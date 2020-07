Defensor fue el mejor de 1987, con pedigrí de campeones

Once de años después de que Defensor diera vuelta la historia y ganara su primer Campeonato Uruguayo, el por entonces Club Atlético Defensor, se convirtió en el primer equipo menor en obtener dos campeonatos Uruguayo en la era profesional (en el año 1991 sería el primero en alcanzarlo tres veces, marca que recién en 2006/07 igualó Danubio).

Año de gloria para Uruguay

El año 1987 fue exitoso para el fútbol de Uruguay. La selección nacional fue campeón continental en Argentina y Peñarol logró la Copa Libertadores, en el recordado partido ante América de Cali en Santiago de Chile. Por motivos de disputa del torneo, el partido por la segunda vuelta con Nacional, 20ª fecha, se jugó después de la 24ª jornada, por lo que fue el antepenúltimo cotejo. Llegaron Defensor con 29 puntos y Nacional con 26, con seis unidades por disputar, cuando por ese entonces se adjudicaban dos puntos por partido ganado.

El día célebre

El partido ante los albos se jugó un miércoles por la tarde, el 16 de diciembre de 1987, y Defensor, que era el locatario, optó por jugar en el Estadio Luis Franzini, que se vio abarrotado en la estival tarde pre veraniega. El partido fue equilibrado, hasta que un derechazo de Gerardo Miranda desde fuera del área, dejó sin asunto a Gualberto Velichco y dio el triunfo violeta. De ahí hasta el pitazo final de Eduardo Dluzniewski, el marcador no se movió y Defensor fue el campeón.

Moller, el conductor

Bajo la égida de Raúl Möller, Defensor tuvo como figura estelar y goleador a Gerardo Miranda, y a un incipiente Sergio Martínez. A ellos se le sumaron el experiente Tuja, sabedor de ser campeón uruguayo –lo fue en 1984 con Central Español– sumados a los expertos Aguirregaray, había jugado en Nacional, Silva Cantera, había llegado al club en 1986, Ahuntchain y Eliseo Rivero, que dieron a Defensor una solidez que fue la base para lograr su segundo título de campeón Uruguayo en 1987.

Invicto en el Franzini

Defensor se mantuvo invicto en su feudo del Parque Luis Franzini (jugó ahí todos los partidos que el fixture le marcó como locatario); en 12 encuentros logró nueve triunfos y tres empates. En cuanto a goles en el estadio Franzini convirtió 14 y solo recibió tres.

Goleador

Con sus 13 goles, Gerardo Miranda no solo fue el goleador de su equipo, sino el máximo artillero del Uruguayo de esa temporada. Miranda también fue mayor goleador en el Uruguayo de 1986 con 11 goles.

Gerardo Miranda, 13 (5p)

Servando Vesino, 6

Carlos Larrañaga, 3

Oscar Aguirregaray, 3

Sergio Martínez, 2

Hebert Silva Cantera, 1

José Luis Dalmao, 1

Eliseo Rivero, 1

Fernando Ferreira, 1

Julio Lostau (Riv), 1

Con la misma base

Lo más importante de esa campaña fue que hubo 10 jugadores que jugamos como titulares la casi totalidad de los partidos. Recuerdo que Tajo Silva entró los dos primeros partidos como titular, luego se lesionó, lo reemplazó Luis Cabrera y no salió más de la titularidad. Hubo jugadores que dieron la solidez necesaria al equipo, como Tito Rivero, Miguel Falero, Tuja y el propio Aguirregaray. Miranda fue el jugador que desniveló, fue también el inicio de Sergio Martínez, jugador atrevido que no marcó muchos goles, pero nos dio dio frescura al igual que Vesino. Del partido decisivo ante Nacional recuerdo que fue de gran nerviosismo, no fue un buen encuentro, pero hicimos el gol y mantuvimos la diferencia. (Juan Ahuntchain, jugador de Defensor en 1987).

* Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

