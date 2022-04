A Uruguay le ofrecieron cinco pisos de un hotel para la selección, pero por ahora, a Alonso no le convence

El hecho de que una Copa del Mundo se dispute en un país tan pequeño como Catar y, sobre todo, en una sola ciudad como Doha, su capital, lleva aparejados problemas de infraestructura.

Obviamente que no hay 32 hoteles exclusivos de primer nivel para selecciones, como tampoco hay 32 lugares exclusivos para que cada uno de los combinados que van a participar de este Mundial, puedan hacerlo en soledad.

Debido a ello es que se ofrecieron hoteles en conjunto para compartir entre selecciones, algo que no está bien visto por el cuerpo técnico celeste encabezado por Diego Alonso.

Justamente Alonso permanecerá unos días en Doha junto al coordinador del área física celeste, Guillermo Souto y el neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Casales.

Entre los tres, buscarán un lugar lo más alejado del ruido posible para que la selección uruguaya pueda descansar.

El tema es que hasta ahora, no han conseguido exclusividad como quiere el DT celeste.

Según reveló una fuente a Referí, "a Uruguay le ofrecieron un hotel que tiene cerca de 50 pisos, y le dan los últimos cinco pisos en exclusiva".

No obstante esto, al entrenador uruguayo no lo convence compartir el lugar de hospedaje ya no solo con otra selección, sino también con distintos turistas.

También tienen visto un segundo hotel, pero hasta el momento, lo de la exclusividad parece bastante difícil.

Debido a ello es que estos próximos días en Doha serán decisivos para que tanto Alonso, como Souto y el neutral Casales, puedan encontrar el hospedaje en el que se quedará el combinado nacional durante la próxima edición de la Copa del Mundo, un tema para nada menor.