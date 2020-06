Primera Vuelta Ciclista del Uruguay: cuando no solo era pedalear

La historia del ciclismo está marcada por hechos increíbles. Caminos intransitables. Pedalistas con las bicicletas al hombro. Policías que marcaron mal el camino y que fueron determinantes en el resultado final. La primera edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay estuvo justamente marcada por todo este tipo de hechos.

El pedalista de Nacional, Luis Modesto Soler, ganó seis de las ocho etapas, pero el primer ganador de la Vuelta fue su compañero de equipo Luis Noli. El tema fue que la noche previa a la etapa San José-Ecilda Paullier llovió y los caminos quedaron mal.

En esa etapa Soler perdió media hora que fue imposible descontar. Es que Noli corrió inteligentemente y atinó a llegar siempre en el pelotón. Esto le permitió mantener la ventaja y consagrarse como el primer ganador de la Vuelta.

La historia de la Vuelta Ciclista del Uruguay se empezó a escribir el 1º de abril de 1939. La largada oficial de la primera edición fue a la hora 15 desde 18 de Julio y Olimar, frente a la sede de Radio Sport. La carrera, que constó de ocho etapas con un día de descanso, la iniciaron 66 pedalistas pero solo cruzaron la meta final 23 de ellos. La primera etapa, que comprendió el tramo Montevideo-San José fue ganada por el pedalista de Nacional, Luis Modesto Soler.

"Lo que me pasó me sirvió de experiencia porque para las etapas siguientes procuré informame cómo era la entrada a cada una de las ciudades" (Luis Modesto Soler, ex ciclista)

La prueba registró el primer hecho anormal cuando Manuel Torres tomó por un camino de tierra, pero la caravana fue por otra ruta y no lo siguió. La segunda etapa cubrió 110 kilómetros entre San José y Colonia y se corrió bajo una lluvia infernal que determinó que en el tramo de Bifurcación Ecilda Paullier, los ciclistas se vieran obligados a caminar largos trayectos con las bicicletas al hombro.

Lo curioso de la etapa fue que los pedalistas Noli (Nacional), Martínez (Policial) y García (El Túnel) arribaron a la meta con 19 minutos de ventaja sobre el resto.

La etapa entre Colonia y Mercedes tuvo modificaciones en su recorrido debido a lo mal que se encontraban los caminos. La prueba la ganó Soler y la general la lideraban Leandro Noli y Paulino García.

La cuarta etapa tampoco estuvo ajena a los problemas. Al ingresar a Paysandú, ciudad donde culminaba la prueba, un policía realizó una señal equivocada y provocó confusión en los pedalistas que tomaron por otro camino. El ganador fue Rafael Macchiarullo de Velox de Paysandú. Soler fue la figura de la quinta etapa y sacó enormes ventajas sobre el pelotón.

Leandro Noli obtuvo como premio por ganar la primera edición de la Vuelta Ciclista $ 700. “Se los di a mi padre que tenía problemas”, expresó el ex pedalista de los tricolores a la edición Los héroes de la Vuelta que publicó El Diario.

La sexta etapa se corrió entre Mercedes y Trinidad bajo las mismas características: problemas en el camino. Piedras, pozos, arenales formaron parte del camino. Y volvió a ganar Soler.

En la séptima etapa volvió a quedar claro el predominio de Soler al volver a ganar por quinta vez. La última etapa se corrió entre Florida y Montevideo con 23 competidores y triunfó nuevamente el tricolor Soler.

El ciclista tricolor logró la hazaña de conquistar seis de las ocho etapas, pero la experiencia de Noli fue determinante para que se coronara como el primer ganador de la Vuelta. Noli, un ex half izquierdo que llegó a jugar en Salus y que salía a despuntar el vicio de la bicicleta luego de largas jornadas en el horno de ladrillos de la familia, se quedó con la primera edición de la Vuelta Ciclista Uruguaya.

Día de descanso

Las autoridades de la Vuelta, luego de la quinta etapa, decidieron brindar un día de descanso a los ciclistas. Debido al desgaste físico producido por competir en caminos que no estaban bien, resolvieron trasladar a los pedalistas de Fray Bentos a Mercedes donde pernoctaron.

El hornero

Unos días antes de largarse la Primera Vuelta del Uruguay salí a hacer el reconocimiento del recorrido de la etapa inaugural, lo que me resultó muy provechoso. En la noche previa a la etapa entre San José y Ecilda Paullier llovió fuerte y las rutas quedaron con mucho barro. Allí me resultó fundamental la práctica adquirida en el trabajo en el horno de ladrillos de mi padre. En los tramos donde veía que era imposible me ponía la bicicleta al hombro y caminaba por el pasto y por momentos me internaba en los campos. Esa etapa resultó el filtro, ya que determinó el abandono de los ciclistas argentinos que habían llegado muy rezagados y pude sacar amplias ventajas, como 30 minutos a Soler.

(*) Expresiones en Héroes de la Vuelta de El Diario

Ganadores de etapas

Prueba Ciclista Club

Primera L. M. Soler Nacional

Segunda P. García El Túnel

Tercera L. M. Soler Nacional

Cuarta R. Macchiarullo Velox

Quinta L. M. Soler Nacional

Sexta L. M. Soler Nacional

Séptima L. M. Soler Nacional

Octava L. M. Soler Nacional

Nota: Soler se impuso en seis de las ocho etapas, sin embargo, el ganador de la Vuelta fue Luis Noli porque en una etapa sacó más de media hora de ventaja.

