio y mandaron en la cancha". (Víctor Hugo Berardi, el duro revés contra Brasil)

"Este es un cambio generacional que tiene grandes expectativas de futuro y poco a poco se va confirmando lo que somos y lo que podemos hacer. Ahora no debemos perder la humildad, porque una de las claves para llegar a esto fue trabajar callados y con mucho sacrificio" (Marcelo Capalbo, la hora de la gloria)