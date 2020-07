Cuando seis jugadores de Rampla fueron a prisión antes de empezar la pre Libertadores

Son 24 años, pero perfectamente podría ser hoy. Sueldos impagos, dificultades para empezar el año, técnicos que van y vienen y, como siempre, el descenso acechando.

Y así, sin nadie que lo esperara, Rampla hizo un campañón, con victorias históricas como un 4-1 a Peñarol que hizo temblar los cimientos del entonces tricampeón uruguayo, y otro en el clásico ante Cerro, para quedarse con el vicecampeonato y una histórica clasificación a la Liguilla, aunque un mes después tenía la tercera parte del plantel en prisión y luchando para completar el banco en la Liguilla.

Esa es la síntesis de un año, 1996, que para Rampla fue de película. Fue drama en algún momento, suspenso en otros, épica cerca del final y comedia de enredos en el cierre.

Fue 16 días los que estuvieron presos Enrique Saravia y Leandro Ortiz, futbolistas de aquel plantel picapiedra, luego de una gresca ante River de Rocha por el Torneo Integración.

Comenzó peleando el descenso, y logró lo imposible en el Clausura: fue vicecampeón, con lo que consiguió salvarse en la última fecha. Aquel equipo dirigido por Tomás Sartorio era un grupo de jugadores experientes, entre los que se destacaban Enrique Saravia, Martín Lasarte, Elbio Tolosa, y el fichaje estrella de Juan Ramón Carrasco, que empezaba la recta final de una campaña que lo llevaría a Nacional al año siguiente.

Ese equipo de veteranos encaró la dura tarea de salvarse del descenso, hasta que promediando el Clausura se dieron cuenta que estaba peleando arriba.

La ilusión se fue luego de una derrota 2-1 con Nacional, pero antes del final se dieron el gusto de golear 4-1 a Peñarol (lo que provocó que Jorge Fossati pusiera su cargo a disposición) y la victoria 2-1 ante Cerro, que obligo a los clásicos rivales jugar un repechaje por el descenso ante Progreso. Así Rampla clasificó al Torneo Integración, que por aquellas épocas jugaban los equipos que no habían clasificado la Liguilla junto a clubes de OFI.

Rampla clasificó por penales contra River de Rocha, pero al final de ese partido se generó una batahola que terminó con los picapiedras Enrique Saravia, Leandro Ortiz, Elbio Tolosa, Pablo Lanzotti y Oscar Roquette presos. Saravia y Ortiz fueron los últimos en salir. Estuvieron 15 días en Cárcel Central, y pudieron salir la noche en que los rojiverdes debutaban con Peñarol. Fue 2-1 para los aurinegros, que por entonces eran dirigidos por Alejando Botello, luego que Fossati concretara su renuncia tras conseguir el tetracampeonato.

«Tomás, quisiéramos que entraran Noble, Ortiz y Saravia» (Ramón Barreto, entonces presidente de Rampla al DT Tomás Sartorio; como el técnico no aceptó, lo destituyeron)

Los jugadores presos fueron de la cárcel al Estadio, donde se robaron todos los flashes. Al siguiente partido, en protesta por lo que entenderían era una prisión injusta, jugaron con guantes blancos. Pero mientras reclamaban por ese lado, su institución era un desorden lindante con la risa. Hacía seis meses que el equipo no cobraba (nada diferente a lo actual).

Además, Juan Ramón Carrasco, que había llegado durante el Clausura, no entrenaba porque no estaba de acuerdo con que lo dejaran en el banco. Pero el colmo llegó antes del partido con Liverpool por la segunda fecha: los directivos se apersonaron ante el entrenador Tomás Sartorio y le pidieron que algunos jugadores fueran titulares: “Tomás, quisiéramos que entraran en el equipo Noble, Ortiz y Saravia”, le dijo Ramón Barreto, por entonces presidente de la Institución al DT, según la crónica de El Observador . “Mire, no lo tomen a mal, pero acá el técnico soy yo y nos los voy a tener en cuenta. Salvo que ustedes me quieran sustituir”, le contestó Sartorio. Dicho y hecho.

A los pocos minutos Sartorio dejaba de ser el DT picapiedra, y la comisión directiva se hacía cargo del equipo en el que los picapiedras perdieron con Liverpool 2-1. Luego fue el momento de salir a buscar un DT, y se barajó la chance de que Carrasco, que volvía luego que se fuera el DT, asumiera como jugador-entrenador . Pero finalmente los dirigentes fueron a pedirle a la Mutual un DT titulado que pudiera firmar los formularios y hacer cargo del equipo en las tres fechas que quedaban. Lógicamente, de allí al final solo fueron derrotas, como para cerrar un año que para Rampla fue surrealista, uno más de los de esa institución que sobrevive como un milagro del fútbol uruguayo.

EL PLANTEL

ARQUEROS

Leandro Ortiz

Álvaro Melgarejo

Defensas

Martín Lasarte

Enrique Saravia

Oscar Roquete

Richard Silva

VOLANTES

Gabriel Candia

Fernando Araújo

Flavio Piñeira

Guillermo Núñez

Elbio Tolosa

Mario Celli

Pablo Quiñónez

Pablo Lanzotti

DELANTEROS

Heber Caro

Juan R. Carrasco

Wilson Acosta

Alejandro Cortazzo

Andres Umpierrez

Johan Wilson

Alexis Noble

D.T.: Tomás Sartorio-Walter Garcia

* Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

