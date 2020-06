La gloria llegó a Villa Biarritz, Biguá campeón sudamericano de 1992

Biguá estableció entre 1988 y 1990 su reinado en el básquetbol uruguayo, pero durante ese período resultaron esquivos los dos intentos que hizo por conquistar el Sudamericano de Clubes Campeones.

Debido a ello, el torneo de los mejores de América que se disputó entre fines de abril y principios de mayo de 1992 en Montevideo fue un acontecimiento muy especial para los de Villa Biarritz, que se coronaron por primera vez en su historia en esa competencia.

Bajo la dirección técnica de Víctor Hugo Berardi –el DT más ganador del básquetbol local– y con los mejores jugadores del medio, los azules ganaron los Federales de 1988, 1989 y 1990 y pretendieron alternar éxitos de entrecasa con conquistas internacionales, pero en los dos intentos que hicieron, fallaron.

«Ya habíamos tenido dos experiencias a este nivel, una vez segundos en Asunción y otra negativa en Quito, y en el fondo todos queríamos llegar a tener esta chance. En esta ocasiión el gran mérito fue del plantel» (Víctor Hugo Berardi, entrenador de Biguá)

En la edición de 1989 del Sudamericano, que tuvo como sede a Asunción, Biguá terminó primero junto a Trotamundos de Venezuela, pero la diferencia de tantos condenó al campeón uruguayo a conformarse con el vicecampeonato.

Lejos de impactar negativamente, en 1990, en Quito, Biguá –que era la base de la selección uruguaya– se reforzó nada menos que con Horacio “Tato” López, uno de los mejores de la historia y, sorprendentemente terminó séptimo, detrás de brasileños, ecuatorianos, venezolanos, chilenos, paraguayos y peruanos, y solo por delante del humilde Lasalle de Bolivia.

En 1991 Uruguay fue representado por Neptuno, que culminó tercero en Franca, y en la edición de 1992 el Cilindro Municipal fue sede. El estadio quedó inmenso para el público, pero sirvió de escenario para consagrar a Biguá como el mejor de América.

«Trato que en todos los planteles que dirijo no existan fisuras, que todos se sientan integrados. Por eso yo creo en ellos y ellos en mí» (Víctor Hugo Berardi, entrenador de Biguá)

Álvaro Tito fue el capitán de un equipo que también integraron Adolfo Medrick, Gustavo Szczygielski, Enrique Tucuna, Luis Eduardo Pierri, Luis Eduardo Larrosa, Diego Nébel, Horacio Perdomo, Camilo Castro y Enrique Cattivelli, además de los estadounidenses Mark Stevenson y Oldhamm. Biguá jugó seis partidos, ganó cinco y perdió uno, frente a Franca de Brasil en la fase de clasificación.

Los de Villa Biarritz estuvieron emparejados en la serie con bolivianos, chilenos y brasileños. Avanzaron a la ronda final y se alzaron con el título.

El mejor

Gustavo Szczygielski fue elegido como el mejor jugador del torneo. Además encabezó la tabla de rebotes defensivos con una media de 6,16 por partido y fue el cuarto goleador del torneo con 104 puntos.

Destacados

En las estadísticas del torneo también se destacaron en Biguá, Stevenson como octavo goleador con 99 y Medrick (foto) noveno con 98. Perdomo quedó quinto en asistencias y Cattivelli culminó séptimo en el mismo rubro.

Sin gusto amargo

Estoy muy contento por esta distinción que me hicieron como el mejor jugador del torneo, pero pienso que este fue un triunfo de todos. De un equipo y de cuerpo técnico que trabajó más que nunca para llegar a este título después de dos experiencias amargas en Asunción y Quito. Todo el campeonato fue difícil, aunque contra los argentinos tuvimos que dejar el alma y los dos partidos ante los brasileños CESP y Franca, aunque ganamos por margen, no fueron fáciles como algunos lo sostuvieron. El último partido con Franca no lo tomamos como la revancha por el partido de la serie, fue una final. Además, lo más importante es que el básquetbol uruguayo demostró que puede dar lo mejor ganándole a equipos brasileños que juegan un muy buen básquetbol y que muchos de ellos están en la selección.

Gustavo Szczygielski, publicado por Encestando, publicación semanal de El Diario, el día después de la consagración

LA CAMPAÑA DE BIGUÁ PRIMERA FASE Biguá 104-Ingavi 45 Biguá 108-Petrox 81 Franca 72-Biguá 63 RONDA FINAL Biguá 86-GEPU 84 Biguá 106-CESP 90 FINAL Biguá 85-Franca 68 POSICIONES FINALES 1º Biguá 2º Franca (Brasil) 3º Compañía Energética de San Pablo (Brasil) 4º Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (Argentina) 5º Petrox (Chile) 6º Colegio Nacional de Deportes (Ecuador) 7º Gimnasia y Deportes Arequipa (Perú) 8º Ingavi (Bolivia)

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

