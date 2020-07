Welcome 1999: despejó el camino para el tetra

El Campeonato Federal de básquetbol de 1999 planteó para Welcome más desafíos de los que ya había tenido que sortear en las dos primeras conquistas, porque debía salir a defender el tercer título sin tres de los pilares del bicampeonato, Marcelo Capalbo, Diego Losada y Luis Eduardo Pierri, quienes por un ajuste del presupuesto dejaron la institución.

Las fichas mayores de los albirrojos en el torneo fueron Nicolás Mazzarino, Gonzalo Caneiro, Luis Silveira, Osky Moglia, Gustavo Szczygielski, Pedro Xavier y el estadounidense Trelonnie Owens. Nicolás Barrera fue uno de los sub 22.

Dirigido por Víctor Hugo Berardi, Welcome se mantuvo 18 partidos invicto –perdió con Cordón 89- 83 en la primera rueda de la segunda fase– y consolidó su condición de favorito. Barrió a Malvín 3-0 en cuartos de final, 3-1 a Biguá en semifinales, pero ingresó a las finales en desventaja 0-1, porque Aguada ganó los dos partidos de la segunda fase y consiguió el privilegio de iniciar el playoffs que se definía al mejor de siete partidos con un punto de ventaja. Además, Abratanski llegó lesionado y Silveira suspendido para los tres primeros partidos. Era demasiado hándicap.

“Empezamos perdiendo 1-0, por tanto la primera final era la vida, no podíamos dejar que se nos fueran 2-0”, dijo Moglia apenas consagrado Welcome. “Entramos a jugar muy motivados y ganamos. Luego triunfamos en los dos siguientes partidos. Nos pusimos 3-1 y tuvimos un afloje, porque pensamos que una más salía sola. ¡Esos son los peores partidos! Se pusieron 3-3. Ellos se motivaron, y cuando nosotros quisimos levantarnos del afloje la serie ya estaba empatada. Pero en el último partido encontramos la motivación que necesitábamos”, dijo el capitán albirrojo.

Welcome no pudo disfrutar su conquista en el Cilindro porque los hinchas de Aguada impidieron la vuelta olímpica y el corte de las redes porque lanzaron de todo –butacas, piedras y lo que estaba al alcance– a la cancha. En 2000, luego de vencer a Biguá en la final, el albirrojo logró el histórico cuatrienio, el segundo de la historia de la FUBB.

UNA DÉCADA HISTÓRICA

La década de 1990 comprendió los 10 mejores años de la historia de Welcome no solo por los títulos que recogió, sino por la forma en que creció la infraestructura del club. La institución albirroja inauguró en 1996 su gimnasio, que lleva el nombre de Óscar Magurno. El mismo, con capacidad para 1.200 personas, se construyó con los aportes de los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle, la Comisión Nacional de Educación Física, del ministro Lucio Cáceres, dijo Magurno, quien el día de la inauguración expresó: “Se hizo con la colaboración de todos. Tanto es así que cuando pusieron el nombre de Oscar Magurno al estadio yo dije que el mismo tenía que llevar el nombre: ‘Amistad’, ya que se había hecho con toda la gente amiga mía y del barrio”. También fue la de los grandes logros deportivos porque en una década ganó cuatro títulos consecutivos –entre 1997 y 2000–, para sellar el segundo cuatrienio que se apuntó un equipo de básquetbol en Uruguay. El primero lo logró Aguada.

OPINIÓN DE ÓSCAR MAGURNO (*)

“Soy un pasional”

Mi llegada al club se dio porque en ese momento no habían conseguido aún una persona para el puesto y las que estaban al frente no tenían la seguridad de que siguieran. Dos amigos, Santamaría y Brum, me fueron a buscar. En una reunión en el club, Santamaría y Brum dijeron que tenían a una persona, y esa persona era Óscar Magurno. Al principio estaba sin demasiado interés, ya que tenía mis obligaciones, pero como me pidieron un favor, lo hice. Empezamos a trabajar intensamente. Subimos de Tercera a Segunda, llegamos a Primera y acá estamos. El mejor cuadro de los últimos tres años es Welcome. Este año, cuando vayamos a buscar las copas, vamos a tener que ir con un carrito ya que ganamos todas las cosas que había para ganar. Soy de las personas que cuando estoy en algo lo hago con todo. Doy todo por lo que estoy haciendo. Esa es mi manera de ser. En el fútbol me pasa lo mismo, en mi trabajo igual. Soy un pasional. Tengo amigos y que yo sepa no tengo enemigos, y si los hay no los contabilizo. Aquí encontré un gran ambiente y se hizo una gran obra.

* Presidente de Welcome; expresiones luego de la conquista

* Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

