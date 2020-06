Molestia, desilusión y tedio: la sensación en Liverpool con la fecha del 15 de agosto 

El plantel de Liverpool se realizó este martes los hisopados de covid-19 en el Estadio Centenario a la hora 14, un día después de que la Secretaría Nacional del Deporte (SND) comunicara que la fecha de reinicio del Torneo Apertura será el 15 de agosto, aunque este martes el gobierno abrió la puerta a que el retorno sea antes.

La fecha del 15 de agosto no cayó bien en el ámbito dirigencial de los clubes y tampoco entre los futbolistas.

Camilo Cándido, lateral negriazul, dijo a Referí que esa noticia le causó “molestia”. “Todos queremos que arranque el fútbol y cuanto antes mejor. Igual sabemos qué hay muchas cosas que hacen que prohíban el fútbol, así que cuando tenga que arrancar, arrancará y tenemos muchas ganas de que así sea”.

L. Carreño

Juan Ignacio Ramírez, goleador del Uruguayo 2019, expresó: “Es un poco tediosa toda la situación. Ya se dio la reapertura de casi todas las actividades y en el fútbol donde hay menos riesgo no sé por qué se espera tanto”.

“Tenemos que ver la parte positiva, qué hay controles, y también ser cuidadosos y respetuosos de las decisiones que toma el gobierno”, agregó el delantero.

Ramírez se fue a Mercedes en la pandemia y trabajó en una cancha junto a un preparador físico amigo, Rodrigo Hégiras. “Me sirvió para mejorar cosas, como la pegada con la pierna inhábil y algunos movimientos”.

L. Carreño

“Me tomó por sorpresa la fecha del 15 de agosto, pero espero que vuelva cuanto antes. Yo manejaba la fecha del 1º de agosto. Sentí desilusión, impacto y tristeza”, dijo Emiliano Alfaro.

Ernesto Goñi manifestó: “No se entiende el por qué ni tiene mucho sentido que 30 tipos en un rectángulo tan grande no puedan jugar al fútbol cuando ya largaron los shopings, por ejemplo. Es excesivo. No tiene sentido común que no estemos entrenando y que el campeonato empiece tan tarde”.

Goñi destacó que Liverpool les entregó bicicletas y pesas a los futbolistas y que él pudo entrenar con relativa normalidad en su cooperativa de vivienda.

L. Carreño

Ramírez reveló que el sábado su hija cumplirá un año, que todo este tiempo la disfrutó mucho así como también al resto de su familia. Solo los primeros días miró series y que la que más disfrutó fue la de Pablo Escobar.