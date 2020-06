Cordón 1992: el año que pasó la aplanadora

El reinado de Cordón durante buena parte de la década de 1990 –hasta que lo interrumpió Welcome– tuvo momentos de contrastes en una misma temporada. El Federal de 1992 será recordado por la memorable campaña de 27 triunfos en 29 partidos (93,1% de puntos ganados) y el fallecimiento de Ramón Etchamendi, el entrenador que conformó el plantel que ganó el trienio (1991-1993).

La mezcla perfecta de juventud y experiencia fue el combo de Cordón para repetir el título del principal torneo de básquetbol, que por en ese entonces se denominaba Federal. Históricos como Heber Núñez, Jeff Granger, Camilo Acosta y Fernando López, combinaron con la fortaleza juvenil de Diego Losada y Marcel Bouzout que comenzaban a abrirse camino con grandes rendimientos. A ellos se adosó, esa temporada, el cambio de ritmo para la base que le aportó Jorge Olalde, que llegó desde Montevideo y colaboró con una dinámica que no tenían Acosta ni el juvenil Alberto Vázquez.

Cordón fue campeón de punta a punta. Solo perdió dos partidos, uno con Biguá y el otro ante Neptuno, ambos en la fase regular. Los playoffs los terminó invicto. En esos playoffs se produjo uno de los momentos más angustiantes para Cordón. El técnico Ramón Etchamendi sufrió un quebranto de salud, tenía una afección cardíaca, que derivó en la salida del plantel. En su lugar para los playoffs llegó Atilio Caneiro, un ex entrenador del club, que se había proclamado campeón del ascenso con Stockolmo. Además, antes de que asumiera Caneiro, durante dos fechas dirigió Luis Núñez, quien se desempeñaba como asistente de Etchamendi.

En pleno desarrollo de los playoffs en el Cilindro Municipal, Etchamendi falleció.

En ese torneo Núñez alcanzó un promedio de 27,9 puntos por partido, Camilo Acosta 45% de aciertos en triples y Fernando López fue el mejor rebotero del equipo. En el plantel alternaron 14 jugadores. Además se planteó la particularidad de que Cordón no utilizó su ficha de extranjero. En ese momento el reglamento admitía un foráneo por equipo, pero el presidente Julio C. Zito –el que financió aquellos súper equipos de Cordón– prefirió invertir en nacionales.

LA OPINIÓN DE ATILIO CANEIRO

"Alegría y tristeza"

Conocía a Cordón porque dirigí anteriormente cuatro años y habíamos ascendidos, entonces teníamos la mejor relación con la institución. De todas formas, en ese momento se planteó un desafío muy especial porque el club venía en una gran campaña y era el candidato para salir campeón, cuando se registró el problema de salud de Pirulo Etchamendi y mi llegada. En ese momento había salido campeón con Stockolmo y como me lo pidió Cordón y Pirulo, acepté la propuesta. En los primeros entrenamientos trabajamos juntos con Pirulo y me interioricé en todos los movimientos tácticos. Después seguimos con lo que se había hecho porque el equipo venía muy bien. No era momento para tocar nada. En esa temporada 1992 Cordón tuvo un final feliz, pero el fallecimiento de Pirulo resultó un golpe durísimo para el grupo, que de todas formas sacó fuerzas para llegar al título.

LOS TÍTULOS

Cordón ganó ocho Federales, los de 1986, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2001 y 2002, los cuatro últimos con César Somma como entrenador. En 1986 dirigió Javier Espíndola, en 1991 Ramón Etchamendi, en 1992 Etchamendi y terminó Atilio Caneiro y en 1993 Caneiro.

LA CIFRA

93,1% de puntos ganados. En una de las mejores campañas que se realizaron en la historia de los Federales, en el torneo de 1992 Cordón triunfó en 27 de los 29 partidos disputados.

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

