Liverpool volvió a Primera en 1987 y el Tola Antúnez debutó como técnico

Un día, luego de una práctica, íbamos con Quevedo caminando por Agraciada a tomar el ómnibus y Hugo me paró en la calle y me estampó en la cara una frase que me quedó grabada: ‘Mirá Libonatti, nosotros vamos a terminar jugando de titulares y saldremos campeones, no te preocupes’”.

Habían pasado seis fechas del Uruguayo de la B cuando el golero Quevedo hablaba con el lateral Julio Libonatti. Liverpool estaba quinto en la tabla a cinco puntos del líder.

A la fecha siguiente los negriazules igualaron 1-1 con Cerrito en Belvedere y luego perdieron 3-1 ante Fénix. El equipo había quedado a dos puntos del último, hecho que determinó la renuncia del técnico Néstor Gonçalves.

«Los jugadores fueron confiando en ellos mismos y, luego, en todo el cuerpo técnico para tener un ascenso sostenido y victorioso» (Julio César Antúnez)

La semana previa al partido con Oriental de La Paz fue compleja. Jugadores y dirigentes le pidieron al defensa Julio César Antúnez que asumiera la conducción del equipo. Y el Tola asumió el reto e inició su carrera como entrenador.

El nuevo DT debutó goleando 5-0 a Oriental y en la segunda rueda empezaron a remar en procura de lograr el retorno a Primera. “El grupo estaba apagado, se necesitaba un golpe, alguien que sacudiera el ambiente y el Tola fue fundamental para motivar”, dijo Jorge Rodríguez Rodríguez.

El equipo negriazul terminó el torneo en el cuarto puesto junto con Fénix y y Cerrito por lo que tuvo que disputar un desempate para acceder a la ronda final. El desempate comenzó mal ya que el elenco de Belvedere perdió 1-0 con Cerrito, que luego cayó ante Fénix.

A los negros de la cuchilla no les quedaba otra que vencer a Fénix y lo hicieron por 1 a 0. El equipo de Antúnez fue a la ronda por el ascenso por la diferencia de goles cosechados en el campeonato.

Y en la definición Liverpool se vistió con sus mejores ropas. Debutó venciendo 2-0 a Sud América, goleó 7-1 a Fénix y fue a la finalísima con Racing. Se jugó en el Parque Central que estaba vestido de negro y azul.

La salida de los negros a la cancha fue conmovedora. Hasta el minuto 60 el partido estuvo igualado 1- 1 cuando Antúnez apeló a un cambio que resultó vital: Carlitos Sauco por Julio Libonatti. El juvenil metió el pase de gol al Guiso Rodríguez y luego, con un cabezazo, marcó el tercero para devolver a Liverpool al fútbol de los domingo de tarde.

Ronda final

Liverpool debió jugar un desempate con Cerrito y Fénix para clasificar a la ronda final. En su primer partido perdió 1- 0 ante Cerrito. En el segundo superó por el mismo marcador al equipo de Capurro. Los negriazules clasificaron para la ronda final por diferencia de goles cosechados durante el campeonato. En la ronda que les devolvió a Primera división comenzaron superando 2-1 a Sud América, golearon 7-1 a Fénix y vencieron 3-1 a Racing

Viaje frustrado

El ex dirigente Edgardo Delbono comentó a La Hora: “En pleno partido con Villa Teresa recibo un llamado para jugar con Coventry de Inglaterra y con Trinidad y Tobago. Aquello fue la locura. Aprontamos todo y vamos al Saroldi a jugar con Rentistas con las valijas y vestidos de verano. Hacía un frío de locos, pero claro, íbamos a un país que estaba en pleno verano. Al término del primer tiempo nos avisan que se caía la gira”

Resultados

PRIMERA RUEDA

Racing 2 - Liverpool 1

Sud América 2 - Liverpool 0

Liverpool 0 - Villa Teresa 0

Liverpool 2 - Sportivo Italiano 0

Liverpool 0 - Rentistas 0

Liverpool 1 - Cerrito 1

Fénix 3 - Liverpool 1

Liverpool 5 - Oriental 0

SEGUNDA RUEDA

Liverpool 0 - Racing 0

Liverpool 3 - Sud América 1

El Tanque 2 - Liverpool 0

Liverpool 2 - Villa Teresa 1

Liverpool 2 - Sportivo Italiano 1

Liverpool 3 - Rentistas 0

Liverpool 0 - Cerrito 0

Liverpool 1 - Fénix 0

Liverpool 4 - Oriental 0

Mentalidad

Hay dos coordenadas que se entrelazan y actúan, primero una y luego la otra, y a veces las dos juntas. En primer lugar el grupo humano como responsable de los triunfos y las derrotas. Y segundo los cambios de posición que realicé como técnico con total responsabilidad de algunos jugadores. Los jugadores son personas, son seres humanos y como tal debemos tratarlos. Cuando nosotros cambiábamos un jugador de función en el campo de juego, antes y después, le insistíamos sobre la importancia que tenía para nosotros, para el club y para la victoria, la nueva ubicación. Con esa mentalidad se afrontaron los 16 partidos que jugamos, con esa mentalidad volvimos a Primera.

Julio César Antúnez, declaraciones en el diario La Hora.

* Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

Repasá más notas de Campañas:

- Liverpool 1974, un negriazul lleno de magia

- Uruguay 1999, la historia de la sub 20 que terminó cuarta en el Mundial de Nigeria

- Uruguay 1992: cuando la maldición de los JJOO no daba tregua al fútbol celeste

- Peñarol 1952-1957, el tercer quinquenio de los aurinegros

- Nacional campeón de la Recopa Sudamericana e Interamericana

- El récord de 36 goles de Fernando Morena en 1978

- Una época que emociona a Nacional: el quinquenio y la máxima goleada clásica

- Peñarol y el mayor récord de partidos invicto por el Campeonato Uruguayo

- El récord del Flaco García que duró 70 años, hasta que lo rompió Munúa

- Peñarol campeón de América en 1987

- Bella Vista campeón del Uruguayo de 1990

- Defensor de 1960, la primera estrella violeta y estrenó los revolcones a los grandes

- La historia de la Libertadores 1970, cuando Peñarol llegó a la final a pesar de los dopajes positivos

- Peñarol ganó el campeonato Uruguayo 1959 tras un clásico para el infarto

- Floreal García, el boxeador tupamaro

- Copa América de 1935, cuando nació la garra charrúa

- Aguada campeón Federal 1974, el equipo que rompió todos los pronósticos

- Goes campeón Federal en 1947, el título que llegó con el empuje de un barrio

- Una hazaña bien uruguaya: Fabini y Meerhof campeones del mundo de snipe en 1989

- Irlanda conoció la garra charrúa con los Teritos en 2001

- Cuando Wanderers pasó de la B a la Copa Libertadores

- La historia se lo imponía, y Nacional arrasó en el Campeonato Uruguayo de 1998

- La primavera de Marcelo Filippini en 1997: el año soñado del tenista celeste

- La inolvidable Liguilla donde nació el Peñarol campeón de América 1987

- La noche que Peñarol enmudeció a Estudiantes de La Plata en la Supercopa de 1969

- Old Boys 1975, el grito del león que quedó en la historia del rugby uruguayo

- Cuando Uruguay clasificó a Italia 1990 de la mano de Ruben Sosa

- Primera Vuelta Ciclista del Uruguay: cuando no solo era pedalear

- Uruguay campeón sudamericano de 1995: cuando reinar en América era algo habitual

- Uruguay 1982: los pibes de oro en acción que se llevaron el Sudamericano

- El día que Margarita Grun demostró a los 31 años que podía mejorar su velocidad

- La era dorada de Peñarol en básquetbol: campeón Federal 1982 en conquista memorable

- Cordón 1992: el año que pasó la aplanadora

- Los Cuervos 1959-60: los carasucias del rugby

- Uruguay 1993: repatriados, esa mala palabra que marcó una época gris del fútbol uruguayo

- Florbel Pérez, de Neptuno a semifinalista en natación en los Juegos Olímpicos de 1952

- El año que Defensor Sporting fue campeón en tribunales de la AUF

- Cuando Carrasco Polo empezó a ser grande

- La selección uruguaya de waterpolo que hizo historia en 1929

- La Mennais 1992-2002: un huracán de color celeste

- Mandiyú 1988: el equipo de los uruguayos

- Nacional 1940-1942; una topadora en la cancha

- El primer triunfo de Nacional en la Liga fue en 1903, pero se definió en 1904 por la guerra

- Peñarol, precursor de la Federación en 1923

- Cuando River Plate quedó en la puerta de la historia

- Goes campeón Federal de 1958, cuando le ganó a Moglia

- Sud América 1994: la primera hazaña de Ribas

- Wanderers 1986: una generación de cracks

- Defensor Sporting 1991: la tercera perla de los violetas

- La gloria llegó a Villa Biarritz, Biguá campeón sudamericano de 1992

- Old Christians, el dueño de la década de 1980

- Un día, después de tanto invertir, Hebraica Macabi cortó la racha y ganó el Federal 1994

- Cuando seis jugadores de Rampla fueron a prisión antes de empezar la pre Libertadores

- Racing 1989: se le cumplió el ascenso con un equipo soñado

- Welcome 1999: despejó el camino para el tetra

- Pedro Garra: le hizo honor a su apellido

- Peñarol, campeón uruguayo de 1986 por una firma

- Nacional fue campeón Uruguayo en 1992, y Hugo De León no dio la vuelta

- La época dorada del básquetbol uruguayo: cuatro títulos Sudamericanos consecutivos y 22 partidos sin derrota

- Peñarol 1969, cuando Pedro Rocha enmudeció a La Plata

- En 1984, River Plate ascendió a Primera de la mano de Don Roque Maspoli

- El Mundial sub 20 de Malasia 1997: un sueño en medio del desierto

- Rentistas 1971: la primera vez del bicho

- Defensor fue el mejor de 1987, con pedigrí de campeones

- Porongos, el primer equipo del Interior que clasificó a un torneo continental