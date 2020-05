La primavera de Marcelo Filippini en 1997: el año soñado del tenista celeste

El año 1997 fue muy especial para Marcelo Filippini. Llevaba ya nueve años en el circuito, y luego de los títulos de 1989 en Bastaad y 1990 en Praga, que lo metieron de muy pibe en el top 30 del ránking de la ATP, lentamente había comenzado la dura tarea de remar para mantener el privilegio de ser uno de los mejores 100 del mundo.

La curva parecía empezar a descender, porque a los 30 años las nuevas generaciones empezaban a ganar su lugar. Navegando en el puesto 86 llegaba el mes de mayo, y a partir de ahí una primavera de renacimiento, que llevó a Chelo a trepar 40 lugares en solo dos semanas.

Primero llegó Atlanta en pista rápida, algo que nunca fue muy propicio para los tenistas uruguayos. Pero la muy buena victoria en primera fase ante el estadounidense Vince Spadea por 6- 4, 7-6 ya indicó que la cosa podía rumbear bien.

Luego llegó el turno de ganarle al también local Alex O’Brien, sexto cabeza de serie, por 7-6, 6- 4, y al día siguiente ante el austríaco Gilbert Schaller, el mismo que un año atrás había quitado a Uruguay la ilusión de entrar al Grupo Mundial de la Copa Davis. Fue victoria clarísima, por 6-1, 6- 2, como para demostrar que estaba para cosas grandes.

“No podía errarle a la cancha, fue el partido perfecto. Había planeado un partido y salió sin errores”, aseguró el uruguayo, que ese día tuvo un excelente saque que le dio gran parte de la clasificación a semifinales, con un 79% de efectividad en el primer servicio. Al día siguiente llegó un duro partido ante Chris Woodruff, con el que sufrió para ganar 7-5, 3-6, 6-4 y meterse en la final del domingo 4 de mayo, que llegó a Uruguay televisada por canal 10. De esa manera, el tenis uruguayo pudo volver a disfrutar un título ATP como no lo hacía desde cuatro años antes, cuando el mismo Filippini se había quedado con el abierto de Florencia, también en el primaveral mayo europeo.

El triunfo fue sobre el local Jason Stoltembarg por 7-6, 6-4, para dar el gran golpe y, en un torneo en el que aparecían en el cuadro gigantes como Andre Agassi o Michael Chang, terminara festejando el jugador con menor ránking entre los participantes.

Y como si hubiese agarrado una racha triunfal irrefrenable, a las dos semanas llegó el turno de cruzar el océano y jugar el torneo de Saint Polten, Austria, donde otra vez aparecería un verdugo de la Davis como Thomas Muster. Allí Filippini tuvo la suerte de su lado, para imponerse en un torneo de enorme jerarquía.

"Uno nunca sabe cuándo va a volver a ganar un torneo, por eso bienvenido sea este triunfo. Me quedan algunos años como profesional, me había puesto como límite tres años de los que voy uno y medio, y me sirve para constatar que estoy en buen camino". Marcelo Filippini luego de ganar Atlanta.