En 1984, River Plate ascendió a Primera de la mano de Don Roque Maspoli

River Plate, que en 1980 había tenido el gesto de liberar a don Roque Gastón Máspoli para que se hiciera cargo de la selección nacional, lo volvió a convocar. El viejo zorro había ganado el Mundialito de 1980 y tres años más tarde le cayó como un balde de agua fría el descenso darsenero.

Máspoli aceptó el desafío de devolver al club del Prado a su lugar. Supervisando a todos los planteles, y junto al profesor Jorge Trigo y Carlos Aguilera padre, River Plate inició el camino del regreso en la temporada 1984.

El equipo fue una mezcla de gente con experiencia y jóvenes que realizaban sus primeras armas. De hecho, a mitad de año debutó Gabriel Correa, que terminó con un lugar en la oncena titular.

Los resultados fueron favorables desde el inicio y en la primera rueda perdió un solo compromiso ante Liverpool.

Pero el ascenso no resultó tan sencillo porque a la par de River, Huracán del Paso de la Arena deslumbraba con un campaña para el mejor de los recuerdos.

Fue así como el torneo llegó a la última fecha con ambos equipos peleando por el ascenso.

River debió viajar a La Paz, pegadito a la cantera, para jugar con Oriental y Huracán recibió a Liverpool en el Paso de la Arena.

El darsenero liquidó su pleito en el primer tiempo cuando marcó tres goles.

La segunda parte fue para vivirla con la radio pegada al oído. Los jugadores miraban a la tribuna y preguntaban qué sucedía ante el festejo alborotado de los hinchas que sabían que Liverpool goleaba a Huracán. Aquel encuentro fue recordado por los incidentes que se generaron. Liverpool debió permanecer horas en el vestuario soportando una intensa pedrea. El plantel de Belvedere se retiró entrada la noche en los camiones blindados de la policía.

En tanto, desde La Paz se organizaba la caravana de la victoria por el ascenso darsenero.

“La B era dura en aquel entonces, había que ir a cada canchas que no sabés lo que eran. Yo era un juvenil que salía de la Tercera de Peñarol, pero me encontré con gente grande como Espárrago, Hernández, Cámera, Leone, gente con calidad humana que trasmitía cosas”, rememoró Roland Marcenaro, ex delantero de aquel River y hoy entrenador de la selección sub 17 de Uruguay.

“Tengo el orgullo de decir que me dirigió Don Roque Maspoli que me dejó muchas enseñanzas de vida. Era de aconsejar fuera de la cancha, en el cuidado, la alimentación. Me quedó mucho eso, una de las cosas que me quedaron grabadas para toda mi carrera es que es lindo salir a un baile, pero si querés llegar hay cosas que tenés que sacrificar. La anécdota que más recuerdo fue que Fernando Ferreira lloraba y yo pensé que lo hacía por la emoción, pero era porque De Lima había marcado tres goles y no pudo salir goleador”, agregó.

OPINIÓN DE ROLAND MARCENARO

“River me marcó”

Aquel equipo de River me marcó porque yo venía de la Tercera de Peñarol luego de que Hugo Fernández me comunicara que no me iba a utilizar porque querían potenciar al Pollo Vidal. Me encontré con un plantel de gente mayor, que trasmitía cosas, con un técnico como Roque Maspoli que me dejó muchas enseñanzas de vida y un preparador físico como Jorge Trigo que fue un fenómeno en aquella campaña. Recuerdo que perdimos muy poco, y llegamos al último partido con Huracán del Paso del Arena con posibilidades de ascenso. Ellos jugaron con Liverpool la misma tarde que nosotros lo hicimos con Oriental de La Paz, si ganábamos los dos quedábamos igualados, pero Liverpool le hizo cuatro goles a Huracán, se armó un lío tremendo, y nosotros ascendimos.

* Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

