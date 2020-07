Rampla Juniors 1927, el gran jalón en la historia picapiedra

El cisma del fútbol uruguayo que duró entre 1922 y 1925 inclusive, debido a que Peñarol y Central fueron a jugar un amistoso a Argentina sin el aval de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se terminó tras la intervención del presidente de la República de entonces, José Serrato.

Debido a ello y a la gran reestructura que se realizó al fusionarse la Asociación y la Federación –que se había escindido de la primera–, en 1926 no se disputó el Campeonato Uruguayo y para la temporada siguiente se clasificaron para ese torneo los 10 primeros de las Series A y B del llamado Campeonato Consejo Provisorio.

Pero en 1927 se confeccionó el penúltimo tramo del llamado “Laudo Serrato” y se volvió a jugar el Uruguayo, con esos 20 equipos, lo que deparaba 38 partidos. Esto desembocó en el campeonato más largo de la historia.

Desde su ascenso en 1921 a Primera, a Rampla ya se lo conocía como el equipo del Indio Pedro Arispe, un zaguero izquierdo que trabajaba como jornalero de frigorífico y que haría historia en el fútbol uruguayo. Esa temporada se jugó también el primer clásico contra Cerro en el Parque Santa Rosa el 24 de abril con triunfo de Rampla por 2-0 con goles de Antonio Rígoli y Conrado Bidegain.

El encuentro revancha se llevó a cabo en el entonces Parque Nelson y terminó con goleada picapiedra por 4-1. El capitán era Pedro Arispe, quien fue campeón de los Juegos Olímpicos de 1924 y lo sería posteriormente en 1928 y también había obtenido la Copa América de 1924 disputada en Uruguay. El Indio acompañó a Nacional en la gira de 1925.

También estaba en el plantel Juan Carlos Alzugaray, campeón de la Copa América de 1924, Pedro Cabrera, ganador del mismo torneo en 1926 en los campos de Ñuñoa en Chile y el arquero Enrique Ballestrero, quien tres años después sería campeón mundial con Uruguay en Montevideo y también ganaría la Copa América Extra de 1935 en Santa Beatriz en Perú.

Otro que jugó en ese equipo fue Conrado Haeberli, también campeón con la celeste en Perú. Ese gran equipo de Rampla se dio el lujo de golear 4-0 a Peñarol, en donde entre otras figuras notables jugaban Peregrino Anselmo, José Benincasa, Antonio Campolo, Pascual Ruotta, Gildeón Silva y José Piendibene, entre otros. También bailó a Nacional y lo venció claramente 4-1.

En los tricolores jugaban siete campeones olímpicos entre los que figuraban Andrés Mazali, Héctor Scarone, José Leandro Andrade, el Manco Castro, Héctor Scarone, Pedro Cea y Pedro Petrone. Esto demuestra el poder que tenía aquel equipo de los “friyis” como los llamaban a los picapiedras. Se coronaron campeones uruguayos el 5 de febrero de 1928 –el torneo duró hasta la siguiente temporada– goleando 3-0 en el Parque Nelson a Olimpia. En esa jornada formaron con Enrique Ballestrero; Juan Carlos Vidal y Pedro Arispe; José Magallanes, Pedro Cabrera y Juan Bérgolo; Francisco Merelles, Pedro Aguirre, Julio Nieto, Vital Ruffatti y Conrado Bidegain.

El técnico de los rojiverdes era José Colfina. El plantel estaba integrado también por José Bertone, Camilo Bondanza, Juan Labraga –futuro goleador del primer Uruguayo profesional en 1932, en el que Rampla fue vicecampeón–, Atilio Patiño, Alfonso Rocco, Alfredo Castillo, Luis Gaitán, Óscar Peluffo, Juan Carlos Alzugaray, Manuel Carballal, Conrado Haeberli, Juan Masciadri, Antonio Rígoli, Alberto Rampoldi y Francisco Conde.

Como si le faltara algo a ese año notable, el mismo día Rampla se adjudicó el torneo de Tercera división al vencer 2-0 a Nacional sobre el final del mismo. Fue tan trascendente lo de Rampla en aquella época, que –tal como sucediera con Nacional en 1925 luego de que Uruguay fuera campeón olímpico–, en Europa querían ver al mejor fútbol del mundo en acción.

Por eso, Rampla, flamante campeón, realizó una gira notable por varios países del Viejo Continente a principios de 1929 en la que se reforzó con algunos futbolistas y jugó 22 encuentros, ganó 14, empató tres y perdió cinco.

Marcó un hito

Lo primero que me gustaría destacar como hecho significativo, es que ese torneo que ganó Rampla no fue uno cualquiera, sino que fue el Campeonato Uruguayo más lago de la historia. Eso le da un mérito mayor aún a este logro del club. Ese título significó que Rampla se instalara como el tercer equipo del fútbol uruguayo y esa impronta catapultó a la institución hacia el fútbol profesional. Ese plantel contó con futbolistas excepcionales como el Indio Arispe, quien ya había sido campeón olímpico en Colombes en 1924 y pocos meses después, se coronaría nuevamente en Amsterdam. Junto a él hubo una pléyade de jugadores que acompañaron a que ese título se hiciera realidad. Todo eso le dio un prestigio a la institución que dejó de convocar solamente gente del Cerro para pasar a contar con hinchas en todo el país y con filiales en casi todos los departamentos. Rampla apenas tenía 13 años de fundación, lo que resalta esa notable gesta. Hubo muchos equipos buenos de Rampla como el que ascendió invicto en 1944 o los de la década de 1950, pero el de 1927 marcó un hito en la historia del club.

(José Luis Corbo, ex presidente de Rampla)

* Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

