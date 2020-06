Goes campeón Federal de 1958, cuando le ganó a Moglia

Fue sublime el título que los de Plaza de las Misiones lograron en el Federal de básquetbol de 1958 por lo que implicó ese resultado para los finalistas. Para Goes porque en 1954 había retornado a Primera División tras un corto pasaje por el torneo de ascenso y había amalgamado un equipo equilibrado entre juventud y experiencia, que se transformaría en la última generación ganadora de los azulgranas. Y para Welcome porque la prensa le daba todo el crédito y los espectadores le asignaban el favoritismo debido a la sola presencia de Óscar Moglia, uno de los mejores de la historia, que ya le había otorgado a los albirrojos dos títulos consecutivos (1956, 1957) e iba por el tercero.

La temporada fue larguísima por las inundaciones y restricciones de luz que postergaron muchas fechas, y la actividad se desarrolló de tarde, en horas en las que no era común que se jugara al básquetbol. Además, por los preparativos para el Mundial, y por la disputa del Nacional, el Federal sufrió muchas interrupciones.

El torneo comenzó el 23 de setiembre de 1958 y finalizó el 11 de abril de 1959 después de 30 fechas y la finalísima.

Los de Plaza de las Misiones perdieron solo cinco partidos en las dos ruedas del Federal, los dos con Welcome y uno con Tabaré, Trouville y Stockolmo.

En la última fecha Goes venció a Unión Atlética 70-61 y Welcome a Albatros 84-58 con 45 puntos de Moglia, por lo que ambos equipos empataron con 25 triunfos en 30 partidos, cuatro más que Stockolmo, que culminó tercero. Esa igualdad promovió un partido extra en el Palacio Peñarol que se jugó con entradas agotadas.

Con las victorias que logró en la primera y segunda rueda, Welcome llegó como favorito, pero en la cancha, a partir de una buena estrategia del técnico Bernardo Larre Borges y la actitud de los jugadores, Goes cambió el rumbo.

El quinteto integrado por Patiño, Roca, Mautone, Coito y Rial plasmó de arranque en la cancha las diferencias que le permitieron a Goes lograr un margen que resultaría indescontable. Los azulgranas se fueron al descanso 34-19 y no hubo puntería de Moglia que evitara el éxito de Goes.

En el segundo tiempo el técnico Larre Borges ordenó a los jugadores de Goes que cortaran sobre Moglia para obligarlo a tirar un libre y disponer del balón. Seis de sus jugadores salieron por quinta falta pero a pesar de que Welcome terminó mejor integrado, Goes se quedó con un triunfo histórico.

Frases

Hermenegildo Blanco, jugador de Welcome

«Goes nos ganó bien porque minimizó los efectos de Moglia y, además, Mirande (jugador de Welcome) no miraba el tablero. Recuerdo que después del partido los fui a felicitar» «En lo previo nosotros teníamos un 99% de chance para terminar campeones, ellos 1%» «En esa época teníamos un plantel bárbaro, que ganaba en Primera y Reserva. En 1958 íbamos por el trienio»

Enrique Patiño, jugador de Goes

«Sabíamos que en el papel, Welcome llegaba como favorito. Era la carta de los entendidos, pero el báquetbol tiene algo de ajedrez. Y la partida la ganó, en ese tablero imaginario, prematch, Larre Borges (DT de Goes)... no solo porque planteó la táctica y todas las variantes posibles, sino porque en los ejercicios de cancha nos fue transmitiendo a todos la seguridad de que la victoria era segura si cada cual cumplía su rol»

Bernardo Larre Borges, técnico de Goes

«Pasados los 10 minutos de la etapa final tuve la certeza del triunfo, ordenando a los muchachos que cometieran foul de un solo tiro, para mantener así las diferencias a favor»

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

